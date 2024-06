Nagy kihívás előtt állnak a bankok Magyarországon: a technológiai robbanás új problémákat szül

A hazai bankok nagy részében már évekkel ezelőtt elindult a DevOps trend, az átalakulás szervezeti, technológiai és folyamati szinten is érzékelhető. Létrejöttek a DevOps csapatok, megismerték az új technológiákat és előnyeiket, az agilitás és a scrum már nem ismeretlen fogalmak senkinek sem. A nagy kihívás most az, hogy ezek az eredmények a teljes IT működésére hatással legyenek - véli Jagusztin László, az Alerant technológiai vezetője. A legtöbb hazai banknál az alkalmazásmodernizációs tevékenység kerül egyre inkább fókuszba, néhány pénzintézet esetében ezek a költségek akár meg is haladhatják az új üzleti funkciók kialakítására szánt összeget - véli Darmai Gábor, az Alerant ügyvezetője. Jagusztin László a témáról előadást tart június 11-ei Financial IT rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!

Miről szól a DevOps trend és miért fontos ez most a pénzintézetek szervezeti működése kapcsán?

Jagusztin László: A DevOps trend nem most kezdődött, a hazai pénzintézetek nagy részében már több mint 5 éve elindult az átalakulás szervezeti, technológiai és folyamati szinten is. Jelenleg ott tartunk, hogy szinte mindenhol létrejöttek a DevOps csapatok, megismerték az új technológiákat és előnyeiket, illetve folyamati szinten is jelentős átalakulások történtek: az agilitás vagy scrum már nem ismeretlen fogalmak senkinek sem.

Ennek és a következő éveknek a kihívása, hogy ezek az eredmények ne csak elszigetelten egy – egy kiemelt stratégia projektben, vagy lelkes csapatokban jelenjenek meg, hanem a teljes IT működésére hatással legyenek.

Az ezzel kapcsolatos problémák mindenhol közösek: nincs elegendő hozzáértő szakember, kevés az olyan projekt, amin lehet tanulni, gyorsan változnak az elsajátítandó technológiák, az új folyamatok nehezen működnek együtt a meglevő IT-folyamatokkal. Azok számára, akik ezeket a problémákat meg fogják tudni oldani, ez valódi verseny előnyt jelent majd a piacon.

Mit jelent a Platform engineering és honnan jön ez a kifejezés?

Jagusztin László: A Platform engineering fogalom szélesebb körben 2021-ben lett ismert, amikor a Gartner feltette a Hype Cycle for Software Engineering elemzésére, és egyből előkelő helyre került - az AI témákkal egy szintre - azzal kapcsolatban, hogy milyen sokat várunk tőle. A probléma, amit a Platform engineering próbál megoldani az, ahol a DevOps elakadt: hogyan terjesszük ki a DevOps eredményeit a teljes vállalati IT-ra. Alapvetően két dolgot érdemes kiemelni, amin keresztül eredményeket lehet elérni.

Egyrészt hozzunk létre olyan belső vállalati portálokat, amelyeken keresztül könnyen fel lehet használni azokat a technológiai platformokat, architektúra építő elemeket, automatizált folyamatokat, amelyeket a fejlesztési és üzemeltető csapatok számára hoztak létre a platform mérnökök. Így önkiszolgáló módon, jelentősen meg tudjuk könnyíteni a komplex technológiákhoz való hozzáférést.

Másrészt alakítsunk ki Platform engineering csapatokat, amelyek tartalommal, belső technológiai termékekkel töltik meg a belső vállalati önkiszolgáló portálokat, és támogatják a projektekben ülő DevOps csapatok munkáját szakértelmükkel, csökkentve a technológiai tudással kapcsolatos terhelésüket.

Jagusztin László Fotó: Kaiser Ákos

Melyek most a slágertémák a banki IT-fejlesztések terén? Milyen üzleti alkalmazásokon dolgoznak a bankok a front-endeken és melyek a fontosabb back-end és automatizációs fejlesztések, mit tapasztaltok?

Darmai Gábor: Tapasztalatunk szerint a legtöbb hazai banknál az alkalmazásmodernizációs tevékenység kerül egyre inkább fókuszba. Néhány bank esetében a modernizációs költségek akár meg is haladhatják az új üzleti funkciók kialakítására szánt összeget. A modernizáció kiváltó oka a legtöbb esetben az, hogy a bankok nagy rendszerei egyszerűen elöregedtek: olyan, 20-30 éves technológiával készültek, amihez ma már szakértelmet is alig találni, karbantartásuk nagyon nehézkes és drága, illetve a sok módosítás miatt már átláthatatlanná is vált a működésük. Az alkalmazásmodernizáció ezekre a problémákra mind megoldást nyújt, és még rengeteg plusz értéket is behoz: sokkal nagyobb biztonságot, teljeskörű automatizálást (beleértve az automatizált security ellenőrzések elvégzését, a DevSecOps-ot), rugalmas skálázhatóságot.

Magyarországon nemzetközi összehasonlításban, a régióban hol járunk a felhő technológia használatában a bankszektort tekintve? Mennyire vannak meg a felhő használati kompetenciák jelenleg a bankokban?

Darmai Gábor: 2023-ban már harmadik alkalommal készítettük el közel 1000 magyar IT-szakember bevonásával az IT Körkép nevű felmérésünket. Ebben külön szekcióban vizsgáltuk a felhőhasználati szokásokat. Az látszott a felmérésből, hogy

Magyarország nem sokkal van lemaradva a nemzetközi trendektől, a felhő technológia nálunk is meghatározza az IT működését, és ez a banki IT-ra is igaz.

Érdekes, hogy a nemzetközi felmérésekkel összhangban, itthon is kb. a válaszadók egyharmada válaszolta azt, hogy a legnagyobb probléma a felhőbe költözéssel kapcsolatban a megfelelő szaktudás, a kompetencia hiánya. Ebben egyébként nagy fejlődést láttunk az elmúlt két évben, számos ügyfelünknél valósultak meg olyan projektek, amik kifejezetten az új technológiai ismeretek megismerését célozták meg.

Hogy látjátok, a felhő technológia használata belépési pontot jelent az AI-világába?

Darmai Gábor: A felhő nem kizárólagos belépési pont az AI eszközök használatára, de mindenképpen előnyt jelent. Elég csak arra gondolni, hogy a jelenleg elérhető legjobb nagy nyelvi modellek (LLM-ek) mind publikus felhőben érhetők el, futtatásuk saját hardveren nem is lenne észszerű döntés a nagy erőforrásigényük miatt. Ha az AI kapcsán nem csak a most nagyon népszerű, általános célú LLM-ekre és a ChatGPT-re gondolunk, hanem a célfeladatokat ellátó kisebb modellek építésére és használatára (small langauge model, "hagyományos" Machine Learning és Deep Learning modellek), akkor ebben is nagy segítséget nyújtanak a felhős eszközökben kifejlesztett automatizációs mechanizmusok. Szóval felhős technológiára építve lehet igazán hatékonyan használni az AI-t.

Darmai Gábor Fotó: Kaiser Ákos

Milyen területeken lehet hasznos a bankoknak az AI, és milyen stratégiákat láttok célszerűnek a technológia használata kapcsán?

Darmai Gábor: Machine Learning, Deep Learning technikával már évekkel ezelőtt is sok bank épített különböző saját AI modelleket a különböző pénzügyi előrejelzésekhez, ezek csak az adott célfeladat elvégzésére alkalmasak. Valószínűleg az AI technológia ilyen felhasználásra továbbra is egyre nagyobb szükség lesz, ebben az MLOps technikák bevezetése és a tervezésének, létrehozásának és üzemeltetésének automatizálása segítheti a bankokat.

A nagy újdonságot a nyelvi modellek megjelenése jelenti, és ennek kapcsán jelenleg mindenki inkább a nagyon impresszív képességekkel rendelkező LLM-ekre (ChatGPT, Gemini stb.) fókuszál. Ezek viszont túl általánosak és túl nagy erőforrásigénnyel futtathatók, emiatt talán kevesebb konkrét üzleti funkcióban alkalmazhatók hatékonyan. Érdemes emiatt a nagyvállalatoknak, bankoknak az un. SLM-ekkel (small language model) is foglalkozniuk. Ezek olyan, a vállalat által is betanítható olcsóbb modellek, amelyekkel a vállalat speciális működésére testreszabott funkciók alakíthatók ki. A nyelvi modellek (LLM és SLM) kapcsán egyébként fontos használati esetek az IT-fejlesztőket támogató Copilot-jellegű funkciók.

Jagusztin László (b) és Darmai Gábor (j) Fotó: Kaiser Ákos

