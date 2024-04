Mi lesz a Fundamentával? - Megszólalt az új tulajdonos

Egy hosszú adásvételi folyamat eredményeként lezárult a Fundamenta-Lakáskassza többségi tulajdonrészének a megvásárlása, ezzel az MBH Bank a lakás-takarékpénztár 76,35%-os tulajdonosa lett. A bankcsoport a tranzakcióval

480 ezer új (rendszeres megtakarításra bizonyítottan képes) ügyféllel,

530 milliárd forintnyi hitelállománnyal és

570 milliárd forintnyi betétállománnyal

gyarapodott – ismertette egy szerdai sajtóeseményen Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese. A bank célja egy komplex otthonteremtési ökoszisztéma felépítése, amelynek alapját képezi

a bank mintegy 400 fiókja,

több mint 2000 fős fiókhálózati alkalmazotti létszáma és

az a mintegy 1200 fős személyi bankár hálózat, amelyet most a Fundamenta megvásárlásával szereztek.

Céljuk az ügyféligények lefedése a teljes életút mentén.

A meglévő hitelezési és otthonteremtési konstrukciók mellett a tranzakció révén egyéb ökoszisztéma megoldásokban is erősödik az MBH,

mint például az

ingatlanközvetítés,

energiahatékonysági megoldások (pl. napelemek) közvetítése,

Fundamenta Kedvezmény Program, amelynek a kedvezményeit a két hitelintézet szoros együttműködése tesz elérhetővé közös ügyfeleiknek.

Ginzer Ildikó felhívta a figyelmet azokra a növekedési lehetőségekre, amelyeket a piacon látnak: nemzetközi összehasonlításban alacsony a magyar háztartások jelzáloghitel-aránya. Az összes háztartási hiteleken belül is relatíve szerény, 59,5% az arányuk, a GDP arányában pedig mindössze 7,6%-ot tesz ki a jelzáloghitel-állományunk (Hollandiában ez 84,8%, Németországban 47,6%). A magyar háztartások növekvő megtakarítása az MBH Bank szerint alapot adhat az otthonteremtéshez, emellett az idén élénkülő lakáspiaci helyzet is támogatja a bank és a lakáskassza közös céljainak az elérését. Idén 20-30 ezerrel több lakástranzakció jöhet létre a piacon, mint tavaly, ez 2024-ben 110-130 ezer adásvételt jelenthet. Az ingatlan továbbra is jó befektetés Magyarországon, a támogatások jelentős segítséget nyújtanak. A CSOK Pluszt havonta mintegy ezer házaspár veszi igénybe, és egy év alatt 300 milliárd forint körüli új hitelkihelyezést hozhat. A kormány által múlt héten bejelentett új otthonfelújítási támogatás 2024 júniusától a lakásállomány energiahatékonyságának a javulását támogatja. Az MBH Bank konzorciumban pályázott a következő hetekben felálló lakossági MFB Pontok működtetésére, ennek csak az induló terméke lehet az otthonfelújítási program, hiszen a kormányzat további energiahatékonysági programok bevezetését is tervezi.

Elsősorban az értékesítésben és az ökoszisztémaépítésben látnak szinergialehetőségeket, a háttérfolyamatok összehangolásának a lehetőségét még vizsgálják

- mondta a Portfolio kérdésére Ginzer Ildikó.

Morafcsik László, a Fundamenta-Lakáskassza vezérigazgató-helyettese elmondta: lassan 30 éves a magyar lakás-takarékpénztári rendszer, ennek egyetlen stabil (az értékesítésben folyamatosan jelen lévő) szereplője a Fundamenta volt. Mára egy lakhatási ökoszisztémát alakított ki a pénztár: a betétgyűjtés és hitelezés mellett azonnali finanszírozással, áthidaló lakáskölcsönnel, megújuló energia közvetítésével és ingatlanközvetítéssel is foglalkoznak (erről legutóbb Tátrai Bernadett elnök-vezérigazgató beszélt legutóbb a Portfolio-nak adott interjújában). Egy ügyfél az élete során 1,3 lakáshitelt vesz fel, nem vagyunk tehát gyakorlottak benne, szükség van hozzá a személyes tanácsadásra. A digitalizáció ezt kiegészíti és támogatja, nem pedig felváltja Morafcsik László szerint. A szinergiák kihasználásán folyamatosan dolgoznak, ennek köszöhnetően a következő hetekben, hónapokban több bejelentést is tehetnek.

A Fundamenta önálló szakosított hitelintézetként működik tovább, megmarad a brandje, sőt, a Fundamenta többes özvetítő státusza is,

így a többi meglévő partner hitelintézettel is üzleti kapcsolatban maradnak továbbra is. A belső arányokra persze lehet hatása az üzleti stratégiának – mondta a Portfolio kérdésére Morafcsik László. Egy másik újságírói kérdésre elmondta: az állami támogatás kivezetése ellenére jól működik a piac mind a betét-, mind a hitel oldalon, értékesítési számaikkal elégedettek.

A teljes jelzáloghitel-állomány szempontjából az MBH piaci részesedése több mint a másfélszerésére, 26,9%-ra emelkedik a Fundamenta többségének a megvásárlása révén

– mondta a Portfolio kérdésére Ginzer Ildikó. Egy másik kérdésünkre elmondta: folynak egyeztetések a kisebbségi tulajdonosok 24%-ának a megvásárlásáról is, nyitott a bank erre, de ezeknek az egyeztetéseknek még nincs eredménye.