Ezekért a lakáshitelekért őrül most meg mindenki Magyarországon

Áprilisban már több mint 6700 lakáshitel-szerződést kötöttek Magyarországon 121 milliárd forint összegben, és ebből 85 milliárd piaci kamatozású volt – derült ki kedden. Most megnéztük, mégis mit tudnak azok a lakáshitelek, amelyek ennyire népszerűek, hiszen 2022 júniusa óta nem látott csúcsokat látunk a hitelpiacon. Február óta nem sok változás történt a lakáshitel-kamatokban, most június elején annyi, hogy az UniCredit Bank kamatot emelt, az MBH Bank viszont kamatot csökkentett, így helyet cseréltek más bankokkal a listákon. A 7,3%-os önkéntes lakáshitel THM-plafon továbbra is érvényben van, hosszabb távon azonban a Magyar Nemzeti Bank szerint negatív következményei lehetnek.