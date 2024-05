Megjelent a kormány új mesterterve: beköltözik az állam a mobilunkba, nagy viták a háttérben

Szeptembertől indul a kormány DÁP mobilappja, amely hamarosan több millió magyar számára jelenti majd a belépési pontot a digitális államhoz. Az alkalmazást a piac felé is kinyitják: a digitális aláírást és az azonosítást a bankok, biztosítók, közműszolgáltatók is használni fogják. Ám még mindig sok a kérdőjel és a megoldandó probléma: még nem jöttek ki a rendeleti szintű részletszabályok, januárban egy szerencsétlen együttállás miatt regisztrációs cunamira számíthatunk a kormányablakokban, az azonosítás részleteiről, a díjakról is meg kellene egyezni, és a csalási kockázatokkal is foglalkozni kell. A témáról június 11-ei Financial IT rendezvényünkön is szó lesz, regisztráció és részletek itt!