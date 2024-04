Jó és rossz hírt is közölt a Wells Fargo

Bár bevétel és EPS-soron is verte az elemzői várakozásokat friss gyorsjelentésében a Wells Fargo, profitja 7%-kal csökkent az első negyedévben az alacsonyabb kamatjellegű bevételek miatt. A nagybank részvényeinek árfolyama 0,88%-os mínuszban tartózkodik a nyitás előtt.

Közzétette a Wells Fargo is az első negyedévre vonatkozó gyorsjelentését, ebből kiderül, hogy a bank 20,86 milliárd dolláros bevételt ért el, az egy részvényre jutó nyeresége pedig 1,20 dollár lett. Ezzel a nagybank a tavalyi hasonló időszaki számoknál is jobban teljesített, illetve az elemzői várakozásokat is felülmúlta.

A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 20,86 20,20 3,3% 20,73 0,6% EPS (USD) 1,20 1,01 18,8% 1,23 -2,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A gyorsjelentés főbb számai:

A bank nettó kamatbevétele 8%-kal 12,23 milliárd dollárra csökkent 2023 első negyedévéhez viszonyítva. A Wells Fargo közlése szerint a nettó kamatbevételt a magasabb finanszírozási kamatlábak, valamint a hitelállományok csökkenése rontotta. A nettó kamatbevétel kapcsán a bank az idei év egészére 7-9%-os csökkenést prognosztizál.

2023 első negyedévéhez viszonyítva. A Wells Fargo közlése szerint a nettó kamatbevételt a magasabb finanszírozási kamatlábak, valamint a hitelállományok csökkenése rontotta. A nettó kamatbevétel kapcsán a bank az idei év egészére 7-9%-os csökkenést prognosztizál. Az átlagos hitelállomány 20,6 milliárd dollárral, azaz 2%-kal csökkent az előző évhez képest, a legtöbb hitelkategóriában bekövetkezett csökkenés miatt.

az előző évhez képest, a legtöbb hitelkategóriában bekövetkezett csökkenés miatt. A nem kamatjellegű bevételek 17%-kal nőttek , elsősorban a kapcsolt kockázatitőke-üzletág jobb eredményei, a magasabb befektetési banki díjak, a vagyon- és befektetési banki üzletágban az eszközalapú díjak növekedése, valamint a Markets üzletágban a magasabb kereskedési bevételek következtében.

, elsősorban a kapcsolt kockázatitőke-üzletág jobb eredményei, a magasabb befektetési banki díjak, a vagyon- és befektetési banki üzletágban az eszközalapú díjak növekedése, valamint a Markets üzletágban a magasabb kereskedési bevételek következtében. A nem kamatjellegű kiadások 5%-kal emelkedtek a negyedévben, részben a múltbeli ügyek miatti elhatárolások és a magasabb FDIC-értékelések miatt.

a negyedévben, részben a múltbeli ügyek miatti elhatárolások és a magasabb FDIC-értékelések miatt. Összességében a bank profitja 4,6 milliárd dollárt tett ki az első negyedévben, ami elmarad a tavalyi hasonló időszaki közel 5 milliárd dollártól.

A nyitás előtti kereskedésben a bank részvényárfolyama 0,88%-os mínuszban tartózkodik.

Címlapkép forrása: Getty Images