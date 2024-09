Személyre szabott és egészen meglepő szolgáltatásokkal hódítanak a magyar bankok, biztosítók

Portfolio 2024. szeptember 17. 13:10

Ökoszisztémákat épít, gőzerővel perszonalizál, és más szolgáltatásokba ágyazza be saját szolgáltatásait a világ pénzügyi szektora a siker érdekében, egyre inkább így tesz a magyar is. De mit jelentenek ezek a fogalmak a mindennapokban? Erről beszéltek hazai pénzügyi vezetők a Kuruc Péter (EY) által moderált panelbeszélgetés során a Portfolio Future of Finance 2024 konferenciáján.