Úgy néz ki, nincs vége: megint tévesen terhelték magyar Apple-ügyfelek bankszámláját

Ahogy arról beszámoltunk, szerda délután és este váratlanul tömegesen és indokolatlanul vontak le egy vagy több kisebb, pár ezres, ám egyes ügyfeleknél akár összességében többszázezres összegeket magyar bankszámlákról az Apple mobiltárcáján keresztül. Banktól és kártyatípustól függetlenül terhelték tévesen a kártyákat, csak Magyarországon. A téves terhelések azonban egyes ügyfeleknél folytatódtak, egyelőre nem tudjuk, hány ügyfelet érint a probléma. Egyik olvasónk esete különösen érdekes, ugyanis ő már szerdán letiltatta az Apple-nél használt kártyáját, ennek ellenére ma hajnalban újabb téves terhelések érkeztek a számlájára.

Folytatódnak a téves levonások?

Olvasónk lapunknak mondta el saját történetét, mely szerint szerdán 18 óra előtt váratlanul és tömegesen érkeztek terhelések a számlájára, közel 70 ezer forint értékben, ezért 17:51-kor letiltotta a bankkártyáját.

Ma hajnalban azonban további terhelések történtek közel 100 000 forint értékben. A bankja telefonos ügyfélszolgálata elérhetetlen volt, ezért reggel személyesen ment be egy bankfiókba panaszt tenni.

"A hab a tortán, hogy a jegyzőkönyv szerkesztés során kevesebb tételt találtak, vagyis a számlatörténetben kevesebb levonást láttak a banknál, mint amit en SMS-ben kaptan. Holott a valós egyenlegem akkora összeggel csökkent, mint amiről én SMS-ben értesültem". Az ügyfél által látott egyenleg tehát megegyezett a banki informatikai rendszerben látottakkal.

Az Index szintén több olvasó esetéről számolt be, akinek ma hajanlban vontak le a számlájáról kisebb-nagyobb összegeket. A lap azt írta, "van olyan érintett, akinél két napja 21 ezer forintot vont le az Apple, ma hajnalban pedig újabb 82 ezer forintot emeltek le a számlájáról 17 tranzakcióval" A lap azt írja, több olvasó sorozatos levonásról számolt be, általában 3–6 ezer forint közötti összegről, de olyan is van, aki arra ébredt, hogy 32 ezer forinttal kevesebb összeg van a számláján, más pedig 19 ezer forintos levonásra ébredt.

Már korábban kezdődött?

A szerdai eseményeket megelőző tranzakciókról ír egy másik, reddites felhasználó:

"Sajnos én is azon szerencsések egyike vagyok, akik számlájára beköszönt párszor az Apple" - kezdi történetét. 25-ödikén, azaz kedden este kapott SMS-t a bankjától, hogy a kártyáját felfüggesztették. A netbank alapján kb. egy óra leforgása alatt 21-szer vontak le 22990 forintot a számlájáról (összesen 482 790 forintot).

Az Apple nem válaszol

Az ügyről természetesen már csütörtökön megkérdeztük az Apple-t a hivatalos regionális médiakommunikációs csatornán az alábbiakról, amint válaszolnak, frissítjük cikkünket és egy külön cikkben is beszámolunk a fejleményekről:

Mikor, hol és hogyan történt hiba az Apple rendszerében?

Érte-e kibertámadás az Apple-t?

Értesítették-e már a nyilvánosságot és az ügyfeleket a téves tranzakciókról? Tervezik-e ezt,

és milyen formában?

Ki és hogyan fogja kártalanítani az ügyfeleket?

Hány felhasználót, mekkora összeget érint a probléma?

Csak magyar ügyfeleket érint az eset?

Nyugtatnak a bankok

Tegnap bankok közös közleményt adtak ki a magyar Apple-felhasználóknak tévesen terhelt összegekről, majd az MNB is megszólalt.

Azt írták, az érintett magyar kártyabirtokosok gyors jelzéseinek köszönhetően a téves tranzakciókról a bankszektor értesült, és közvetítő szereplőként azonnali intézkedéseket tett a helyzet kezelésére. Ennek megfelelően a bankszektor felvette a kapcsolatot a szolgáltatóval.

Az eddigi információk alapján az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekhez vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak, téves technikai ismétlődéssel. Fizikai terminálokon történő vásárlások vagy készpénzfelvételes tranzakciók nem érintettek.

A bankok azt is írták, az Apple tájékoztatása szerint

SEMMILYEN VISSZAÉLÉSRE UTALÓ JEL NINCS, AZ ÜGYFÉLADATOKKAL KAPCSOLATOSAN NEM TÖRTÉNT VISSZAÉLÉS, ADATOK NEM KERÜLTEK VESZÉLYBE.

Az Apple fogadja a kapcsolódó ügyfélmegkereséseket. Visszajelzésük alapján a technikai probléma miatt tévesen terhelésre került összegek visszatérítése az Apple által folyamatban van.

Hogyan lehet elkerülni a hasonló eseteket?

Bár a fenti esetben valamilyen - egyelőre ismeretlen - okból a teljes tiltás sem működött, azért általánosságban igaz, hogy két fontos óvintézkedés segíthet megvédeni a bankszámlánkat a hasonló esetektől vagy a csalóktól:

egyrészt az online felületeken érdemes egyszer használatos digitális kártyákkal fizetni, melyeket később sem lehet beterhelni, mert csak az adott tranzakciókhoz használhatjuk. Persze a havidíjas előfizetéseknél ez a megoldás vagy nem használható, vagy kényelmetlen lehet, de egyszeri fizetéseknél egyszerű és biztonságos megoldás.

másrészt már sok banknál egyetlen mozdulattal beállítható limitekkel lehet korlátozni a veszteségeket. Még ha el is lopják a kártyaadatokat a csalók, vagy ha egy másik szolgáltató is „megbolondul”, ahogy most az Apple Pay, akkor sem tudják a limit feletti összeget levonni a számlánkról. Úgy tudnjuk, bár a legtöbb banknál a limitmódosítás ingyenes, van olyan bank, ahol ezért díjat számítanak fel.

Az óvintézkedések betartása azért is lenne fontos, mert az MNB legfrissebb, idei első negyedéves adatai szerint rekordösszeget, mintegy 16 milliárd forintot loptak el a csalók a magyarok bankszámláiról, a kártyás csalások ebből 2,7 milliárd forintra rúgtak.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images