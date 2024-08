Új fizetés jön a magyar boltokban, hamarosan élesedik a nagy újítás

Fontos újdonság élesedik a magyar mobilbankokban: szeptember 1-jétől minden banki ügyfél képes lesz QR-kóddal fizetni. A qvik márkanév alatt futó új fizetési megoldás ingyenes lesz az ügyfelek számára, online fizetésekre és a boltokban a kasszáknál is használhatjuk majd. A lehetőség nem egy csapásra jelenik meg a boltokban és e-kereskedőknél, de az első fecskék megjelenhetnek már a következő napokban, hetekben. A kártyához képest nem a kényelemben hoz majd újdonságot, hanem a kereskedők számára jelenthet olcsóbb digitális fizetési megoldást.

Kártya, készpénz - qvik?

Szeptember 1-jétől a magyar banki ügyfelek mobilbankjában új funkció jelenik meg: egy QR-kód beolvasásával is indíthatunk fizetést, ingyenesen. Emellett két másik technológiával is létrehozhatók fizetési megoldások (NFC és deeplink), de a legnagyobb változásokat a várakozások szerint a QR-kód hozza majd. Első pillanattól kezdve valószínűtlen, hogy tömegesen elárasztja a boltokat a QR-kódos digitális fizetési hungarikum, de

a várakozások szerint lesznek olyan boltok, kereskedők, kkv-k, sőt, akár áruházláncok is, amelyek bevezetik a megoldást akár már a következő napokban, hetekben.

A kártyás fizetéseknél megszokott módon a qvikes fizetésről is minden bolt tájékoztat majd, ahol az alábbi logót látjuk, fizethetünk majd a qr-kód beolvasásával.

A készpénzzel szemben hirdetett "harcban" egyébként tavaly is előre léptünk,

2023-ban 3 százalékponttal nőtt a digitális fizetések aránya, ezzel 38 százalékra emelkedett.

Miben nem lesz jobb a qvikkelés?

Fontos leszögezni, hogy a bankok semmilyen díjat nem számolhatnak fel az ügyfeleknek a „qvikkelésért”. Ezek a fizetési tranzakciók mentesek a tranzakciós illetéktől is, így a bankoknak ezt a költséget egyébként sem kellene tovább hárítaniuk az ügyfelekre, szemben a kártyás fizetésekkel, amelyek után a bankok kártyánként 500 forint átalányt fizetnek évente. Ugyanakkor a qvikes fizetésnek is természetes előfeltétele, hogy legyen bankszámlánk, aminek legtöbbször van számlavezetési vagy egyéb fix díja.

A kártyás fizetésért - a mi a qvik nagy digitélis versenytársa a készpénz mellett - ma a legtöbb ügyfél kártyakibocsátási vagy éves kártyadíjat fizet a bankjának (ez néhány ezer forint jellemzően), ám ezen túl tranzakciós szinten ingyenes a kártyás fizetés (azaz mindegy, hogy egyszer vagy 100-szor fizetünk vele). Ebben az összehasonlításban nincs nagy különbség a kártyázás és a qvikkelés között.

A QR-kódos fizetés megközelítheti vagy elérheti a mobiltárcák vagy a kártyás fizetés kényelmi színvonalát, ezt majd a gyakorlat dönti el. Ám jelenleg nehéz elképzelni lényegesen egyszerűbb fizetést annál, hogy a mobilunkat vagy a kártyánkat egy terminálhoz érintjük. Nem ebben keresendő a qvikes fizetés előnye. De akkor miben?

Miben hozhat igazi újdonságot?

Az MNB, a Giróval és a bankokkal együttműködve célként tűzte ki, hogy a belföldi instant átutalásokat is kezelő Azonnali Fizetési Rendszerre épülve hozzanak létre egy hazai elektronikus fizetési megoldást, ami alternatívája, illetve versenytársa is lehet a kártyás fizetésnek. A qvik hazai, biztonságos és árazásban is versenyképes lesz

– mondta lapunknak júniusban Virág Barnabás, az MNB alelnöke.

Míg az ügyfelek számára, ingyenes lesz, a qvikes fizetések elfogadásért már kérhetnek díjakat a bankok a kereskedőktől, ez

a tervek és a nyilatkozatok szerint olcsóbb lesz a kártyaelfogadásnál.

A kártyaelfogadás bankok által a kereskedőknek felszámított díjairól nehéz pontos számokat gyűjteni, ugyanis a szereplők a dobozos termékeiken túl egyedi árazást alkalmaznak, leginkább becslésekből és pletykákból lehet tájékozódni.Minél nagyobb egy kereskedő forgalma, annál valószínűbb, hogy az általános díjaknál alacsonyabb elfogadást biztosítanak neki. A bankoknak tranzakciónkénti fix és operatív költségei is vannak, és a bankközi jutalék felett versenyeznek.

A hazai bankoknál jellemzően 1-2 százalékos értékarányos és 50-100 forint közötti fix vagy minimumdíjjal lehet kártyaelfogadást elérni, ám határon átnyúló szolgáltatóknál ennél olcsóbb, adott esetben fix minimumdíj nélküli ajánlatokat is lehet találni.

Eddig kevés bank közölte előre a terveit a qvikes fizetési szolgáltatással kapcsolatban (erről körképet készítünk a következő napokban, a határidő után), de azt például már tudhatjuk, hogy az OTP a SimplePayen keresztül fog a kereskedőknek qvikes elfogadást biztosítani. A bank július végén jelentette be, hogy „egységesített qvik QR-kódon, qvik deeplinken, és qvik NFC-n alapuló azonnali fizetési megoldássokkal” készülnek.

Úgy tudjuk, hogy vannak olyan boltok, amelyek már a qvikes fizetés tesztelésén is túl vannak, és arról is értesültünk, hogy legalább egy másik nagybank is "valamilyen újdonsággal" rukkol elő még szeptemberben. Várhatóan a közeljövőben egyre sűrűbben találkozhatunk majd a qvik logóval a kasszáknál.

Deeplink és NFC

Bár a legnagyobb változásokat az MNB és a piaci szereplők is a QR-kódtól várják, a qvikes fizetéseket más technológiai megoldásokkal is használhatjuk majd. Egyelőre várjuk a piaci reakciókat és fejlesztéseket, de röviden a következőképpen működnek ezek a technológiák:

Az NFC-s tranzakcióknál alapvetően arról van szó, hogy a bankkártyáknál és a mobilfizetésben is használt kényelmes és elterjedt érintéses fizetésekhez hasonló folyamat jöjjön létre a boltokban, de a kártyás rendszer helyett az AFR-ben zajló tranzakciókkal. Egyelőre nem világos, hogy egy ilyen megoldás bevezetésének a jelenlegi POS-rendszeren milyen üzleti vonatkozásai és technikai fejlesztései feladatai lesznek.

A deeplink talán leginkább az online fizetéseknél lesz hasznos, többféleképpen működhet: ez elküldhető egy e-mailben, de például úgy is használható, hogy a fizetés gomb egy deeplinkként funkcionáló QR-kódot generál, mely beolvasás után a mobilon megnyitja a mobilfizetési alkalmazást. Ha mobilon kattintunk a gombra, akkor az automatikusan megnyitja a mobilfizetési megoldást.

