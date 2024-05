Percek alatt tudunk hitelt felvenni, hanggal tudunk átutalni, és ez még nem minden

Megváltoztak a kamatkörnyezet csökkenésére vonatkozó várakozások, és bár ez rövid távon nem fogja a lakáshitelek tömeges drágulását okozni, a további kamatcsökkenés meghiúsulhat - mondja Molnár Gergő. A K&H Bank lakossági marketing vezetője a Portfolio jövő keddi Hitelezés 2024 konferenciájának a lakáshitelezésről szóló beszélgetésében is beszélni fog, alábbi interjúnkban pedig a hitelpiaci kilátások mellett a zöldhitelekről, a K&H digitális asszisztenséről és a befektetési piac kilátásairól is kérdeztük.

Nagy lendülettel kezdték az évet a bankok a lakáshitelezésben. Hogy látja, ki fog tartani a kereslet ekkora mértékű emelkedése 2024 hátralévő részében is?

További növekedésre számítunk, de ennek üteme nagy valószínűséggel csökkenni fog. A 6-7 százalékra mérséklődő kamatszint a lakástranzakciók számát is növelte és a hitelfelvételt is vonzóbbá tette. Az új CSOK Plusz bevezetése miatt sokan az idei évre halasztották az ingatlanvásárlást, tovább erősítve a keresletet év elején. A növekedési ütem mérséklődését hozhatja a készpénzes vevők arányának az emelkedése is, aminek a pozitív hatása kevésbé fog jelentkezni a hitelezésben. Mindazonáltal a bankvilágban nem érdemes csak egy évben gondolkodni. Ha középtávon nézzük a trendeket, akkor egyértelmű, hogy a környezetvédelmi, fenntarthatósági, zöld lakásfelújítások, modernizálások fokozatosan és egyre erőteljesebben jelennek meg majd az ügyféligények közt, főként, ha ehhez az energiaárak mellett pozitív, állami ösztönzők is egyre szélesebb köröknek válnak elérhetővé a most nyílt új otthonfelújítási hitelprogram mellett.

A referenciahozamok emelkedése miatt most már kamatemelés is történt a lakáshiteleknél. Ismét tömegével drágulhatnak a lakáshitelek?

Mi is tapasztaljuk a forrásköltségek emelkedését, megváltoztak a kamatkörnyezet csökkenésére vonatkozó várakozások is. Azonban

nem hiszem, hogy ez azt jelentené, hogy rövid távon drágulni fognak a lakáshitelek, a kamatszint további mérséklődését azonban meghiúsíthatja mindez.

Ettől még ki lehet fogni jó ajánlatokat, a zöld lakáshitel esetében például 50 bázispontos kamatkedvezmény is elérhető nálunk. Ehhez AA vagy BB energetikai besorolású ingatlan vásárlása szükséges, vagy korszerűsítés esetén ilyen besorolások elérése a kedvezmény feltétele. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a lakások energiahatékonysága javuljon, széndioxid-kibocsátása csökkenjen. Ebben szeretnénk segíteni a lakosságnak a zöld rezsikalkulátorunkkal is, amely segít az energetikai számításokban és a hiteldöntésben. K&H zöld lakáshitelből indulása óta már összesen 4,3 milliárd forint értékben folyósítottunk ügyfeleinknek.

Nem lesz túl nagy kiszorító hatása a korszerűsítési célú hiteleknél az MFB Pontokon elérhető új otthonfelújítási hitelprogramnak?

Úgy gondolom, természetesen lesz hatása, de ez a program – sajnos - nem mindenki számára elérhető. Bőven van tere más hitellehetőségeknek is, legyen szó jelzáloghitelről vagy személyi kölcsönről. Ez utóbbi online most már nagyon egyszerű folyamattal elérhető megoldás. A személyi kölcsönök 35-40 százalékát is lakáscélra fordítják nálunk, a hitelek kétharmada a 4-5 perces online ­folyamaton megy keresztül. Fontosnak tartjuk, hogy az ügyfeleink gyors és kiszámítható folyamatokkal találkozzanak, így például a lakáshitelek egyharmadát is most már automata hiteldöntéssel hagyjuk jóvá, és maximálisan támogatjuk a Magyar Bankszövetség 11 pontos javaslatcsomagját, amely további előrelépést szorgalmaz a lakáshitelezés folyamatának egyszerűsítése terén. Ez utat nyithat a további digitalizáció előtt is ezen a területen.

Az év nagy újdonsága a CSOK Plusz, illetve a 10%-os önerővel elérhető lakáshitel. Milyenek az első négy hónap tapasztalatai e termékekkel?

Nagyon erősen indult az év. Az elsők között jöttünk ki a termékkel január 2-án és a tapasztalatunk az, hogy nagyon sok ügyfél érdeklődött iránta nálunk, sőt vette is fel ezt a hitelt, a K&H-nál közel ötszörösére növekedett a befogadott lakáshitelek száma.

A régi kamattámogatott CSOK-hitelhez képest a CSOK Plusz átlagosan mintegy kétszeres, 25 millió forint körüli átlagos hitelösszeget jelent.

Az igénylések kétharmadánál két gyereket vállalnak a házaspárok nálunk, mintegy egynegyedénél pedig egyet. Emellé az érintett családok sokszor felvehetik a szabadon felhasználható babaváró hitelt is, amellyel kiegészíthetik a lakásvásárlásra szánt összeget. A fiatal, elsőlakás-vásárlók számára csupán 10%-os önerőt lehetővé tévő lakáshitellel pedig elsőként jöttünk ki rögtön év elején és ez is népszerű konstrukció lett. Nagyon kíváncsiak vagyunk a további dinamikájára.

A fogyasztás drágulása és az infláció miatt jelentkező megélhetési nehézségek tavaly is biztos támaszt adtak a fogyasztási hitelezésnek. Mára viszont a reálbérek emelkedése is beindult, ennek fényében a fogyasztási hitelezés most lelassulhat, vagy más tényezők mozgatják ezt a piacot?

Mi épp ennek az ellenkezőjét látjuk. Bár tavaly is élénkült a fogyasztási hitelek piaca, elsősorban a személyi kölcsönöké, idén még nagyobb fellendülés jöhet. Akkor vannak ilyen felfutó ciklusok, amikor optimistán állnak a fogyasztók a jövőhöz. Természetesen az ingatlanpiac élénkülésének is van hatása, elsősorban a lakáscél magas aránya miatt. Jó pár éve elsők között voltunk, akik lehetőséget adtak ügyfeleiknek teljesen online módon igényelhető személyi kölcsön felvételére. Ennek köszönhetően a személyi kölcsönök online felvételének módja dinamikusan nőtt az elmúlt években, jelenleg ezen kölcsönök 68 százalékát kötik digitálisan az ügyfeleink, ami 26 százalékos bővülést jelent éves szinten. Az nem kérdés, hogy a K&H digitálisan és online elérhető folyamatokkal van jelen a piacon, s azt látjuk, hogy évről évre egyre többen kedvelik, hogy gyorsan, könnyen, nyitvatartási időn túl is hozzájuthatnak a számukra fontos hitelhez.

A túl gyors és egyszerű hitelfelvételnek nincsenek hátulütői? Nem tapasztalják, hogy megnő ettől a csődráta?

Azt tapasztaljuk, hogy a digitálisan és személyesen felvett kölcsönök között nincs jelentős minőségi különbség a visszafizetési ráta tekintetében.

Eközben a lakossági hitelezés harmadik nagy motorjának, a babaváró hitelnek a volumenét sok egyszeri hatás mozgatta év elején, nehéz levonni a hosszú távú közvetkeztetéseket.

Egyetértünk, a sok egyszeri hatás miatt valóban nehéz egyértelmű következtetéseket levonni, hiszen egyszerre nőtt meg a felvehető hitelösszeg 10-ről 11 millióra, viszont az igénybevételi szabályok szigorodtak.

Az elmúlt időszak nagy újdonsága volt a K&H-nál Kate, amely egy mesterséges intelligencia által támogatott digitális személyi asszisztens a mobilbankjukban. Mire használják az ügyfelek, és milyen intenzitással?

Kate két éve van velünk, ügyfeleinek több mint 65 százaléka használja már, és több mint 200 funkcióval rendelkezik. A mobilbanki ügyfelek 86 százaléka, több mint félmillió ember már ki is próbálta Kate segítségét. Tíz százalékuk pedig már havi rendszerességgel használja is. Az ügyfelek havonta több mint 220 ezer beszélgetést kezdeményeznek Kate-tel. Az új számlák több, mint felét immár digitálisan nyitják meg az ügyfelek, sőt, a személyi hiteligénylések – ahogy említettem - 68, a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás kötések 73 százalékát is ezen a csatornán intézik. Az új ügyfelek egyharmada kifejezetten a fiatalok közül kerül ki. Rájuk vonzóan hat a mobilbankban intézhető pénzügyek egyre növekvő száma. A fokozódó érdeklődés további oka, hogy az ügyfelek a K&H mobilbankban – 2023 őszétől

Magyarországon elsőként - hangutasítással is kezdeményezhetnek forintátutalásokat, ami jelentősen megkönnyíti számukra pénzügyeik intézését.

Emellett Kate 160 különböző ügyfélutat tud már kezelni mind reaktív, mind proaktív módon. Az egyik legújabb fejlesztésünk a digitális onboarding. Ha valaki azt mondja Kate-nek, hogy új ügyfél vagyok, Kate 4-5 percben végigvezeti őt a lehetőségeken a kártyalimitek meghatározásától kezdve az átutalások beállításáig. De Kate tud segíteni a kártyadigitalizálásban, az elfelejtett PIN-kód megmutatásában, az elhagyott bankkártya felfüggesztésében és újraaktiválásában, segít a hitelkártya-törlesztésben, de akár biztosítási ügyintézésben és befektetésben is.

Alkalmas-e az ügyfélszerzésre, illetve az emberi munkaerő megtakarítására is, vagy évek múlva fogják csak látni ilyen jellegű előnyeit?

Minden tizedik új ügyfelünk megemlíti már Kate-et azon tényezők között, amelyek szerepet játszottak a bankválasztásában. Az ügyfelek számára pénzt, időt és energiát takarít meg. A K&H banki mobilapplikációban folyamatosan gyarapodnak a funkciók, amelyek mind azt szolgálják, hogy az ügyfelek minél gyorsabban és könnyebben, élményszerűbben tudják pénzügyeiket lebonyolítani. Sőt, immár nem csak bankügyeket, de a biztosítással kapcsolatos szerződéskötést, ügyintézést is el lehet itt végezni. Például Kate segít megkötni a lakásbiztosítást is. De igyekszünk programokkal is ösztönzni ügyfeleinket, hogy interakciót kezdeményezzenek Kate-tel, ilyen a tavaly elindított K&H állatbarát ligetek programunk, melynek célja, hogy még változatosabb, természetes környezetet hozzunk létre az iskolák, óvodák udvarán. A program megvalósításához az ügyfelek is hozzájárulhattak. Minden egyes Kate-tel történő tranzakció után a bank saját bevételeiből 100 forintot különített el az élőhely-rehabilitációs célok megvalósítására, ennek eredményeként idén tavasszal 30 intézményben létesülnek K&H állatbarát ligetek. Idén tavasztól a kis- és középvállalkozásokat is segíti Kate, a K&H digitális pénzügyi asszisztense, így a digitális megoldásokban rejlő lehetőségeket a K&H több mint 115 ezer kis- és középvállalkozói ügyfele is napi szinten használhatja, hiszen szinte mindegyikük rendelkezik valamilyen elektronikus csatornával, amelyet döntő többségük napi rendszerességgel használ is. A kimenő utalások közel 99 százalékát elektronikus úton hajtják végre, a mobilbankot pedig már 68 ezren használják közülük, főként átutalásra, a számlatranzakciós történet ellenőrzésére és a kártyalimitek átállítására.

A befektetési szolgáltatások területén a KBC eddigi ügyfelei néhány hónapja a Patria Finance-hez kerültek K&H Értékpapír brand alatt. Tervezik-e, hogy utóbbi befektetési szolgáltatásait a mobilapplikációba integráltan fogják nyújtani az ügyfeleknek, ahogy több versenytársuknál is ez a fő csapásirány?

A K&H Értékpapír különálló mobilapplikációval szolgálja ki a részvénypiacokon olykor napi rendszerességgel tranzaktáló, a gazdasági folyamatokat és mozgásokat folyamatosan figyelemmel kísérő, akár magasabb kockázatokat és volatilitást is vállaló ügyfeleit. A K&H Bank általános lakossági ügyfelei megtakarításai elsősorban befektetési alapokban vagy megtakarítási számlán, illetve lekötött betétekben vannak. Ezeket ők a K&H mobilbankjukban ellenőrizhetik, ahol egyben napi életvitelükhöz kapcsolódó pénzügyeiket is intézik. A K&H befektetési alapjai közt megtalálhatók a fenntarthatósághoz kapcsolódó alapok is. A mobilbankban 2021 óta kínálunk rendszeres befektetési megoldást is, amely szintén befektetési alapban fialtatja az ügyfelek pénzét, idén pedig piacra léptünk a mobilos egyösszegű befektetésekkel is. Ráadásul a mobilbankban elérhető kilencből négy fenntarthatósági, úgynevezett „felelős befektetési alap”, amely kiemelten szem előtt tartja a környezeti szempontokat. Szeretnénk továbbfejlődni és természetesen további termékeket és szolgáltatásokat is elérhetővé tenni a mobilbankban, hiszen a K&H nem csupán bank, hanem biztosító is, a mobilbankban pedig ma már gyakorlatilag minden nem-életbiztosítás, sőt a kockázati életbiztosításunk is megköthető. És akkor a bankoláson túli termékekről, szolgáltatásokról még nem is tettem említést, mint például a helyi és helyközi közlekedési jegyek vagy a visszapénz.

A bankbetétek szerepének leértékelődéséről és az értékpapírok felértékelődéséről szólt a tavalyi év. Idén ez mennyiben változott?

A befektetések területén nagyon széles befektetési alap kínálattal rendelkezünk. Továbbra is élen járunk a felelős befektetések bevezetésében és értékesítésében, amelyek a klímaváltozás elleni harcot, a fenntarthatóságot kiemelt célként kezelik. Ezeknek az alapoknak a célpontjai között olyan cégek vannak, amelyek figyelnek ezekre a tényezőkre. A negyedik negyedévben az új értékesítések 18 százalékát, az év egészében pedig 16 százalékát tették ki ezek a termékek. December folyamán elindítottuk az első magyar kötvényalapot felelős befektetésként, így az általunk felelős befektetésekben kezelt vagyon ma már meghaladja az 500 milliárd forintot.

Továbbra is hangsúlyos a banki megtakarítások értékpapírpiacra való átáramlása, és számítunk arra, hogy a befektetési alapok piaca tovább növekszik idén.

Pozitív hatást gyakoroltak az állampapír-kamatfizetések is, ezek egy része szintén a befektetési alapokban jelent meg.

Még tavaly is 5%-kal emelkedett a K&H ügyfélszáma, ahogy ezt az éves sajtótájékoztatójukon elmondták. Mekkora ebben a digitális innovációk szerepe, és Ön szerint mennyire egyszerű ma Magyarországon egy bankváltás?

Amikor megkérdezzük az ügyfeleket, miért minket választottak, akkor az ügyfélajánlás toronymagasan vezet, erre különösen büszkék vagyunk. A meglévő ügyfelek elégedettek tehát velünk, és ajánlanak minket. Nagyon hangsúlyosan megjelenik a motivációk között a digitális megoldások minősége is, beleértve a teljesen online számlanyitást, a mobilbankot és persze Kate-et. Az új ügyfeleink nagy része nagyon gyorsan aktív és elégedett ügyféllé válik, szerintem ez is azt bizonyítja, hogy bankot váltani sokkal egyszerűbb, mint sokan gondolják.

