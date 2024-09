Elindult az új magyar fizetési rendszer, kereskedők ezreinél jelent meg a qvik

Elindult a qvik, a hazai Azonnali Átutalási Rendszerre épülő új fizetési megoldás, amellyel már most találkozhatunk egyes boltokban és webshopokban - jelenette be Virág Barnabás MNB alelnök. Első körben azoknál a kereskedőknél fizethetünk QR-kód beolvasásával, ahol mobiltelefonos kártyaelfogadó terminál működik: a Raiffeisen 4 ezer, az OTP 2 ezer ilyen terminálján fizethetünk így. Emellett az OTP 5 ezer online kereskedőjénél aktív a qvikes fizetés, további 15 ezer kereskedőnél fokozatosan vezetik be a megoldást, jövő év elejétől pedig a bank 160 ezer hagyományos POS-terminálon is elkezdik bevezetni. A kereskedők számára a kártyaelfogadásnál 10-20 bázisponttal olcsóbb lehet a qvikes fizetések fogadása.

Elstartolt a qvik

Szeptember 1-jétől a magyar banki ügyfelek mobilbankjában új funkció jelenik meg: egy QR-kód beolvasásával is indíthatunk fizetést, ingyenesen. Emellett két másik technológiával is létrehozhatók fizetési megoldások: a már ismert kártyaelfogadó terminálokon NFC technológiával, az online térben pedig deeplinkkel. Utóbbira is van már élő példa, az OTP 5 ezer online kereskedőnél vezette be eddig.

Eljutottunk az ökoszisztéma kiépítésének azon szakaszához, hogy az átutalás alapú digitális fizetésekkel is találkozhatnak a fogyasztók a boltokban, az online térben

- mondta Bartha Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója egy ma tartott rendezvényen.

Virág Barnabás MNB alelnök az eseményen kijelentette, hogy

sikeresen elindult a qvik Magyarországon.

Az új fizetési rendszer minden elemében 21. századi megoldás, szavai szerint az AFR nemzetközi porondon is az élvonalba tartozik. Három állítást tett:

egy olyan megoldás indult el, amely minden elemében hazai, erősíti Magyarország szuverenitását,

A rendszer biztonságos, és további lendületet adhat a digitális átmenetnek,

Az új eszköz digitális pénzügyi rezsicsökkentést hajt végre, a kereskedők számára olcsóbb, a fogyasztók számára ingyenes. A magas inflációs környezetben ez különösen fontos lesz szerinte.

Megjegyezte, hogy Matolcsy György MNB elnök szerint a 21. század egyik legfontosabb innovációja a pénzügyi rendszer átalakulása, a qvik elindulása is ennek az átalakulásnak a része.

"Olyan közegben élünk, ahol a növekedés nagy kihívásokkal szembesül, és még az infláció következményei is itt vannak velünk. Ezt a kettősséget kell a gazdaságon belül feloldani, a qvik is egy ilyen megoldás. Az is fontos, hogy az adatok, amelyeket a rendszer generál, országhatáron belül maradnak. A rendszer folyamatosan a hazai igényekre szabható, a Nemzetgazdasági Minisztérium is a teljes mellszélességgel támogatja a megoldást" - mondta Virág Barnabás.

A fizetés banki applikáción keresztül működik, a felhasználó hagyja ezeket a tranzakciókat jóvá. Ahogy a technológia fejlődik, úgy a bűnelkövetés technológiája is fejlődik. Ezért a biztonság erősítésén is folyamatosan dolgoznak a bankok, illetve a Giro Központi Visszaélésszűrő Rendszert (KVR) is fejleszt.

Versenyképes árazású, olcsó megoldás jön létre. A lakosság számára illeték és díjmentes a fizetési forma, a kereskedők számára pedig olcsóbb, mint az eddig használt technológiák.

Azt látni, hogy az érdeklődés a technológia iránt magas, az átmenet ugyanakkor nem néhány nap lesz. "A bankkártya körülbelül 25 év alatt vált domináns fizetési móddá, a qvik esetében ez rövidebb idő lesz: a következő években az MNB azt reméli, hogy dominánsság válhat" - mondta az alelnök.

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára elmondta, hogy a kormányzat jogszabálymódosítással támogatta a qvik elterjedését, utalva arra, hogy tranzakciós illetéktől mentessé tették a qvikes tranzakciókat. Új szakaszhoz értünk, a kormányzati oldalról figyelemmel kísérik a qvik fejlődését. A biztonság és a fogyasztóvédelem szempontjából fogják figyelni a megoldást. Az online fizetési csalások felfutottak, ennek visszaszorítása is cél.

Kiemelte, hogy az idei első negyedévben 5,4 milliárd forintnyi kárt szenvedtek el a háztartások a csalások miatt, 2023 egészében összesen 23 milliárd forinttal károsították meg őket.Ugyanakkor a sikeres visszaélések aránya csökkent az összes csalási próbálkozáson belül, a bankok és az ügyfelek is egyre hatékonyabban szűrik ki a csalásokat - hívta fel a figyelmet.

Több bank is lépett

A Raiffeisen Bank és az OTP Bank a kereskedői oldalon is elindította a saját szolgáltatását - hangzott el a qvik elindításáról szóló sajtótájékoztatón.

Csányi Péter, a OTP Bank vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az OTP több mint 160 ezer POS-terminált üzemeltet és több mint 20 ezer online kereskedőt szolgál ki a SimplePayen keresztül.

Az online elfogadásnál

a kereskedők közül több mint 5 ezer kereskedőnél vált elérhető a szolgáltatás, november végiéig a mind a 20 ezer kereskedőnek elérhetővé teszik.

A telefonos POS alkalmazással most is 2 ezer kereskedő partnernél elérhető, a hagyományos kártyaelfogadó terminálokkal rendelkező kereskedőknek jövő év elejétől tervezik elérhetővé tenni a qvik szolgáltatást. Az indulás óta több százezer forintos tarnazkciókat is láttak már - tette hozzá a vezérigazgató-helyettes.

Technikai szolgáltatókkal is szívesen együttműködnek, hogy akár a kasszák kijelzőjén hogyan tudják bevezetni a qvik funkciót. Kereskedői szempontból a kártyás fizetésnél olcsóbb, adott esetben forgalmat növelő megoldás a qvik. Az online térben most is nagyon gördülékeny fizetési megoldásnak számít, és a fizikai térben is erre törekednek.

Zolnay György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója elmondta, hogy mostantól kezdve "összeáll a kép", minden magyar lakossági ügyfél kezében van egy olyan mobileszköz, amivel be tud olvasni egy olyan QR-kódot, amit a kereskedő generál. Szerinte ugyanakkor az elfogadói oldalon jön most az igazi áttörés. Az elfogadói piac összetett piac: a legkisebb vállalatoktól a nagykereskedőkig, közmű cégekig mindenki részt vesz rajta. A Raiffeisen 4 ezer softPOS rendszere mostantól már tudja fogadni a qvikes fizetéseket.

A hagyományos POS-es ügyfél most is nagyon jó fizetési megoldást használ, elég odaérinteni a telefont a terminálhoz, ezzel nehéz versenyezni. Egy ugyanolyan POS terminálon lehet majd qvikes fizetést is fogadni, mint a kártyás fizetéseket, a technológia megvan erre. Ehhez nem kell lecserélni a terminálokat, ha az eszközök a qvikkel is működni fognak egy frissítés után.

Az online térben a qvik egyszerűbb és gyorsabb is lehet, mint a kártyás fizetés: megjelenik a QR-kód, a fogyasztó beolvassa, fizet, a tranzakcióról visszaigazolást is kap. A legnagyobb szereplők, például közműcégek számára pedig közvetlenül is integrálható a qvik fizetési megoldás.

A kereskedők forgalmától is függ, hogy mennyibe fog kerülni a qvikes fizetés, de első becslések alapján az átlagdíjhoz képest 10-20 bázisponttal olcsóbb lehet, mint a jelenlegi kártyás elfogadói díjak

- mondta Csányi Péter.

Az árazás minden esetben egyedi lesz, a költségek messze a kártyarendszerek költségei alatt működnek

- tette hozzá Zolnay György.

Ahhoz, hogy a külföldi szolgáltatóknál (mint pl. a Revolut) is használható legyen a qvik, az Azonnali Fizetési Rendszerhez is csatlakozniuk kell. A Revolut jelen pillanatban nem csatlakozik a magyar rendszerhez, de a tervek szerint ez változni fog, erről itt írtunk.

