Bejelentést tett a kormány a CSOK Pluszról és a falusi CSOK-ról

Fennállásának első öt hónapjában 6000 kérelem érkezett be a bankokhoz a január 1-jén elindult CSOK Pluszra 160 milliárd forint összegben, átlagosan 26 millió forintot igényeltek a házaspárok – jelentette be mai sajtótájékoztatóján Hornung Ágnes államtitkár. Időarányosan jól áll tehát a kedvezményes hitelprogram az egész évre jelzett korábbi , 12 ezer darabos szerződésszámról és több mint 300 milliárd forintos igénybevételről szóló várakozások teljesítésében. Ismertette a falusi CSOK számait is az államtitkár: az adatok alapján a megemelt összegű támogatás iránt a viszonylag gyenge tavalyi évihez hasonló az érdeklődés.