Miközben a kormány 450 milliárdot vont el a bankoktól, az MNB 1700 milliárdot adott nekik

1441 milliárdos nyereséget és 24%-os tőkearányos megtérülést ért el tavaly a bankszektor a jegybanktól kapott 1700 milliárdos kamatbevételnek is köszönhetően (miközben a kormány extraprofitadó és kamatstop intézkedései mintegy 450 milliárdjába kerültek), de idén már csökkenni fog a bankszektor nyeresége, és mind a vállalati, mind a lakossági hitelezés mindössze egy számjegyű mértékben emelkedhet – vetítette előre ma közzétett Pénzügyi stabilitási jelentésében a Magyar Nemzeti Bank, amely megvizsgálta azt is, mekkora kockázatot jelent a gyermekvállalások elmaradása a családtámogatások esetében. Kiderült: akik az első három évben előre vállalt gyermekre vették fel a CSOK-ot, azoknak csaknem az egyharmada nem tudta teljesíteni a gyermekvállalását.

Dancsik Bálint, a Magyar Nemzeti Bank főosztályvezetője a jegybank Pénzügyi stabilitási jelentését ismertető online sajtótájékoztatón elmondta:

a hazai bankrendszer az elmúlt időszak sorozatosan kihívásokkal terhelt környezetében továbbra is stabil, sokkellenálló-képessége erős ,

, a stresszteszt alapján a szektor egy súlyos sokk bekövetkezése esetén is teljesítené a likviditási- és a tőkemegfelelésre vonatkozó szabályozói követelményeket,

a bankrendszer likviditása bőséges szintről tovább emelkedett, tőkehelyzete a 2024-ben hatályos pufferkövetelményeket figyelembe véve is megfelelő,

a nemteljesítő hitelek aránya a vállalati szegmensben stagnált, a háztartási szegmensben jelentősen csökkent, a portfólióminőség összességében megfelelő,

a 2023. évi kiemelkedő jövedelmezőséget az időszakot jellemző magas kamatkörnyezet és egyszeri tételek eredményezték,

a bankrendszer profitja már 2024-ben csökkenni fog, amihez a monetáris kondíciók normalizálódásán túl a hitelkockázatok növekedése és a kamatokat érintő kormányzati intézkedések is hozzájárulhatnak,

a háztartási hiteldinamika 2023-ban, a vállalati 2024 elején érhette el mélypontját, de a hiteldinamika idén egyszámjegyű maradhat mindkét szegmensben.

A szektor sajáttőkearányos jövedelmezősége (ROE) kiemelkedő, közel 24% volt tavaly, ugyanakkor a geopolitikai feszültségek hatást gyakorolhatnak a kamatkörnyezetre és a hitelportfóliók minőségére is, így több szempontból is bizonytalanok a jövedelmezőségi kilátások. Az alábbi ábrán látható, hogy milyen sajátos kockázatokat lát még a jegybank.

A bankszektor tavalyi adózott eredménye 1441 milliárd forint volt, pedig az extraprofitadó és a kamatstop mintegy 450 milliárd forint értékben terhelte az eredményt. A magas jövedelmezőségben jelentős volt a jegybanktól kapott kamatbevétel szerepe, hiszen a bankok nettó kamatjövedelme 2296 milliárd forint volt, ebből 1700 milliárd forint a jegybanktól származott. Nem egyedülálló a jelenség: az európai bankok is kiemelkedő, 10%-os sajáttőke-arányos jövedelmezőséget értek el tavaly. A monetáris politikai normalizálódásával és a hitelnövekedés lassulásával viszont a kamatjövedelmek csökkenése és így a jövedelmezőség csökkenése is várható idén a bankoknál.

Tavaly több speciális tétel is pozitívan hatott a bankok jövedelmezőségre:

a babaváró hitel és a CSOK-hitel fair value értékelése mintegy 300 milliárd forinttal,

a kapott osztalékok mintegy 332 milliárd forinttal

növelték az eredményt, ám ezek bruttó értékek, a tényleges profitjavító hatás vizsgálatakor a nettó (vagyis a fedezeti tevékenységgel és a csoportszintű költségekkel korrigált) eredményhatás kiszűrését tartja indokolhatónak a jegybank.

A bankszektor tőkehelyzete megfelelő (a teljes tőkemegfelelési mutató 20% körüli), közel 500 milliárd forint osztalék kifizetését tervezik a bankok, ami az MNB szerint összességében konzervatív osztalékpolitikát és a korábbi éveknél alacsonyabb osztalékfizetési hányadot tükröz a szektorban. A bankszektornak március végén 21 000 milliárd forintnyi operatív likviditási tartaléka is volt, ami a magánszektor betétállománya 72%-ának felel meg. A hitel / betét mutató 73%-ra csökkent.

A nemteljesítő hitelek aránya historikusan továbbra is alacsony, a vállalati NPL-ráta 3,8%-on, a háztartási 2,4%-on áll, utóbbihoz a feszes munkaerőpiac és az adósságfékszabályok megléte is hozzájárul, valamint a kamatstopnak és a kamattámogatott hitelprogramoknak is pozitív a hatásuk a hitelportfólió minőségéére.

A felszámolási eljárásokkal is foglalkozott a jegybank, és arra jutottak, hogy a sajtóban megjelent állítások ezek számának a növekedéséről csak azzal a megkötéssel érvényesek, hogy a megugrás jelentős részben (pl. a Covidhoz kötődő) jogtechnikai hatásokkal magyarázható, az „előzmény nélküli” felszámolások száma továbbra is historikusan alacsony.

Az MNB likviditási és szolvencia stressztesztjén is kiválóan teljesítettek a bankok, a pufferek bőségesek: a szektor 100%-os LCR-követelmény feletti likviditási többlete 5000 milliárd forintot mutat, és a tőkeszükséglet is 20% felett maradna még a stresszpályán is, mindössze 14 milliárdos tőkeigény jelentkezne a kétéves stresszpálya végén.

Külön elemezte a kereskedelmiingatlan-hitelek kockázatait az MNB. Európa-szerte csökkent a prime irodák értéke, ugyanakkor a magyar bankok kimutatásaiban emelkedett a fedezetek értéke, amit szorosabban figyelemmel kísér a jegybank. A kereskedelmi ingatlanok hiteleinek az NPL-rátája azonban mindössze 3,9%, a stage2 beosorlások alapján a kockázatok emelkedtek, de a konkrét késedelmek még nem. A kereskedelmi ingatlan hitelek megújítási kockázata alacsony, a nagyobb lejáratok 2026-tól jelentkeznek. A szektor szavatolótőkearányos kitettsége a projekthiteleknél 34%, ami kevesebb mint fele a 2008-2012 közötti szintnek, tehát a kockázatok mérsékeltebbek továbbra is.

A hitelpiaci árazási kockázatokkal is külön foglalkozik a jelentés, a legjelentősebb hatású ezek közül a lakáshitelek THM-plafonja, amely októbertől 8,5%-ban, majd januártól 7,3%-ban húzta meg a felső határt. A jegybank elemzése arra jutott, hogy a THM-plafon a program első öt hónapjában átlagosan 1,1 százalékponttal csökkentette az új lakáshitelek kamatát, összevetve őket a szabad felhasználású jelzáloghitelekkel. A THM-plafon jelentősen szűkítette a lakáshitelek felárát, év elején ez utóbbi negatív tartományba került. A THM-plafon hatására szűkült az adóskockázati tényezők szerepe is az árazásban, az egyes jövedelmi kategóriába tartozó adósok közötti különbség számottevően csökkent, így a magasabb kockázatú ügyfelek esetében a felár nem biztos, hogy fedezi a kockázatokat. Ugyanakkor ennek hatására a lakáshitelhez való hozzáférést, úgy tűnik, nem szűkítette a THM-plafon.

A THM-plafon tartós fenntartásának ugyanakkor több negatív következménye is lehet az MNB szerint, így például 1. a kockázatosabb ügyfelek kiszorulásához vezethet, 2. feladhatják a bankok a THM-plafon önkéntes alkalmazását, 3. nem adják fel, de a jelenlegi hozamkörnyezetben veszteséges terméket folyósítanak, ami évtizedekig a bankok mérlegében marad, ez pénzügyi stabilitási szempontból nem kívánatos.

A jelen helyzet alapján 2024. június 30-áig élő kamatstop kivezetésével szemben 26 ezerre csökkent a sérülékenynek tekinthető háztartások száma, ez a kamatstopban lévők 9%-át és az érintett jelzáloghitelállomány 17%-át, a teljes jelzáloghitelállomány kevesebb mint 4%-át jelenti.

Megnézte a jegybank támogatott programok gyermekvállalási feltételeinek a teljesülési kockázatát is. A 2016 és 2018 között kötött CSOK-szerződések esetében 27-33% esetében maradt el a gyermekvállalás, a 2019-es szerződéseknél (ahol még nagyjából fél év áll rendelkezésre) ez 27-38%. Bár ezek az arányok jelentősek, gyermekvállalást nem teljesítő adósok a bankszektor számára nem jelent érdemi pénzügyi stabilitási kockázatot – állapította meg a jegybank. A babaváró hitel esetében a 2023. júniusi adatok alapján a házaspárok 25%-ának nem született gyermeke, ami 12 ezer hitelszerződést és 115 milliárd forintos állományt jelent.

Arra is kitér a jelentés, hogy a lakossági hitelezéssel ellentétben a vállalati hitelezésben nem tért magához a hitelkereslet, és előretekintve is csökkenő hitelkeresletre számítanak a bankok a hosszú lejáratú hitelek esetében. A márciusi adatok alapján mindössze 2,5%-kal emelkedett a vállalati hitelállomány, viszont magas a cégek likvid eszközállománya, ami csökkenti a kockázatokat. Különösen a támogatott hiteleket felvett cégek (elsősorban a nagyvállalatok) esetében magas a likviditás, ami arra utal, hogy célzottabbá lehetne tenni a hitelprogramokat, pl. beruházási célra vagy fenntarthatósági célra lehessen igénybe venni őket, ennek egyébként a Baross Gábor Hitelprogram idei szakasza teljes mértékben megfelelt.

A jegybank idén 4-5%-os, jövőre 8-9%-os vállalati hiteldinamikára számít, és a lakossági hitelállomány bővülése is 10% alatt maradhat.

