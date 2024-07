Így tiltja meg a bankoknak a kormány, hogy az adóemelését az emberek fizessék meg

A kormány hétfői döntésével növelte a bankokat terhelő különadókat, de egyúttal azt is bejelentette, hogy igyekszik megakadályozni, hogy a pénzintézetek továbbhárítsák a sarcot az ügyfelekre. A közlöny hétfői számában meg is jelent egy rendelet, amely ennek a részleteit szabályozza.

Hétfőn derült ki, hogy a költségvetés elcsúszása miatt adóemelésről döntött a kormány. A részleteket Gulyás Gergely miniszter jelentette be egy Kormányinfón, ezeknek a nagy része a bankokat érinti. A részletszabályokból kiderült, hogy a banki extraprofitadó és a tranzakciós illeték hogyan változik, az illeték kulcsai nagy mértékben emelkednek, egyes esetekben duplázódnak, illetve triplázódnak.

Gulyás Gergely már ennek kapcsán jelezte, hogy egy költségstopot vezetnek be a lakossági számlák esetében, hogy az adóemelés hatását a pénzintézetek ne terheljék tovább az ügyfelekre. Később a Nemzetgazdasági Minisztérium ezzel kapcsolatban is közölt részleteket: "a pénzügyi terhek növekedésének megakadályozása érdekében a kormány díjemelési stopot vezet be a lakossági fizetési számlákhoz kapcsolódó díjak, költségek és egyéb fizetési kötelezettségek vonatkozásában. E szerint 2024. december 31-ig a lakossági ügyfelek esetében a bankszámláknál egyoldalú díjemelést közvetlen és közvetett formában sem valósíthatnak meg a pénzügyi szolgáltatók. Ez a tiltás az összes fizetési számlához kapcsolódó díjra vonatkozik, amely a már fennálló szerződésekre és az új szerződésekre is irányadó".

A hétfő esti, Orbán Viktor által tegnap jegyzett kormányrendelet a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva alapozza meg a kormány ezen tiltó jellegű döntését.

Kimondja ugyanis a rendeletben, hogy

a) az e rendelet hatálybalépésekor fennálló szerződések esetén egyoldalúan, az ügyfél számára kedvezőtlenül nem módosíthatja a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény (a továbbiakban: Pft.) szerinti fogyasztó fizetési számlájához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó, szolgáltató részére fizetendő jutalékot, díjat, költséget, költségelemet vagy egyéb fizetési kötelezettséget, valamint a fogyasztót illető díj, költség elengedést, adott kedvezményt – ideértve az időszakos elengedést és kedvezményt is – vagy egyéb jóváírást;

b) az általa az e rendelet hatálybalépése napján általánosan – üzletszabályzatában, általános szerződési feltételeiben, hirdetményében meghatározott – alkalmazott, a Pft. szerinti fogyasztó fizetési számlájához közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó, szolgáltató részére fizetendő jutalékot, díjat költséget, költségelemet vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem emelheti, valamint a fogyasztót illető díj, költség elengedést, adott kedvezményt – ideértve az időszakos elengedést és kedvezményt is – vagy egyéb jóváírást nem csökkentheti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images