Elmaradt a tömeges nyári kamatemelés a lakáshiteleknél, mutatjuk a törlesztőrészleteket

Július 1-jével megszűnt a lakáshitelek önkéntes banki THM-plafonja, az OTP Bank azonnal meg is emelte új lakáshitelei kamatát. Akkor még úgy tűnt, a többi bank is követni fogja a legnagyobb versenytárs példáját, de tömeges és jelentős kamatemelés nem következett be a bankoknál, köszönhetően az időközben lejjebb kerülő referenciahozamoknak is. Összegyűjtöttük, milyen THM-ket, kamatokat és törlesztőrészleteket ajánlanak most a bankok a különböző jövedelmű hitelfelvevőknek.

Future of Finance 2024 A lakossági hitelezés jövője is terítéken lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2024 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

Július 1-jéig legfeljebb 7,3%-os THM-mel nyújthattak lakáshitelt a bankok a kormánnyal kötött egyezség alapján, azóta azonban ez az önkéntes korlátozás sem kötelezi már őket. A július 1-jével kamatot emelő OTP Bank is csökkentette azóta a hitelkamatait, így a júniusi szintnél magasabb, a júliusinál alacsonyabb kamatokkal operál most jellemzően a legnagyobb hazai bank. A többieknél legfeljebb egy-két tizedszázalékpontos drágulást láthatunk, egyes lakáshitelek esetében viszont még csökkent is a kamat. Megállapítható, hogy a THM-plafon eltörlése után

több bank is elkezdte jobban differenciálni a kamatait: az alacsonyabb jövedelmű, vagyis kockázatosabb ügyfelek drágább, a többiek ugyanolyan vagy akár olcsóbb lakáshitelekkel találkoznak, mint tavasszal.

Ha csak a legkedvezőbb ajánlatokat nézzük (lásd a fenti táblázatot), akkor még ez sem feltétlenül szúr szemet: ha a top5 lakáshitelt vesszük alapul a különböző jövedelmi és hitelösszeg kategóriákban, akkor elmondható, hogy az elmúlt egy hónapban

nettó 200 ezer forintos családi jövedelem és 10 milliós hitelösszeg mellett 6,80%-ról 6,84%-ra emelkedett az átlagkamat,

nettó 500 ezer forintos családi jövedelem és 20 milliós hitelösszeg mellett 6,32%-ról 6,40%-ra emelkedett az átlagkamat,

nettó 800 ezer forintos családi jövedelem és 40 milliós hitelösszeg mellett 6,26%-ról 6,28%-ra emelkedett az átlagkamat,

tehát minimális drágulással találkozhatnak még a legalacsonyabb jövedelműek is, ha a kamat alapján keresik meg maguknak a legkedvezőbb banki ajánlatot. Alábbi ábránkon nettó 800 ezres jövedelem és 20 milliós hitelösszeg mellett mutatjuk a banki kamatpalettát, a fentiekhez hasonlóan 20 éves futamidő mellett.

Hogy elmaradt a június végén várt tömeges és pláne érdemi drágulás a lakáshiteleknél, az elsősorban annak köszönhető, hogy csökkentek a lakáshitelek árazásában meghatározó szerepet játszó hosszú távú referenciahozamok:

az 5 éves hozamok 0,7 százalékponttal,

a 10 évesek 0,4-0,6 százalékponttal,

a 20 évesek 0,3-0,6 százalékponttal

tartózkodnak most lejjebb, mint június végén. Ez egyrészt az erősödő nemzetközi kamatcsökkentési várakozásokkal, másrészt az extraprofitadó átalakítása nyomán a hazai bankok egy része felől jelentkező extra állampapír-piaci keresletnek köszönhető, még ha valószínűleg nem is minden bank tud így élni az adóteher felezésének a lehetőségével.

Mindezek alapján most úgy tűnik, ha eddig nem következett be tömeges drágulás a lakáshiteleknél – pedig július 29-ével a földhivatali díjak is megemelkedtek -, akkor ezután már nem is fog ebben a hozamkörnyezetben. Hogy fognak-e csökkenni a kamatok, az elsősorban azon múlik majd, mi történik a világgazdaságban, márpedig ezzel kapcsolatban nagy a bizonytalanság, most például Jerome Powell Fed-elnöktől vár erőteljes iránymutatást a piac.

Future of Finance 2024 A lakossági hitelezés jövője is terítéken lesz a Portfolio közelgő Future of Finance 2024 konferenciáján, nem érdemes lemaradni a szakmai rendezvényről!

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ