Mi ez a 270 milliárd forintos tranzakció az OTP-nél?

Ahogy egyre nagyobbra nő az OTP Csoport, úgy szokhatunk hozzá az egyre nagyobb rekordszámokhoz: negyvenezer milliárd forintos mérlegfőösszeg, kétezer milliárd forintos bevétel, ezermilliárd forintos profit. Most egy kötvénykibocsátásnál jött az újabb rekord: 700 millió euró értékben bocsátott ki papírokat a bank, az eddigi legszűkebb kamatfelár, a legnagyobb orderbook és a legtöbb érdeklődő mellett. De mi volt a cél a tranzakcióval?

Az MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities) egy olyan követelmény, amit az Európai Unió pénzügyi intézményeire, különösen a bankokra és bizonyos befektetési vállalkozásokra alkalmaznak. Az MREL-t az Európai Unió a 2008-as pénzügyi válság után vezetett be, hogy növelje a pénzügyi rendszer ellenálló képességét és csökkentse a közpénzből történő mentések szükségességét az esetleges jövőbeli válságok esetén. Az MREL-lel az a cél, hogy biztosítsák, hogy a bankok rendelkeznek elegendő mennyiségű tőkével és más elfogadható kötelezettségekkel, amelyeket szükség esetén gyorsan le lehet írni vagy átalakítani saját tőkévé, így elősegítve a bank rendezett csődjét anélkül, hogy állami segítségre vagy adófizetői pénzekre lenne szükség.

Az MREL követelményeket a nemzeti felügyelő hatóságok határozzák meg és hajtják végre, Magyarországon ezt az MNB, mint szanálási hatóság végzi. A követelmények meghatározásánál figyelembe veszik az egyes pénzügyi intézmények méretét, tevékenységét és kockázati profilját, így a követelmény mértéke pénzintézetenként változik.

A Magyar Nemzeti Bank 2019 szeptemberében határozta meg az OTP Csoportra vonatkozó MREL-követelményt, ami alapján a bankcsoportnak egy 4 éves átmeneti időszakot követően 2023. június 30-tól kezdődően kellett teljesítenie a megállapított követelményszintet.

Idén az OTP-vel szemben a minimum elvárás 24 százalék, tavaly év végén a bankcsoport MREL-megfelelése 25,1 százalék volt, idén az első negyedévben a januári 600 millió eurós Senior Preferred kötvény kibocsátás 26,2 százalékra javította az MREL-megfelelést.

Ahhoz, hogy a pénzintézetek megfeleljenek az MREL-követelményeknek, kötvényt bocsátanak ki.

Tavaly összesen 2 milliárd eurónak megfelelő MREL-forrást vont be az OTP, ebből a publikus kibocsátások nagysága 1,7 milliárd euró volt Tier 2 és Senior Preferred kötvények formájában, emellett zártkörű kibocsátás és bilaterális hitel keretében 185 milliónyi Senior Non Preferred és 110 millió Senior Preferred forrás bevonására került sor.

Legutóbb idén januárban volt az OTP-nek MREL kötvénykibocsátása, 600 millió euró értékben bocsátott ki 5 százalékos kuponú kötvényeket a bank. Az idei első negyedéves beszámolóban az OTP jelezte, hogy az év hátralévő részében még további egy vagy két MREL-képes benchmark nagyságú Senior Preferred vagy Senior Non-Preferred kötvény kibocsátása várható.

Ez most meg is érkezett, ugyanis

az OTP összesen 700 millió eurónyi, 4 éves futamidejű, 3 év után visszaváltható zöldkötvényt bocsátott ki.

A kibocsátás több szempontból is kiemelkedő volt:

ez az OTP eddigi legnagyobb összegű kibocsátása (a korábbi rekord tavaly októberben 649 millió euró volt)

ennél a kibocsátásnál volt a legszűkebb a felár, 180 bázisponttal a midswap felett,

most volt a legnagyobb az orderbook, közel 1,4 milliárd euró,

és korábban soha nem volt annyi érdeklődő résztvevő a jegyzésben, mint most.

Az OTP egyébként a régiós kötvénypiacon nagy szereplő, az eddigi 7 kibocsátás alapján a legnagyobb független regionális kötvénykibocsátó. (ebben nincsenek benne a régió fejlesztési bankjai, mint a magyar vagy a lengyel, és olyan bankcsoportok, amelyeknél a külföldi csoporttagok önmaguk bocsátanak ki kötvényeket, ilyen a Raiffeisen és az Erste).

