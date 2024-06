Felvásárlási csatába sodródhat az OTP

Az egymást követő felvásárlásoknak, a kedvező működési környezetnek és a profi menedzselésnek/költségkontrollnak köszönhetően az OTP korábban soha nem látott profitot termel, kis túlzással annyit, amennyit értelmesen már nem könnyű elkölteni. Persze, osztalékot fizetni és részvényeket visszavenni is lehet, de még úgy is marad az adózott eredményből bőven, ezért is figyeli az OTP aktívan a felvásárlási lehetőségeket. Azt már tavasz óta tudjuk, hogy az OTP megvenné a baltikumban működő Luminort, az elmúlt hetekben pedig az is kiderült, hogy a hatékonyan működő, értelmes piaci részesedésű, ígéretes piacokon működő Luminor iránt több bank is érdeklődik, a verseny pedig könnyen felhajthatja az árat.

Pénz van bőven

Ahhoz, hogy megértsük, miért vizsgálja az OTP a felvásárlási lehetőségeket, elég megnézni egy ábrát. Ezt:

Nagyon jól megy az OTP-nek, a kedvező kamatkörnyezet, az organikusan és akvizíciók miatt is emelkedő hitelállomány, a felvásárolt bankoknál kiaknázott szinergialehetőségek miatt jóval több profitot termel az OTP most, mint korábban. Az OTP profitja tavaly ezermilliárd forint közelébe emelkedett, és a csúcsév után valamelyest csökkenő profit várható a következő években, az továbbra is ~900 milliárd forint közelében alakulhat.

Ezt a pénzt pedig a bank vezetésének elvárásai és a részvényesi értékteremtés szellemében valamire el kell költeni.

Logikusnak tűnik, hogy ki lehet fizetni osztalékként és lehet belőle saját részvényeket vásárolni. Ezt meg is teszi a bank, a tavalyi eredmény után 150 milliárd forint osztalékot fizetett az OTP, és jelenleg is fut egy 60 milliárd forintos saját részvény visszavásárlási program, de még így is jelentős puffer marad a banknál.

Azt túlzás lenne állítani, hogy akvizíciós kényszerben lenne az OTP, de pénz van bőven a felvásárlásokra.

Hol vásároljon az OTP?

A bank vezetői számtalan alkalommal elmondták, hogy elsősorban azokban az országokban vennének még bankot, ahol már jelen van az OTP, de nem megfelelő a piaci részesedése.

Az OTP 12 országban van jelen, ezek közül

Magyarországon, Bulgáriában, Szlovéniában, Szerbiában és Montenegróban már piacvezető,

itt nincs olyan nagy felvásárlási nyomás, mint mondjuk

Horvátországban, Moldovában és Albániában, ahol nincs benne az első háromban az OTP,

vagyis utóbbi országokban logikus lenne az akvizíció.

Egy másik fontos szempont viszont nyilván az, hogy az adott bankpiacon legyen egyáltalán eladó pénzintézet, így jött a képbe például az üzbég Ipoteka is, amelyet az ország első bankprivatizációjának keretében vett meg az OTP, ezzel először lépett Európán kívüli országba a magyar bank, és így került képbe a baltikumban aktív Luminor is, amelyet a pénzügyi befektető és nagytulajdonos Blackstone értékesítene.

Mit kell tudni a Luminorról?

A Luminor három országban, Észtországban, Lettországban és Litvániában van jelen, ez a vezető független bank a Baltikumban és a harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltató a régióban, 15 százalékos piaci részesedéssel a hitelezésben. Közel 2500 alkalmazottat foglalkoztat a pénzintézet, fiókjain keresztül közel 900 ezer ügyfelet szolgálnak ki. Két svéd bankkal, a Swedbankkal és a SEB-bel versenyez a Luminor, amelyek az egész régióban tevékenykednek, valamint egy kisebb méretű, helyi bankkal, az LHV Pankkal.

A Luminornak jelenleg pénzügyi befektetői vannak, tulajdonosa egy konzorcium, amelyben a Blackstone (80,05%) és a DNB Bank (19,95%) által kezelt magántőkealapok vannak benne.

A Luminor első ránézésre jól menedzselt, hatékony és tőkeerős banknak tűnik, saját tőke arányos megtérülése tavaly 11,6 százalék volt (OTP Csoport 27,2%), CET1 rátája 24,1 százalék (OTP Csoport 16,6%).

A pénzügyi csoporthoz nem csak bankok, de lízingcégek, nyugdíjalapok is tartoznak.

Forrás: Luminor

A három ország közül, ahol a baltikumi bank jelen van, egyértelműen a litván operáció a legnagyobb.

Mérlegfőösszeg, hitel- és betétállomány valamint saját tőke alapján a Luminor közel akkora, mint az OTP Csoport legnagyobb külföldi leánybankja, a bolgár DSK. A Luminor profitja tavaly 194,5 millió euró, vagyis mostani árfolyamon 76 milliárd forint volt, az közel 8 százalékot tett volna hozzá az OTP Csoport 990 milliárd forintos adózott eredményéhez.

Ha lesz verseny, mehet feljebb az ár

Egy idén januári Bloomberg információ alapján a Luminort a könyv szerinti érték 1,2-szeresén értékesíthetik.

A baltikumi bankcsoport könyv szerinti értéke tavaly év végén 1,78 milliárd euró volt,

VAGYIS A VÉTELÁR (1,2 X 1,78) 2,14 MILLIÁRD EURÓ, JELENLEGI ÁRFOLYAMON KÖZEL 847 MILLIÁRD FORINT LEHET,

ezzel pedig bőven az eddigi legnagyobb felvásárlása lehet az OTP-nek.

Csak hogy egy kicsit perspektívába helyezzük: a régiós bankrészvényeket átlagosan a könyv szerinti érték 1,3-szorosán árazzák, de lengyel és román bankrészvények forognak a book value 1,4-1,8-szorosán is.

Azonban árazási szorzót és a vételárat is alaposan felülírhatja az, ha több potenciális vevő is érdeklődik a bankért, és úgy tűnik, hogy most ez a helyzet.

Ezekről a lehetséges vevőkről szóltak a hírek az elmúlt hetekben:

Arról már idén április vége óta tudunk, hogy az OTP érdeklődik a Luminor iránt, és lapértesülések szerint már tett egy nem kötelező érvényű ajánlatot,

viszont a lengyel Puls Biznesu értesülése szerint a baltikumi bank tulajdonosai a lengyel PZU-nál, majd a Pekaónál jelentkeztek be, az utóbbi ajánlatot is tehetett a Luminorra.

A lengyel lap szerint az OTP és a lengyel bankok mellett még az osztrák Erste is versenybe szállhat a Luminor megszerzéséért,

a Bloomberg információi szerint pedig az Unicredit ajánlatot tett a Luminorra.

Ezek alapján akár egy felvásárlási csata is jöhet az érdeklődők között, a Luminor megvásárlásának pedig most már politikai színezete is van, lengyel lapok szerint a balti országok vezetői azért lobbiznak, hogy lengyel vevőhöz kerüljön a Luminor.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ