Miért vett Közép-Ázsiában bankot az OTP?

Képzeljünk el egy olyan országot, amelyet egy autokrata vezető irányít, ahol a lakosság felének nincs hivatalos jövedelme, és alapvetően készpénzalapúak a tranzakciók, ahol még mindig virágzik a korrupció, és ahol az állami bankok által dominált bankszektor olyan jegyeket mutat, mint mondjuk Magyarországon 3-4 évtizeddel ezelőtt. Egy nyugat-európai bank bottal sem piszkálná ezt a piacot, az OTP viszont vállalta a nem kis kockázatokat és részt vett az ország első bankprivatizációjában. Négy napig voltunk Üzbegisztánban, ahol megnéztük az OTP helyi bankját, az Ipotekát, beszéltünk az üzbég pénzügyminiszter-helyettessel, az Ipoteka elnökével, az OTP kockázatkezelési, IT-vezetőivel és az Ipoteka lakossági üzletágának vezetőjével. Élménybeszámoló.

Demográfia

Az üzbég sztorinak, így az OTP ottani történetének is fontos építőkockája az ország demográfiai helyzete. Üzbegisztán lakosságszáma közel 37 millió, és ehhez jön hozzá most már évente közel egymillió újszülött. A termékenységi ráta (a szülőképes korú nőkre számított gyermekszám) az elmúlt években folyamatosan emelkedett, és tavaly már 3,5 volt (Magyarországon ez 1,5, ez egyébként az uniós átlag is, és a régiónkban sehol sem magasabb érdemben). Az ország korfája úgy néz ki, mint egy karácsonyfa, a népesség nagy része gyermek, a lakosság több mint negyede 15 év alatti, és magas az aránya a 30-35 éves korosztálynak is, a 65 év felettiek aránya kevesebb, mint 6 százalék.

A statisztikák az utcaképben is visszaköszönnek, a tömegközlekedésen, a parkokban, az üzletekben rendkívül sok fiatalt lehet látni, nagyobb tömegben a 60 év felettiek inkább csak a taskenti piacon voltak.

A mai tízen-huszonévesek szülei a felemelkedés lehetőségét a tanulásban látják, ezért igyekeznek a lehető legjobb oktatási intézménybe járatni a gyerekeiket, gombamód szaporodnak az angol nyelvű általános és középiskolák, Taskentben több külföldi egyetem is működik.

Az országba sok szakképzett munkaerő érkezett az elmúlt években, de Üzbegisztán a fiataljait is bátorítja arra, hogy más országban szerezzenek tapasztalatot, ebben nyilván az a logika, hogy egy nagy részük visszatérve, több szakértelemmel felvértezve segítheti majd az ország fejlődését.

A kedvező demográfia, a fiatalok magas aránya szerintem több szempontból is pozitív általánosságban a bankrendszer egészére, és az OTP-re: a lakosság nagy része rendkívül nyitott az új technológiákra, a következő generációk már többségében angol nyelvtudással és piacképes szaktudással jelennek meg a munkaerőpiacon, és a lakosság nagy része abban az életfázisban van, amikor egyre fokozottabban fogyaszt, ez pedig a hitelkeresletre is jótékony hatással lesz, ennek első jelei már látszanak is az Ipoteka fogyasztási hitelezési számain.

Taskent



A 3,5 milliós Taskent nem egészen olyan, mint amilyennek az ember egy alapvetően gyorsan fejlődő, de valamelyest elmaradott és a világ felé csak néhány éve kinyíló közép-ázsiai ország fővárosát képzeli. A belvárosban az autók hatalmas, kétszer 4-6 sávos utakon közlekednek, amiket rendezett parkok szegélyeznek, miközben az ország komoly vízhiánnyal küzd, mindenfelé díszes szökőkutak, mű tavak, virágtáblák, formázott sövények.



Szinte minden nagyobb kereszteződésben gigantikus ledfalakon mennek a reklámok, ezekből az ország első, és egyben Közép-Ázsia legnagyobb plázájában, az érkezésünk előtt 2 héttel átadott Taskent City Mall falain is van több. Az új plázában már bent vannak a nyugati márkák, Adidas, Nike, Pull&Bear, Bershka, Apple, és van egy BYD szalon is, és persze számtalan étterem.



A pláza előtt méretes park áll, kb. olyan, mint nálunk a Millenáris park, csak mondjuk nyolcszor akkora, tele este kivilágított látványosságokkal, szökőkúttal, tóval, a park körül pedig toronyházak, hotelekkel, irodákkal.



Sok helyen tetten érhető, hogy a technológiai fejlődésben néhány lépcsőfokot átugrottak, ilyen a Taskentből Szamarkandba közlekedő gyorsvonat, ami akár 250 km/h-val is tud közlekedni, mi ilyenről itt Magyarországon csak álmodhatunk.



Kicsit olyan az egész, mint egy üzbég Disneyland, az este ledfalakkal kivilágított épületekkel, rendezett parkokkal, tökéletesre nyírt fűvel, olyasmi lehet, mint Dubaj néhány évtizeddel ezelőtt. Hajléktalanok sehol, és mindenütt olyan tisztaság, hogy feltűnik, ha mondjuk egy papírszemetet lát valahol az ember.



Látszik, hogy fontos a turisták bevonzása, Taskentben mindent megtesznek azért, hogy hibátlan kirakatot mutassanak a világnak.

Tashkent City Park

Tashkent City Park

Tashkent City Mall

Ahogy Üzbegisztánnak Taskent belvárosa a kirakata, úgy van az OTP-nek is, megnéztük az egyik flagship fiókot (Taskentben 10 ilyen van, országszerte 37, ezen kívül van még a banknak 123 kisebb fiókja), ott sem azok az állapotok fogadtak minket, mint ami általában Közép-Ázsiáról a fejünkben van.

Ipoteka bankfiók

Ipoteka bankfiók

Nyit az ország

Islom Karimov 2016-os halála óta Üzbegisztánt Savkat Mirzijojev irányítja, aki felszámolta elődje durván elnyomó rendszerét, és átfogó reformprogramot indított el, amivel a cél az ország nyitása, a gazdasági növekedés előmozdítása, a versenyképesség javítása, a korrupció visszaszorítása. Utóbbinál egyébként bár van javulás, hiszen a Transparency International Korrupció Érzékelési Indexe alapján Üzbegisztán feljött a 126. helyre (Magyarország folyamatosan csúszik le, jelenleg a 77.), de a korrupció még mindig komoly probléma az országban.

Norkulov Ilkhom pénzügyminiszter-helyettes a taskenti háttérbeszélgetésen hosszan sorolta azokat a reformokat, amik az elmúlt években indultak az országban: többek között liberalizálták a devizapiacot, modernizálták a monetáris politikát, speciális ipari zónákat hoztak létre, mezőgazdasági területeket privatizáltak, programot indítottak az üzbég vállalkozások külföldi piacokhoz való jobb hozzáférésének elősegítésére, marketingsegítséget nyújtanak az exportőröknek, liberalizálják az energiapiacot, támogatják a zöld közlekedés elterjedését, javítják az ország energiafüggetlenségét, PPP projekteket indítanak a repterek, az egészségügy és az energiahálózat modernizálására, és ami az OTP előtt is megnyitotta a lehetőséget, az a bankszektor fokozatos privatizálása.

A mostani rendszer is tekintélyelvű, hivatalosan elnöki rendszerű köztársaság, erőteljes a kézi irányítás, de a gazdaság egyre több szegmensében jelenik meg a piaci logika. Egyre több külföldi cég jelenik meg az országban, olyan nyugati vállalatok üzletei is az utcakép részei, mint az Apple, a Toyota, a KFC, a Wendy’s, a Coca-Cola vagy a Pepsi, de erőteljes a kínai hatás is, a legtöbb autószalon, amit láttunk, a BYD-é volt.

És ha már autók: akik 2-3 éve jártak utoljára Üzbegisztánban, még arról számoltak be, hogy az utakat 90+ százalékban fehér Chevrolet modellek uralják (leginkább a korábban nálunk is árult Lacetti), ami nem véletlen, ugyanis az ország keleti részében lévő Asaka nevű városban van egy Chevrolet autógyár, amit 2019-ben megvett a GM-től az üzbég kormány, és amely gyakorlatilag ellátja autókkal az országot. Más márkáknak eddig azért volt nehéz dolguk, mert brutálisan magas, egyes modelleknél akár 100 százalékos volt az importvám, amit viszont az elmúlt években jelentősen csökkentettek, ezért is jelent meg egyre több külföldi márka az országban, például a BYD, aminek az autóiból egyre többet lehet látni az utakon, de van már néhány BMW, Mercedes, Volkswagen vagy Tesla is, szóval a nyitás már itt is elindult.

De a nyitás a turizmusban is tetten érhető: bár a koronavírus pandémia alaposan megütötte a szektort, tavaly már a 2019-es csúcshoz hasonló, 6,6 millió turista látogatta meg az országot. Nem meglepő módon elsősorban a szomszédos országból, Kazahsztánból, Tadzsikisztánból és Kirgizisztánból érkezik a legtöbb látogató, de sokan jönnek Oroszországból és Törökországból is, és egyre több a nyugati turista, Taskentben több német, francia és olasz turista csoportba is belefutottunk. Az ország célja, hogy a magánjellegű, üzleti célú és muszlim vallási turizmus a gazdaság egyik fontos motorja legyen.

A nyitás abban is tetten érhető, hogy több olyan beruházás is megvalósult az elmúlt években, ami tényleg világszínvonalú, és amivel több fejlődési szintet is átugranak az üzbégek. Ilyen például a Taskent és Szamarkand között közlekedő gyorsvonat, ami akár 250 km/h-val is tud közlekedni, vagy az ország, és egyben Közép-Ázsia legnagyobb plázája Taskentben, ami műszaki színvonalban, dizájnban, szolgáltatásokban a világ bármely pontján megállná a helyét.

Üzbég nagysebességű vonat

Árak



Az élelmiszerárak jellemzően 20-50 százalékkal alacsonyabbak, mint nálunk, csak néhány példa: A banán kilója 600 forint, a krumplié 230 forint, a tojás darabja 50 forint, egy kiló csirkemell 1100 forint, ínyenceknek a nyers marhanyelv kilója 3100 forint, a fél literes Coca-Cola 200 forint, egy liter étolaj 600 forint, egy liter tej 350 forint, a 250 ml-es RedBull 570 forint, egy Snickers 200 forint.



A nagy ruházati cégek, az Adidas, a Nike, a Bershka termékei viszont annyiba kerülnek mint nálunk, és ez igaz a műszaki cikkekre is, az iPhone ott csak egy hajszállal olcsóbb, mint Magyarországon.



Az egyik autószalonban a magas üzemanyagárakra panaszkodtak nekünk, a drága ott azt jelenti, hogy egy liter benzin 360 forintnak megfelelő szomba kerül (1 forint 35 szom).

Üzbég szom

Bankszektor

Az üzbég bankszektor a jelenlegi állapotában sok szempontból hasonló ahhoz, mint amilyen a magyar volt az 1980-as évek második felében, például abban, hogy ott is specializált állami bankok uralják a piacot. Üzbegisztánban 35 kereskedelmi bank működik, a legnagyobbak mind állami tulajdonban vannak, mérlegfőösszeg alapján az állami bankok részesedése 67 százalék.

A bankszektor teljes mérlegfőösszege 666 ezermilliárd szom, vagyis közel 19 ezermilliárd forint, csak hogy perspektívába helyezzük, az OTP Csoport mérlegfőösszege ennek több, mint a duplája, 41,5 ezermilliárd forint.

A legnagyobb bank az NBU, közel a piac ötöde az állami banké, az OTP bankja, az Ipoteka 7,1 százalékos részesedéssel az ötödik.

A bankszektor egészének saját tőke arányos megtérülése (ROE) a legfrissebb statisztikák alapján 9,6 százalék, az eszközarányos megtérülés (ROA) 1,8 százalék (az Ipoteka az első negyedévben ennél jóval erősebb számokat hozott: ROE 29,2%, ROA 3,7%).

Van egy olyan félelem az üzbég bankszektorral kapcsolatban, hogy az irányított vállalati hitelezés és a nyakló nélkül kihelyezett fogyasztási hitelek miatt drasztikusan emelkedhet a hitelbedőlések száma, de ez a hivatalos statisztikákban egyelőre nem látszik: bankszektor szinten a nem teljesítő hitelek aránya csupán 4,5 százalék, de az egyes bankok között nagy a szórás, a hatodik legnagyobb állami banknál, a Business development banknál például 16 százalék, és van olyan kisebb bank, ahol közel 77 százalék. A bankok leginkább iparvállalatokat (29%), mezőgazdasági vállalkozásokat (10%), szállítmányozási és távközlési cégeket (7%) hiteleznek, a lakossági hitelek aránya 32 százalék a bankszektor hitelein belül.

A 2017-es nyitás és a gazdaság fokozatos liberalizálása ellenére az ország bankjainak többsége még mindig állami tulajdonban van. Az üzbég kormány azt a célt tűzte ki, hogy 2025 végéig három bankot külföldi stratégiai befektetőnek adjanak el, amivel a nem állami tulajdonban lévő bankok részesedése a mérlegfőösszeg alapján 32-ről 60 százalékra emelkedne. A három tervezett bankprivatizációból egyet, az Ipoteka eladását az OTP-nek már megvalósítottak, a másik két bank, a Uzpromstroybank és az Asakabank privatizációja csúszásban van.

Egyébként az OTP-n kívül vannak más külföldi bankok is az országban, például a mikrohitelezésben erős grúz TBC, vagy az elsősorban koreai cégeket hitelező dél-koreai KDB.

Az OTP egy olyan időszakban lépett be a helyi bankpiacra, amikor az üzbég fogyasztói társadalom éppen kialakul, egyre több a vonzó külföldi áru, egyre magasabb az elkölthető jövedelem, és a bankok különböző fogyasztási hitelekkel meg is támogatják a fogyasztás felpörgetését. Ez a statisztikákban is látszik: 2018 és 2023 között a lakossági hitelek aránya a bankszektor teljes állományán belül megduplázódott, tavaly év végén már 32 százalék volt. Egyre élesebb a verseny ezen a területen a pénzintézetek között, főként a személyi kölcsönöknél és az autóhiteleknél van nagy növekedés.

A bankok közötti verseny az utcaképben is visszaköszön: egész buszmegállókat terítenek be különböző bankok reklámjai, de ott vannak a villamosok, buszok oldalán lévő plakátokon, a szinte minden nagyobb útkereszteződésben álló hatalmas led videófalakon vagy a metrómegállókban lévő tévéken is.

Ipoteka

Tavaly az egyetlen veszteséges csoporttag az OTP-nél az üzbég Ipoteka volt, és a veszteség nagyrészt azért keletkezett, mert a vállalati hiteleknél nagyobb leírásra került sor. Érdemes innen indítani az üzbég bank sztoriját, mert ez a veszteség nagyon beszédes, ugyanis rávilágít arra, hogy az Ipoteka sztorija valójában két történet, egy vállalati és egy lakossági.

Lakossági szegmens

A bank neve, az ipoteka azt jelenti, hogy jelzálog, ez is arra utal, hogy az üzbég bank elsősorban lakossági hitelezéssel foglalkozik, az 1002 milliárd forintnyi bruttó hitelállománynak közel 70 százaléka lakosági, 30 százaléka vállalati hitel. A bank üzbég bankpiaci részesedése is itt magasabb, miközben a vállalati hiteleknél csak 5 százalék, addig a jelzáloghiteleknél 24, a fogyasztási hiteleknél 16 százalék.

A lakossági rész kifejezetten sikeres, van növekedés, főként a fogyasztási hiteleknél, a két húzó termék az autóhitel és az online személyi kölcsön, de a jelzáloghitel állomány is bővül, a portfólióminőség stabil. Most már közel 2 millió lakossági ügyfele van az Ipotekának, mióta megvette a bankot az OTP, 8 százalékkal nőtt az ügyfelek száma. Hasonlóan ahhoz, mint Magyarországon az 1980-as években, Üzbegisztánban is a munkáltatón keresztül lehet nagy tömegben lakossági ügyfeleket akvirálni, a bankhoz érkezik a fizetés, nagyobb az esély arra, hogy különböző termékeket is ott választ az ügyfél, az OTP is erre ment rá.

A nem hivatalos jövedelem aránya magas, a lakosság felének nincs hivatalos jövedelme, az üzbégek jellemzően készpénzt használnak a tranzakcióikhoz, a fizetésüket nagy arányban váltják át dollárra, sokan abban is számolnak, nekünk az egyik BYD szalonban is dollárban mondták az autók árát.

Az OTP elsősorban azért vette meg az Ipotekát, mert a lakossági szegmensben látható növekedést lovagolná meg, és ennek a növekedésnek nem sok gátja van, talán csak az ottani betétállomány növekedése (a lakossági hitel/betét arány 200 százalék felett áll, a cél az, hogy év végére 150 százalék közelébe csökkenjen). Mivel fiatal az üzbég lakosság, nagy tömegek nyitottak a digitális szolgáltatásokra, ezért komoly IT-fejlesztések zajlanak a banknál, ehhez viszont egyelőre nehéz jó szakembereket találni helyben, az IT-specialisták jellemzően Kazahsztánból, Kínából, Oroszországból érkeznek.

Vállalati szegmens

A vállalati szegmens viszont nem muzsikál olyan jól, mint a lakossági, kinti tapasztalataink alapján az OTP-t itt érte a legtöbb negatív meglepetés. A sztori onnan indul, hogy a vállalati hitelezésben eddig nem a piaci logika érvényesült, hanem az állami célok megvalósulása az ágazati támogatásokon keresztül. Ráadásul több vállalat is olyan szektorokban működik, például a gyapottermesztés, halgazdálkodás, melegházak, amik erős kihívásokkal küzdenek (a gyapotárak összeestek, a tél extrém hideg volt, a fűtéshez használt gáz ára jelentősen emelkedett), ott vált több hitel késedelmessé, a vállalati szegmensben szinte minden hitelt át kellett ütemezni, a kifutási idő jóval hosszabb lett (az OTP vezetői most tanulják a gyapot- és halpiacot). Az egyik taskenti háttérbeszélgetésen elhangzott, hogy ezek a hatások nagyrészt bele voltak árazva a bankvásárlásba, a vételárnál van függő rész (az OTP több lépésben veszi meg az Ipotekát), és van minőségi korrekciós lehetőség.

A tavalyi veszteség az Ipotekánál alapvetően a vállalati hiteleknél megképzett céltartalékokra vezethető vissza, több hitelt átsoroltak a Stage 3 kategóriába, ami nem azt jelenti, hogy ezek a hitelek végleg bedőlnének, összességében a bank nem számít akkora veszteségre, mint amekkora céltartalékot megképeztek, szóval itt van tere akár céltartalék visszaírásnak is.

Miért jó ez az egész az OTP-nek?

A kinti háttérbeszélgetések alapján az a konklúzió, hogy gyakorlatilag az üzbég állam és az OTP is abban érdekelt, hogy az Ipoteka eladása és átalakítása egy sikersztori legyen. Az OTP-nél egyértelmű a motiváció, az üzleti logika, szeretnének pénzt csinálni, előbb-utóbb osztalékot kihozni az országból, az üzbég állam pedig azért érdekelt a sikerben, mert ha jól alakul az Ipoteka-sztori, akkor a következő bankprivatizációkra több potenciális vevő jelentkezhet be, magasabban árazhatják a bankokat.

Az OTP az Ipotekával egy olyan piacra lépett be, ami hasonlít ahhoz, mint Magyarországon az 1980-as évek végén, ’90-es évek elején, azt lehet most Üzbegisztánban megismételni, csak ahhoz képest háromszoros üzemméretben. Az az érzésem, hogy több nyugati bank bottal sem piszkálta volna az Ipotekát, az OTP viszont látott már az üzbéghez nagyon hasonló piacot, a 3-4 évtizeddel ezelőtti magyart, szóval csak vissza kell nyúlni a régi tapasztalatokhoz. Kicsit olyan ez, mintha az OTP már ismerné a tüzet vagy a kereket, és elvinné ezeket egy olyan helyre, ahol még nem ismerik. A versenykörnyezet nem olyan, mint amihez az OTP más piacain hozzászokott, több szegmensben gyakorlatilag nagyobb ellenállás nélkül lehet előre menni, és nemcsak azért, mert a piac hatalmas és banki szempontból alulpenetrált, hanem azért is, mert az üzbegisztáni versenytársak nem olyan versenyhelyzethez vannak szokva, mint ahonnan az OTP jön.

Vannak kockázatok az üzbég jelenlétben, például az erős állami szabályozás, vagy a vállalati hitelezés több problémás szektorban, ezzel szemben állnak a lakossági hitelezésben rejlő lehetőségek. Egyelőre úgy tűnik, hogy jó ütemérzékkel ment be Üzbegisztánba az OTP, és a problémás vállalati hitelekkel együtt is egészen jó bankot vett.

Organikusan bőven van még tere a növekedésnek, és ha jók lesznek a tapasztalatok, akkor akár további bankvásárlással is megerősítheti jelenlétét az országban, vagy akár a régió más országaiban az OTP.

Címlapkép forrása: Portfolio