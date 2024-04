Csányi: nagy német és osztrák bankot is néztünk

A mai közgyűlés utáni sajtótájékoztatón a bank vezetői beszéltek az OTP-vel kapcsolatos kérdésekről. Próbáltuk kideríteni, hogy melyik országban vehet bankot a magyar pénzintézet, néhány országot már ki tudunk zárni.

Gigafelvásárlás

Csányi Sándor több dolgot is elárult a közgyűlésen megemlített történelmi bankvásárlásról:

olyan országban vehetnek bankot, ahol az OTP nincs jelen,

uniós tagországról van szó.

Egy esetleges lengyel akvizícióval kapcsolatos kérdésünkre Csányi Sándor elmondta, hogy a lengyel bankpiacot évek óta vizsgálja az OTP, volt is olyan pillanat, amikor vehettek volna ott bankot, de ott továbbra sem tisztázott a devizahiteles kérdés.

Bedobtuk Romániát is, hiszen uniós ország, és (már) nincs jelen az OTP (ezt a két kitételt mondta a bankvezér), onnan nem túl jó szájízzel vonult ki az OTP. Csányi elmondta, hogy nem szívesen vonultak ki Romániából, ott egyértelműnek tűnt, hogy az OTP nem kap engedélyt akvizícióra, sokat tettek azért, hogy organikusan nőjenek, de nem sikerült érdemben.

Rákérdeztünk Nyugat-Európára, a bankvezér elmondta, hogy német bankot is nézett korábban az OTP, elég nagyot, de ott az erős szakszervezetek és az irányítási struktúra miatt nem túl hatékonyan működött a bank, nem is volt drága, de kis eséllyel lehetett volna hatékonnyá tenni. Itt Csányi megjegyezte, hogy nagy osztrák bankot is nézett korábban az OTP, de Dél-Európában is néztek már bankot.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy nem lengyel, román vagy nyugat-európai piacon hajthatja végre történetének legnagyobb bankvásárlását az OTP.

Orosz bank

Csányi Sándor szerint 800 millió dollárnál nem lehet több az értéke az orosz banknak, annak az 50 százalékát kaphatná meg az OTP, de ebből még lejön a teljes eszközérték 15 százaléka, mint extra adó, vagyis 280 millió dollárt kaphatna az OTP az orosz bankjáért.

Üzbegisztán

Wolf László kérdésünkre elmondta, hogy a befektetett tőkére vetítve 25-30 százalékos profitja lehet idén az üzbég leánybanknak.

