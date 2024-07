Meglepő növekedés után masszívan nyereséges lett a Revolut

Eddig is gyorsan nőtt és nyereséges volt, ám 2023-ban szó szerint szárnyalt a Revolut: 344 millió fontos profitot értek el 1,8 milliárd fontos bevétel mellett. A cégcsoport bevételei rendkívüli módon, mintegy 95%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, miközben a lakossági ügyfelek száma 45 százalékkal ugrott meg, és a növekedés idén is folytatódott. Magyarországon 2023 végén 1,2 millió ügyfelük volt, akik ráadásul fizetési adatok szerint már messze nem csak a külföldi utazások alkalmával használják a Revolut-számlájukat. Év végére itthon már 1,5 millió ügyféllel számolnak.

Száguldott a Revolut 2023-ban

A Revolut 2023-as éves jelentésének legfontosabb számai:

a társaság harmadik egymást követő évben lett nyereséges: a nettó eredmény 344 millió fontra nőtt a 2022-es 6 millió fontról.

A cégcsoport bevétele 1,8 milliárd fontra emelkedett, ami 95%-os növekedést jelent a 2022-es 0,92 milliárd fonthoz képest.

A növekvő ügyfélegyenlegeknek, a magasabb jegybanki kamatlábaknak és a hitelportfólió növekedésének köszönhetően a kamatbevétel 500 millió fontra nőtt a 2022-es 83 millió fontról, az ügyfélbetétek 13,2 milliárd fontról 18,2 milliárd fontra nőttek.

Az év során a Revolut globális ügyfélköre csaknem 12 millióval bővült, amely a legnagyobb éves növekedés a vállalat történetében, elérve ezzel a 38 millió felhasználót 2023-ban.

A Revolut az éves jelentéssel kiadott közleményben kiemelte, egyre több ügyfél egyre több terméket vett igénybe:

Az új lakossági ügyfelek 70%-a organikusan vagy egy ismerős ajánlására érkezett a bankhoz. Az ajánlásokkal elért növekedést marketing- és értékesítési funkciók egészítették ki, különösen a Revolut Business esetében, amelyhez az év folyamán havonta 20 000 kkv csatlakozott.

Bankkártyás tranzakciókból és bankközi ügyletekből 486 millió fontnyi bevétel származott, ez 59%-os növekedés az előző évi 306 millió fonthoz képest.

Devizaváltásból és befektetésekből 395 millió fontnyi bevétel származott, ez 46%-os növekedés az előző évi 270 millió fonthoz képest.

Előfizetésekből 244 millió font érkezett, ez 53%-os növekedés az előző évi 159 millió fonthoz képest.

Az ügyfelek aktivitása nőtt, a tranzakciók volumene 58%-kal emelkedett, és megközelítette a 700 milliárd fontot.

Egyre több ügyfél használta a Revolut szolgáltatásait előfizetéssel: 41%-kal nőtt a fizetős csomagot választó ügyfelek száma.

2024. júniusi adatok szerint Európában a Revolut a legtöbbet letöltött alkalmazás volt a pénzügy kategóriában, és 17 országbanaz első helyen állt.

A vállalat új piacokon terjeszkedett, többek között Brazíliával és Új-Zélanddal bővült a portfóliója, ezáltal 38 országban van jelen világszerte.

Mit fejlesztettek és mire költöttek?

A társaság 241 millió fontot fordított reklámra és marketingre az organikus növekedés támogatása érdekében. B2B értékesítési csapatát 2023 végére több mint 900 fősre bővítette. A teljes munkavállalói állomány az előző évhez képest 38%-kal nőtt, így 8152 főre emelkedett.

A Revolut új helyi funkciókat is kifejlesztett egyes európai piacokon:

Franciaországban, Írországban, Spanyolországban és Hollandiában is helyi IBAN-számot biztosítanak a lakossági ügyfeleinek.

A személyi kölcsönöket elérhetővé tették Franciaországban, Németországban és Spanyolországban, a hitelkártyákat pedig Írországban és Spanyolországban.

Az EGT területén 22 országban indították el a pénzpiaci alapokba történő befektetés lehetőségét, és az indulás óta csaknem 1,9 milliárd dollárra (1,5 milliárd fontra) rúgott az ilyen célú befektetések értéke.

Nik Storonsky, a Revolut vezérigazgatója úgy nyilatkozott:

Ügyfélkörünk bővül, üzleti modellünk továbbra is rendkívüli pénzügyi teljesítményt produkál, 2023-ban több mint 1,8 milliárd fontos bevételt és rekordnak számító, 438 millió fontos adózás előtti eredményt értünk el. 344 millió fontos nettó nyereséggel a 2023-as év volt a harmadik egymást követő nyereséges évünk.

A vezérigazgató hozzátette, hogy továbbra is dolgoznak az egyesült királyságbeli banki engedély megszerzésén, miközben új piacokra lépnek be. Megjegyzi, hogy 2024 júniusára elérték a globálisan több mint 45 milliós lakossági ügyfélszámot, de továbbra is jelentő növekedésre számítanak 2024-ben és azt követően is.

2024-es kilátások

A vállalat jó úton halad afelé, hogy a 2024-es pénzügyi év végére az ügyfelek száma meghaladja az 50 milliót. 2024 első hat hónapja is mozgalmasan telt a banknál:

Elindult a Revolut eSIM: az ügyfelek mobiladat-forgalmat vásárolhatnak a Revolut appban (a szolgáltatás az Egyesült Királyságban és néhány EGT-országban érhető el).

Hűségprogramot indítottak el, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a mindennapi kiadásaik után pontokat kapjanak (ez a lehetőség az EGT bizonyos országaiban érhető el).

Revolut Robo-tanácsadó: részben automatizált befektetési eszköz, amely algoritmusokat alkalmazva kezeli a befektetési portfóliókat (az USA-ban és az EGT-ben egyaránt elérhető).

A társaság a globális központi irodáját a londoni Canary Wharf negyedben található YY épületbe költözteti.

Mi történt Magyarországon?

A Revolut 2023. december 31-én 1,2 millió lakossági ügyféllel rendelkezett Magyarországon. A 2023-as év során a lakossági ügyfélbázis 57%-kal, a vállalati ügyfelek száma pedig 56%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva. 2024 első fél évében a magyarországi lakossági ügyfélbázis 19%-kal nőtt 2023 azonos időszakához képest, és

a jelek szerint ez a szám az év során meghaladja majd a 1,5milliót.

A magyarországi ügyfelek több mint 493 millió angol fontnak megfelelő összeget helyeztek el számláikon a 2023. december 31-i állapot szerint (ez az előző évhez képest 27%-os növekedést jelent 2023-ban).

Több mint 85 millió fizikai fizetést és ATM-es készpénzfelvételt hajtottak végre a magyar Revolut-ügyfelek 2023-ban (ez 74%-os növekedés 2022-höz képest). Ezek több mint 75%-a belföldön történt, a Revolut szerint az ügyfeleik egyre többen használják a náluk vezettt számlát a magyar piacon a mindennapos fizetéseik lebonyolítására.

