Heteken belül gyökeres változások jönnek a lakáshiteleknél – Robban a piac?

Három jelentős változás körvonalazódik a lakáshitelek piacán: 1. az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokat szabadon feltörhetővé teheti a kormány lakáscélra, 2. húszról tíz százalékra viheti le az MNB a minimális önerőelvárást az új építésű lakásoknál, 3. a mostani hat-hétről öt százalék alá szoríthatják le a bankok a lakáshiteleik kamatát, piaci forrásaink szerint azonban messze nem minden hitelfelvevőnek. Az alábbiakban tisztázzuk, melyik intézkedés mit is jelentene aktuális információink szerint. Ennyi változás csaknem egyidejű bevezetése elősegítheti, hogy a hatályba lépést megelőző kivárás után az eddigi nagyon látványos idei felfutásnál is nagyobbat robbanjon a lakáshitelezés, fokozott keresleti nyomást okozva ezzel a lakáspiacon is.

1. Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások szabad felhasználása lakáscélra

Augusztus 28-án bejelentette a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy „a Gazdasági Kabinet megvizsgálja, a hosszú távú lekötött megtakarításokat miképpen lehetséges opcionálisan, a lakosság döntésének a függvényében, adómentesen felhasználni otthonteremtés céljából.” Akkori információink szerint a kormányzat első elképzelései minden adóelőnyt élvező hosszú távú megtakarítást magukba foglaltak, így a tartós befektetési számlákon (TBSZ) és a nyugdíj-előtakarékossági számlákon (NYESZ) lévő befektetéseket, a nyugdíjbiztosításokat és az önkéntes nyugdíjpénztárakat is. A lakáspiac és az építőipar felpörgetése érdekében ezek esetében lehetővé tették volna, hogy azonnal, adómentesen és szankció nélkül férhessen hozzá bárki megtakarításai egy részéhez (pl. maximum 50%-ához) ingatlanépítés, lakásvásárlás, felújítás vagy hitel(elő)törlesztés finanszírozására, önerejének előteremtésére.

A kormányzati körökből származó frissebb értesüléseink szerint azonban végül nem a több mint 11 ezer milliárd forintot magáénak tudó (lásd az alábbi táblázatot) összes felsorolt megtakarítási forma, hanem „csak”

a mintegy 2750 milliárd forintot kezelő önkéntes nyugdíjpénztárak esetében nyitnák meg ezt a lehetőséget.

Hogy határozatlan időre szólna a lehetőség, hosszú távon is működne, és az újonnan elindított megtakarításokra is érvényes lenne, arról tudomásunk szerint még nincs határozott elképzelése a kormánynak, de a jogalkotási folyamat a következő hetekben felgyorsulhat. Az biztos, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak intézménye, a folyamatos nyugdíjpénztári öngondoskodás lehetősége és e megtakarítások 20%-os adókedvezménye ettől nem szűnne meg, és csak azokat érintené az elképzelés, akik önkéntesen, lakáscélra használnák fel nyugdíjpénztári megtakarításaik egy részét. Az intézkedésnek ettől még jelentős, becslésünk szerint évi több tízmilliárd forintos nagyságrendű negatív hatása lehet az amúgy is lakossági bizalomhiánnyal küzdő, alulfejlett, és nemzetközi összevetésben is alacsony penetrációval rendelkező hazai öngondoskodási piacra. A hosszú távú öngondoskodás szoríthatják ezzel háttérbe egy rövidebb távú növekedési cél elérése érdekében, ami erősen vitathatóvá teszi az intézkedést.

2. Tíz százalékra csökkenhet az új lakásoknál elvárt minimális önerő

Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a Portfolio szeptember 17-ei Future of Finance 2024 konferenciáján jelentette be, hogy az adósságfékszabályok differenciálásával és a minősített fogyasztóbarát keretrendszer zöld szempontú felülvizsgálatával ösztönözné az MNB a zöld lakáshitelek igénybevételét és ezzel a zöld fordulatot. A jegybank jelenleg vizsgálja ennek konkrét lehetőségeit.

Az ügyvezető igazgató előadása alapján a törlesztőrészletekben a régiónkhoz hasonló a hitelfelvevő háztartások kifeszítettsége, a fedezetérték arányában azonban alacsonyak a tartozások, magyarán a hitelfedezeti mutató (HFM) szempontjából, amely a lakáshitelpiacon keletkező hiteltartozásokat a fedezetül szolgáló ingatlan forgalmi értékének arányában méri, meglehetősen konzervatív jelenleg a magyar hitelfelvételi gyakorlat, van itt akár szabályozói mozgástér is.

Az MNB szerint eközben zöld hitelezési fordulatra van szükség, hiszen a lakásállomány éves fűtési célú, alapterület arányos energiafelhasználását vizsgálva a magyar érték (159 kWh/nm) 43 százalékkal meghaladja az EU átlagot (111 kWh), a teljes energiafelhasználást (hűtés-fűtés, főzés, háztartási gépek, elektronikai eszközök) tekintve Magyarországon a (melegebb klímából fakadó előny kiszűrésével) 6. legmagasabb az egy lakásra jutó átlagos energiafogyasztás az EU tagállamai közt, az EU átlagot 30 százalékkal haladja meg.

Az új lakáshitel-kihelyezésen belül alacsony az energetikailag korszerű lakáshitelek súlya, a zöld lakáshitelek kamatozása pedig érdemben nem kedvezőbb a hitelfelvevők számára. A korszerű ingatlanok aránya a jövedelmi csoportokon belül a jövedelem növekedésével arányosan nő, a energetikailag hatékony ingatlanok alacsonyabb kockázata jelentős hatással lehet a jövőben a bankok kockázatkezelésére, a szabályozói elvárásokra és a zöld átállást támogató eszközök alkalmazási lehetőségeire is – állapította meg Banai Ádám.

Szerinte egyre több tanulmány támasztja alá, hogy az energiahatékony ingatlanokat finanszírozó hitelek kockázata kisebb lehet (nagyobb értékállóság, alacsonyabb rezsiköltség), és a magasabb adósságfék limitek alkalmazása kockázatnövekedés nélkül megléphető. A „zöld hipotézis” szerint a magasabb hitelösszegből eredő potenciális többletkockázatot az ügyfelek alacsonyabb csődvalószínűsége és e hitelek csőd esetén bekövetkező alacsony értékvesztése ellensúlyozza a bankok számára.

Bár az MNB várható döntésének a konkrétumairól egyelőre nem beszélt, piaci forrásaink piaci forrásaink szerint a legvalószínűbb az, hogy

kibővíti az MNB a 90%-os hitelfedezeti arány lehetőségét a zöld lakáshitelekre, praktikusan az új építésű lakásokra, vagyis ezekre 10%-os önerővel lehet majd lakáshitelt majd felvenni.

A hitelek többségénél ma 20%-os önerőelvárást ír elő a központi szabályozás, de a 10%-os önerő lehetősége idén január 1-je óta létezik már, a bankok többsége kínálja is, így vehetnek fel hitelt azok, akiknek még nem volt eddig 50%-ot elérő lakástulajdonuk, és még nem töltötték be a 41. életévüket.

3. Öt százalék alá szoríthatják le a bankok bizonyos lakáshiteleik THM-ét

Legfrissebb hírként pedig szeptember 19-én, csütörtökön bejelentette a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy aznapi találkozóján Nagy Márton miniszter négy pontban kérte a bankok együttműködését. Többek között „arra kérte a bankokat, hogy a lakáscélú hitelek THM szintjét önkéntes alapon szorítsák 5 százalék alá.” A felek megállapodtak abban, hogy a tárgyalások és egyeztetések a jövőben is folytatódnak, és Nagy Márton kezdeményezte, hogy a Bankszövetség két hónapon belül dolgozza ki, mikorra és hogyan teljesíthetők a miniszteri kérdések.

A szűkszavú közleménynek több értelmezése is lehetséges. Ismerős a kormány által elvárt „önkéntes” jelleg a tavaly október 9-étől idén június 30-áig létező THM-plafon időszakából, ugyanakkor a THM-plafon kifejezést mintha szándékosan kerülné most a minisztérium. Az ügyre rálátó forrásaink szerint nem véletlenül:

nem az új lakáshitelek teljes piacára kiterjedő THM-plafont vezetné vissza a kormány, hanem a lakáshitelezés bizonyos szegmenseit ösztönözné az alacsonyabb hiteldíj elvárásával,

erre várja a Bankszövetség javaslatát két hónapon belül. Több szempontból is jogos ez az (első kommentárokhoz, így a mi saját kommentárunkhoz képest is leszűkítettnek tűnő) értelmezés:

a lakáshitelek referenciahozamai az 5%-os szintnél jóval magasabban tartózkodnak (a 10 éves állampapírhozam cikkünk írásakor 6,26%-on, a 20 éves 6,51%-on áll, a 10 éves BIRS 5,94%-ot, a 20 éves 6,17%-ot mutat),

(a 10 éves állampapírhozam cikkünk írásakor 6,26%-on, a 20 éves 6,51%-on áll, a 10 éves BIRS 5,94%-ot, a 20 éves 6,17%-ot mutat), bár a következő hónapokban a Fed és az EKB kamatcsökkentéseit is figyelembe véve van esély a hozamok csökkenésére, kicsi a valószínűsége annak , hogy a lakáshitelezés ilyen maximális THM vállalása mellett akár csak középtávon is jövedelmező lenne a bankok számára (így ilyen elképzelést felelősen nem támogathatnak),

, hogy a lakáshitelezés ilyen maximális THM vállalása mellett akár csak középtávon is a bankok számára (így ilyen elképzelést felelősen nem támogathatnak), a javaslat teljes lakáshitelpiacra vonatkozó alkalmazása azt jelentené, hogy az alacsonyabb kockázati besorolású (alacsonyabb jövedelmű, kistelepülésen élő, stb.) ügyfelek kiszorulnának a lakáshitelfelvétel lehetőségéből , hiszen a bankoknak egyáltalán nem érné meg hitelezni őket, így az intézkedés nem ösztönző, hanem kifejezetten piacszűkítő hatással járna,

, hiszen a bankoknak egyáltalán nem érné meg hitelezni őket, így az intézkedés nem ösztönző, hanem kifejezetten piacszűkítő hatással járna, a lakáshitelezés így is rekordközeli szinten pörög, az elmúlt 12 hónapban az MNB havi statisztikái alapján 1068 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a háztartások, egyre jobban közelít a 2021-es 1303 milliárd forintos csúcshoz, és bár sokan számítottak rá, úgy tudjuk, a szeptember hónap sem hozott visszaesést a hitelkeresletben,

az elmúlt 12 hónapban az MNB havi statisztikái alapján 1068 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a háztartások, egyre jobban közelít a 2021-es 1303 milliárd forintos csúcshoz, és bár sokan számítottak rá, úgy tudjuk, a szeptember hónap sem hozott visszaesést a hitelkeresletben, a jelenleg kondíciók sem nem túl lazák, sem nem túl szigorúak, a kockázati és üzleti szempontok összessége alapján kedvezőnek tűnnek a piac fenntartható növekedéséhez.

Hogy mégis megfeleljenek a bankok a miniszteri kérésnek, az ügyre rálátó piaci forrásaink szerint

az 5%-os felső THM-korlátot például a fiatal első lakásvásárlók által felvett zöldhitelek esetében vállalhatnák a bankok.

Ez praktikusan az összes új építésű lakásra felvett lakáscélú hitelt jelentené, hiszen használatbavételi engedélyt idei év óta csak azok az ingatlanok kaphatnak, amelyek megfelelnek a zöld ingatlanokra vonatkozó, közel nulla energiaigényt jelentő (a korábbi „BB” kategóriának megfelelő) legalább „A” energetikai besorolásnak.

E kezdeti állapotban lévő javaslat mellett szól az első lakásvásárlók (alacsonyabb jövedelem miatti) nehezebb lakáshoz jutásának a létező problémája, a zöld lakáshitelek finanszírozására szolgáló zöld jelzáloglevelek alacsonyabb hozamszintje (vagyis a zöld lakáshitelek alacsonyabb forrásköltsége) és a zöld lakáshitelek jellemzően alacsonyabb kockázati szintje.

