Úton az ezermilliárd forintos profit felé az OTP

Nagy növekedés, vártnál jobb számok

Egy év alatt nagyot nőtt az OTP, most már az összes új leánybank, mint a szlovén és az üzbég bank számai is benne vannak a csoportéban, ráadásul organikusan is növekedett a bankcsoport, ennek tudható be, hogy a bevételek és a működési eredmény is közel ötödével nőtt, mindkettő új rekordszintre emelkedett.

A kockázati költségek viszont alaposan megugrottak, részben ennek tudható be, hogy a profit jóval alacsonyabb most, mint egy éve, részben pedig annak, hogy a tavalyi második negyedévben számtalan extra tétel volt, például akvizíciós hatás az Ipoteka megvásárlása után, extraprofit adó visszaírás és az OTP-Mol közötti sajátrészvény csere tranzakcióhoz kapcsolódó NPV-hatás.

Az elemzői várakozásokhoz képest egyébként minden fontosabb soron felülteljesített az OTP, a bevételek 5, a működési eredmény 8 százalékkal lett magasabb, a profit pedig azért csak 2 százalékkal verte a várakozásokat, mert a kockázati költségek jóval magasabban alakultak, mint amire az elemzők számítottak.