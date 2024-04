Megugrott a magyar gazdagok vagyona, de honnan ez a sok pénz?

Az idei első negyedévet is végigkísérte a kedvező piaci hangulat, ez pedig a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is kihatott: a Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint március végén a magyar gazdagok számláján már közel 10 ezermilliárd forint volt, ami új rekord. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de a többiek sem maradtak tétlenek: az OTP, az MBH, a K&H és az Erste privátbankja mellett immár a Raiffeisené is több mint 1000 milliárdos ügyfélállományt kezel.

Közel a 10 ezermilliárdhoz a privátbanki vagyon Folytatódott az idei első negyedévben is a tavalyi kedvező piaci környezet, és ez pozitívan hatott a gazdag magyarok vagyonára is: március végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon megközelítette a 10 ezermilliárd forintot, amely egy év alatt közel 22%-os, egy negyedév alatt pedig közel 5%-os növekedést jelent. Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első negyedévben megint csak új rekordot, 166 millió forintot jelentett. A vagyonnövekedés mellett az új rekord annak is köszönhető, hogy az ügyfélszámlákra továbbra is igaz: jóval visszafogottabban bővültek a vagyonnál. Egyre több szolgáltatónál figyelhető meg az utóbbi időszakban a privátbanki belépési limit emelése, és ez 2024-ben is folytatódott. Idén a Bank Gutmannál lett magasabb a küszöb, igaz, ez esetben az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg.

Limitet emelt az Equilor is, a korábbi 75 millióról 100 millióra,

továbbá a Raiffeisen Private Bankingnél volt még egy átalakítás, ennek részeként bevezetésre került egy privátbanki és kiemelt privátbanki szegmens is, előbbi esetében 50 milliós, utóbbi esetben 150 milliós limitet határoztak meg. A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de becsatlakozott a Raiffeisen is: a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 390 millióval, ezt követi

az OTP kiemelt privátbanki szegmense 300 millióval, majd

az Erste és a Raiffeisen kiemelt privátbanki szegmense150 millióval. A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva 20 milliós küszöbbel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet a legmagasabb, egymilliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte a Hold Alapkezelő a második 477 millióval, a harmadik helyen pedig a Concorde Értékpapír ügyfélköre szerepel 443 millióval. A Concorde esetében tavaly év végén összevonták a befektetési tanácsadás keretében és a privátbanki szolgáltatásban kezelt ügyfélkört, ami a privátbanki tanácsadók számának megugrása mellett a kezelt vagyonnak is adott egy jelentős löketet. Közel a 60 ezerhez az ügyfélszám 2024 első negyedévében már nagyobb bővülést lehetett látni a privátbanki ügyfélszámban, miközben a tavalyi évet inkább a stagnálás jellemezte. Ugyanakkor az egyes szolgáltatók szintén már nagy a szórás a számokban. A legkiugróbb növekedést idén eddig a Raiffeisen Private Banking mutatta fel , ahol egy negyedév alatt több mint 14%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás.

A második legnagyobb növekedést a K&H private Banking ügyfélszáma produkálta negyedéves alapon 6,4%-kal, majd

ügyfélszáma produkálta negyedéves alapon 6,4%-kal, majd ezt követte az Equilor Private Banking ügyfélszáma 5,6%-kal, annak ellenére, hogy az Equilornál nőtt a belépési limit. A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik. Újabb szolgáltató lépte át az ezermilliárdos küszöböt Ahogyan már utaltunk rá, a privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon tavaly már látványosabb bővülést mutatott, amiben az új számlanyitások stagnálása miatt nem annyira a friss pénzek beáramlása, sokkal inkább a már meglévő vagyonok további gyarapodása állhat a háttérben. Ez utóbbit segíthették a kedvezőbb piaci folyamatok, a tőzsdék jó teljesítménye, illetve a forint erősödése is. Ugyanez a trend kísérte végig az idei első negyedévet is, mindez látványos vagyongyarapodáshoz vezetett. A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést egy negyedév alatt az Equilor produkálta több mint 20%-kal, mögötte

a második legnagyobb bővülést a Concorde privátbankja mutatta fel több mint 18%-kal (nagyrészt a fent már említett ügyfélösszevonás miatt).

privátbankja mutatta fel több mint 18%-kal (nagyrészt a fent már említett ügyfélösszevonás miatt). a harmadik helyen pedig a Raiffeisen privátbankja végzett közel 8%-kal (e mögött is java részt az újraszegmentálás állhat). A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, becslésünk szerint 2943 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon közel harmadát az OTP kezeli a piacon. (Az OTP a gyorsjelentésre hivatkozva ezúttal nem közölt vagyonadatokat.) Az OTP mögött most is az egyesült MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1290 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig a K&H Private Banking őrzi a pozícióját, 1109 milliárdos állománnyal. Érdekesség, hogy idén újabb szolgáltató, a Raiffeisen Private Banking kezelt állománya is meghaladta az 1000 milliárd forintot. Sokasodnak a kockázatok Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most is a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika, a pénz- és tőkepiaci környezet, valamint a magyar gazdaság általános helyzete is. Több szolgáltató is kiemeli az infláció alakulásával kapcsolatos bizonytalanságokat, de ugyanígy nagy hatással bír az általános piaci hangulatra a nagy jegybankok kamatdöntését övező kérdés. Globális szinten kiemelik még, hogy világszerte megnövekedtek a geopolitikai kockázatok, a "tűzfészkek" számossága, melyeknek kimenetele megjósolhatatlan, így a tudatos, kockázatkezeléssel bíró befektetések jelentősége megnövekedett. További bizonytalanságot okoz az idei évben lezajló, a világ számos országát, térségét érintő különböző választások kimenetele is. Több szolgáltató kiemeli azt is, hogy a magyar gazdaság sebezhetősége nőtt: a hazai gazdaságpolitika mozgástere szűkült, a magas kamatok, az EU pénzek körüli bizonytalanság továbbra is kockázatokat jelentenek. Vannak, akik szerint a közelmúlt erősödő kínai orientációja is bizalmatlanságot szül, a magyar gazdaság megítélésének váratlan jelentős romlása ismét elindíthatja a privátbanki vagyonok külföldi szolgáltatók felé történő kiáramlását. Címlapkép forrása: Getty Images