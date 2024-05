Hidegzuhany a javából: megkezdődtek a kamatemelések a lakáshiteleknél

Hozzászoktunk ahhoz tavaly, hogy szép fokozatosan csökken az új lakáshitelek kamata. Idén év elején ez megváltozott: azóta 6-7% körüli szinten stagnáltak a hitelkamatok. Most mintha újabb fordulatot látnánk: a hozamkörnyezet emelkedése miatt az eddig legolcsóbbnak számító bankok már szelektív kamatemelésről döntöttek. Rég volt ekkora a bizonytalanság azzal kapcsolatban, lefelé vagy felfelé indul el a piac a következő hónapokban, ezért fontos téma lesz ez is a Portfolio jövő keddi Hitelezés 2024 konferenciáján , érdemes regisztrálni a szakmai eseményre.

Első ránézésre nem történt nagy változás az egy hónappal ezelőtti állapothoz képest: a bankok döntő többsége továbbra is

6-7% közötti lakáshitelkamatot alkalmaz, és tartja magát a január 1-jén 7,3%-ra csökkentett banki THM-plafonhoz.

20 millió forintos hitelösszeg, 20 éves futamidő és nettó 800 ezer forintos családi jövedelem mellett mutatja a kamatokat alábbi ábránk. A legkedvezőbb kamatokkal ilyen paraméterek mellett továbbra is az UniCredit, a Gránit és a CIB rendelkezik, személyre szabott kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Két változást megfigyelhetünk azért az ilyen feltételek mellett elérhető standard kamatokban:

az UniCredit Bank 5,85%-ról 5,99%-ra emelte 10 éves kamatperiódusú és 5,85%-ról 6,35%-ra a végig fix lakáshitelének a kamatát egyaránt (speciális feltételek nélkül előbbi a legkedvezőbb kamat egyébként a piacon),

emelte 10 éves kamatperiódusú és a végig fix lakáshitelének a kamatát egyaránt (speciális feltételek nélkül előbbi a legkedvezőbb kamat egyébként a piacon), a Raiffeisen Banknál viszont 6,44%-ról 6,39%-ra csökkent az effektív kamat a piacon lévő 10 éves kamatperiódusú lakáshitele esetében.

Első ránézésre tehát egy-egy az állás a kamatemelések és a kamatcsökkentések között. A legnépszerűbb, 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata nagy átlagban továbbra is 6,4% a bankoknál.

A két említett bank változtatásának a jellege mellett egy további, CIB Banknál történt kamatemelésről is beszámolt azonban megkeresésünkre a Bankmonitor:

Az UniCredit Bank egyedi kedvezményein csökkentett, ez az érintett ügyfeleknél kamatemelést eredményez. Legalább 15 millió Ft kölcsönösszeg és minimum 600 ezer Ft jövedelem mellett a bank a kiemelt partnerein keresztül igényelt kölcsönökre egyedi kedvezményt nyújt, ezt a kedvezményt csökkenti a pénzintézet május 6-tól. Az érintett 10 évig fix kamatozású kölcsönöknél a kamat 5,85%-ról 5,99%-ra emelkedik. A végig fix kamatozású kölcsönök kamata pedig 5,85%-ról 6,35%-ra nő.

egyedi kedvezményein csökkentett, ez az érintett ügyfeleknél kamatemelést eredményez. Legalább 15 millió Ft kölcsönösszeg és minimum 600 ezer Ft jövedelem mellett a bank a kiemelt partnerein keresztül igényelt kölcsönökre egyedi kedvezményt nyújt, ezt a kedvezményt csökkenti a pénzintézet május 6-tól. Az érintett 10 évig fix kamatozású kölcsönöknél a kamat 5,85%-ról 5,99%-ra emelkedik. A végig fix kamatozású kölcsönök kamata pedig 5,85%-ról 6,35%-ra nő. A Raiffeisen Bank „kamatcsökkentése” annak köszönhető, hogy új kedvezményt vezetett be a lakáshiteleinél, így a magasabb jövedelmi szinteknél alacsonyabb kamat érhető el. A 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél május elsejétől 6,14-6,69% a kamat, ez május elseje előtt 6,34-6,69% volt a bank hirdetménye szerint.

„kamatcsökkentése” annak köszönhető, hogy új kedvezményt vezetett be a lakáshiteleinél, így a magasabb jövedelmi szinteknél alacsonyabb kamat érhető el. A 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél május elsejétől 6,14-6,69% a kamat, ez május elseje előtt 6,34-6,69% volt a bank hirdetménye szerint. A CIB Bank kamatot emelt, de csak egy relatív szűk szegmensben. 10 éves kamatperiódusú és végig fix kamatozású lakáshiteleinél a 250 ezer Ft alatti jövedelmű ügyfelek május elsejétől 7,79%-os kamaton kaphatnak kölcsönt a banktól. Május elseje előtt ez a kamatszint 6,89% volt. Ez az emelés egy 10 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű 10 évig fix kamatozású kölcsön esetében havi 5500 forint többletkiadást jelent.

Az eddig egyértelműen a top3-ba tartozó bankok közül kettőnél, az UniCreditnél és a CIB Banknál történt tehát kamatemelés az elmúlt napokban.

Megkérdeztük a kamatemelés hátteréről a CIB Bankot. Szerintük az, hogy a piac rövid távon reagál a referenciakamatokra így vagy úgy, nem azt jelenti, hogy kamatemelkedési spirál indulna. Ahogy Simák Pál elnök-vezérigazgató a Portfolio-nak adott múlt heti interjújában is elmondta, a jelenleg ismert keretek között továbbra is arra számítanak, hogy ha hónapokra előre tekintünk, nem fog bekövetkezni a lakáshitel-kamatok tartós emelkedése, mert egyrészt azt a kiélezett piaci verseny nem engedi, másrészt amúgy is referenciahozam-csökkenéssel számolnak.

Mint írták, a THM-plafon mértékét és szellemiségét továbbra is iránytűnek, viszonyítási pontnak tekintik, a kezdeményezéshez a CIB Bank is csatlakozott a tavalyi évben, ami fontos önkéntes vállalás volt egy magas inflációs és recessziós környezet jellemezte időszakban, fontos segítségként az ügyfelek részére. Üzletpolitikai és kockázatkezelési okok miatt egy nagyon-nagyon szűk ügyfélkör számára, egyetlen esetben került csak a korábbi kamatplafon fölé a THM, amúgy a publikusan elérhető hazai lakossági lakáshitel-piaci ajánlatok között nem egyedi módon. Ezzel a céljuk az, hogy

őket is áttereljék elsődleges ügyfeleik közé, akiknek jelentős kamatkedvezményt nyújthatnak, a THM-plafon alatt.

A kamatemeléseknek lehetnek tehát üzletpolitikai / taktikai okai is, ahogy azonban a fenti ábrán is látható, a bankok kamatfelára az alkalmazott referenciakamatok (BIRS és állampapír-referenciahozamok) felett rendkívüli módon beszűkült az utóbbi időben, és egyes bankok az utóbbi időben negatív kamatfelár mellett nyújtották a lakáshiteleket, sértve profitszempontjaikat.

A következő hónapokban döntő jelentősége lesz annak, miként alakul a hozamkörnyezet, amelyre a nemzetközi események mellett a hazai gazdaságpolitika intézkedései (pl. a júniusi választások utáni esetleges fiskális kiigazítás pénz- és tőkepiaci követezményei is) hatással lesznek.

Jó hír legalább, hogy a múlt héten már csökkentek a hozamok az elmúlt hónapok 1-1,5 százalékpontos emelkedése után, így ha minimálisan is, de csökkent a tömeges kamatemelés valószínűsége.

Személyre szabott lakáshitel-kalkulációhoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Címlapkép forrása: Getty Images