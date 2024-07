Babaváróból horrorhitel: áldás helyett átok lehet a kormány legújabb változtatása

2026 középéig adott haladékot a kormány nemrég azoknak a babaváró hiteles házaspároknak, akiknek nem sikerül teljesíteniük a kamatmentességhez szükséges gyermekvállalást öt éven belül. Ez látszólag jó hír, van azonban egy nagy hátulütője is azok számára, akiknél továbbra sem jön a baba: a kamattámogatás szabályait változatlanul hagyta a kormány, és épp egy olyan időszakra esik az akár kétéves haladék, amikor a hozamkörnyezettel együtt a kamattámogatás és a büntetés is nagyon megugorhat. Hét év után tehát rosszabb lehet a helyzet, mint öt év után, ami ellen mielőbbi végtörlesztéssel lehet védekezni. Mutatjuk a számokat.

Mint az eszes leány

A legújabb babaváró hiteles változtatás olyan, mint az eszes leány Mátyás király meséjében: vitt is ajándékot a királynak, meg nem is. Jót akart tenni a kormány azokkal a babaváró hiteles fiatal házaspárokkal, akik nem teljesítik a babaváró hitel kamatmentességének a feltételeit, és lesznek olyanok, akik jól is járnak ezzel, mert megérkezik a baba, azonban

az érintettek jelentős része sajnos valószínűleg 2026 közepéig sem fogja teljesíteni a gyermekvállalást, ők kifejezetten rosszul járhatnak.

Eddig több mint 250 ezer házaspár vette igénybe a 2019. július 1-jével bevezetett babaváró hitelt, közülük 49 ezren már 2019 második felében, náluk tehát idén járt volna le a gyermekvállalás ötéves határideje. Ezen változtatott most a kormány, de nem hét évre, hanem 2026. július 1-jéig hosszabbította meg ezt július elején, vagyis a haladék időtartama nem egységes: azok kapták meg a leghosszabb türelmi időt, akik a legelején vették fel a babavárót, nekik csaknem hét évük van a gyermekvállalás teljesítésére. (Ami nem változott: teljesítésnek számít már a 12 hetes magzat is.) 2021 közepéig összesen 142 ezer házaspár vette fel a hitelt, őket érinti az új haladék. Az MNB adatai szerint közülük

49 ezer babaváró hiteles 2019-ben vette fel a hitelt, ebből tavaly júniusig 12 ezer nem teljesítette a gyermekvállalási feltételt.

A sikertelenek száma az ötödik évben még csökkenhetett, de becslésünk szerint még így is 15-20% körül lehet a gyermekvállalást nem teljesítők aránya. A jegybank adatai alapján a leginkább Heves, Nógrád és Komárom-Esztergom megyét érinti a probléma, részletesebben itt írtunk a témáról.

Mekkora lesz a bukó?

Ahhoz, hogy kiszámoljuk a büntetés növekedését a haladék miatt, tudni kell, hogy

akik nem teljesítik a gyermekvállalást, azoknak az addig igénybe vett kamattámogatást kell visszafizetniük a határidő lejártát követően (késedelmi kamatot itt nem alkalmaz a kormány), az erről szóló banki felhívás kézhezvételét követő 120 napon belül. (A cikkünkben tárgyalt házaspárokat nem érinti, de a később igényelt babaváró hitelek esetében a kamattámogatás megszűnése időpontjában hatályos jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósítása és a kamattámogatás megszűnése közötti időszakra számolt kamat összegét kell megfizetni, ha ez magasabb az igénybe vett kamattámogatásnál,)

a határidő lejártát követően (késedelmi kamatot itt nem alkalmaz a kormány), az erről szóló banki felhívás kézhezvételét követő 120 napon belül. (A cikkünkben tárgyalt házaspárokat nem érinti, de a később igényelt babaváró hitelek esetében a kamattámogatás megszűnése időpontjában hatályos jegybanki alapkamat 3 százalékponttal növelt mértékének megfelelő, a kölcsön folyósítása és a kamattámogatás megszűnése közötti időszakra számolt kamat összegét kell megfizetni, ha ez magasabb az igénybe vett kamattámogatásnál,) ennek a megfizetése alól a kormányhivatal hatósági eljárásban, méltányosságból adhat felmentést , ha 1. a hitelfelvevők legalább egyike megváltozott munkaképességűvé vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták, 2. a hitelfelvevők reprodukciós eljárásban (pl. lombikbébi program) részt vettek, és a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben azt megelőzően vagy közben orvosilag igazoltan kizáró egészségügyi ok merült fel, 3. a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt, illetve a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet rá, ha családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülmény miatt aránytalanul súlyos terhet jelentene,

, ha 1. a hitelfelvevők legalább egyike megváltozott munkaképességűvé vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták, 2. a hitelfelvevők reprodukciós eljárásban (pl. lombikbébi program) részt vettek, és a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben azt megelőzően vagy közben orvosilag igazoltan kizáró egészségügyi ok merült fel, 3. a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt, illetve a kormányhivatal méltányosságból rá, ha családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülmény miatt aránytalanul súlyos terhet jelentene, a kamattámogatás mértéke a 2022. április 29-e előtt igényelt hitelek esetében egyenlő az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlagának 130 százalékának 2 százalékponttal növelt értékével, az ezt követően igényelt hitelek esetében pedig az 1 százalékponttal növelt értékével – ez azt jelenti, hogy a kamattámogatás mértéke attól függ, melyik hónapban vették fel a hitelt, az első öt évben az eddig felvett babaváró hitelek esetében 1,45 és 6,25 millió forint között szóródik (a 2019 júliusában felvett hiteleknél 2,07 millió forint), lásd az alábbi ábrát,

a kamattámogatás százalékos mértéke egy már felvett hitel esetében 5 évente változik meg , így például aki éppen öt éve vette fel a hitelt, annak az eddigi 4,73% helyett augusztustól 10,88%-ra, hiszen időközben megemelkedett az átlaghozam, az ÁKK adatai szerint 6,83%-ra,

, így például aki éppen öt éve vette fel a hitelt, annak az eddigi 4,73% helyett augusztustól 10,88%-ra, hiszen időközben megemelkedett az átlaghozam, az ÁKK adatai szerint 6,83%-ra, a kamattámogatás visszafizetésén túl a gyermekvállalási határidő lejárta után a fennmaradó hiteltartozás kamata is megemelkedik, mégpedig az említett állampapírhozam 130%-ának 4 százalékponttal megemelt értékére, az említett esetben például 12,88%-ra, ami jóval magasabb törlesztőrészletet jelent.

Amennyiben a 2019 júliusában felvett babaváró hitel a következő két évben is kamattámogatással fut tovább a friss haladéknak köszönhetően, akkor augusztustól az eddigi 4,73% helyett 10,88%-os kamattámogatással kell számolnunk, így számításaink szerint

az igénybe vett kamattámogatás 2,074 millió forintos összege 3,602 millió forintra EmElkedik, vagyis két év alatt több mint 1,5 millió forintot bukik a házaspár, ha továbbra sem jön a baba.

A későbbi hónapokban új kamattámogatási periódusba kerülő babaváró hiteleknél még nem ismerjük ezt az összeget összeget, hiszen az aktuális visszatekintő hozamkörnyezet határozza meg, alábbi ábránk a legutóbbi ismert adatok alapján készült.

Mint említettük, a határidő lejárta után a törlesztőrészlet is megváltozik, mégpedig a határidő lejártakor érvényes hozamkörnyezetnek megfelelően, így előre nem lehet megmondani, mennyire. Ha ez most lenne (vagyis nem vezette volna be a kormány a haladékot), akkor augusztustól a 0,5%-os garanciadíjjal együtt

az eddigi 46 ezer forintról 91 ezer forintra emelkedne a törlesztőrészlet.

A végtörlesztés a megoldás, ha biztosan nem jön a baba?

Mint látható, a kétéves haladék 1,5 millió forintos többletterhet jelent azok számára, akiknél ezután sem érkezik meg a baba, emellett a majdani törlesztőrészlet is jelentősen megugrik.

E kettő ellen a hitel mielőbbi végtörlesztésével lehet védekezni, persze ezt csak az tudja megtenni, aki rendelkezik erre forrással.

Vannak például, akik befektették a babaváró hitelt, és mind a mai napig nem költötték el. Már állampapírba fektetéssel is arbitrázst lehetett ezzel elérni a 2019-2021-ben felvett babaváró hitelek esetében, erről sokat írtunk. Akik így tettek, azok számára a babaváró hitel végtörlesztése nem okoz nehézséget, nyereséggel szálhatnak ki az ügyeletből, elkerülve azt, hogy magasabb kamattartozást kelljen visszafizetniük, mint amennyit az előtörlesztésre rendelkezésre álló összeg befektetésével el tudnának érni.

Ugyanakkor az MNB szakértőinek a Közgazdasági Szemlében megjelent cikke alapján nem túl magas az arányuk: felmérésük alapján az adósok 13 százaléka jelölte meg a befektetést a babaváró hitel felhasználási céljaként, a legtöbben valamilyen lakáscélra költötték el a kölcsönt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images