Ezt kevesen gondolták volna: úgy fizetnek a magyarok a bankoknak, mint a katonatiszt

Világméretű járvány, európai energiaválság, vágtató infláció: ez így együtt túl sok lenne a magyar háztartásoknak ahhoz, hogy végig megőrizzék hiteltörlesztési képességüket – gondoltuk volna öt évvel ezelőtt. Elmúlt egy válságokkal tarkított fél évtized, és nem így lett: a bankszakma várakozásaira is rácáfolva a lakossági hitelek mintegy 1,5%-ának van csak jelentősebb fizetési problémája. Két figyelmeztető jelet azonban mindenképp muszáj megemlítenünk.

Csütörtökön reggel közzétette az MNB a háztartások hitelállományának az idei második negyedéves nemteljesítési statisztikáit, ezek alapján 161 milliárd forint a 90 napon túl késedelmes hitelek állománya a bankoknál, arányuk pedig a teljes háztartási hitelállományon belül

most már két éve stabilan 1,5%-on áll.

Pedig két évvel ezelőtt nagyon nem ezt várta a bankszakma: a Portfolio Hitelezés 2022 konferenciájának a szakmai közönsége 2022 májusában mintegy 90%-os arányban arra számított, hogy 4% fölé, a közönség fele szerint 6% fölé fog emelkedni a nemteljesítési arány, legalábbis a lakáshitelek esetében. A többség az idei évre várta a csúcs elérését, és

csak a közönség 2%-a számított 2% alatti nemteljesítési rátára.

Ehhez képest a lakáshitelek nemteljesítési aránya (NPL-ráta) a jegybank legutóbbi adatai szerint 1,7%, a teljes háztartási hitelállományé pedig 2,3%. Ez a kategória nem teljesen egyezik meg a 90 napon túli késedelmekével, amit elsőként említettünk, hiszen a még szerződés szerint törlesztő, de veszélyeztetett hiteleket is ide kell sorolniuk a bankoknak, a törlesztési moratóriumból kikerülőket 6 hónappal tovább benne is kellett tartaniuk. Mindenesetre a nemteljesítési arány nemhogy nőtt volna az elmúlt években, még csökkent is annak köszönhetően, hogy

a sokáig moratóriumban lévő hitelek is jórészt teljesítővé váltak.

Ha csak a 90 napon túl valóban késedelmes hiteleket nézzük, akkor a 1,5%-os teljes háztartási arányon belül a babaváró és a lakáscélú hiteleknél látjuk a legkisebb arányt. A gyermekvállalást öt éven belül nem teljesítő babaváró hiteleseknél először a kormány döntése értelmében 2026 közepén válhat kritikussá a helyzet, pedig eredetileg már az idei második félévtől szembenéztünk volna vele, erről részletesen itt írtunk. Ez az első figyelmeztető jel: a

A BABAVÁRÓS problémát csak elnapolni sikerült, két év múlva felnagyítva térhet vissza.

Ugyanakkor jelenleg a folyószámlahitelek és a személyi kölcsönök körében a legmagasabb a késve törlesztett tartozások aránya,

a legalább 90 napos késedelemben lévő folyószámlahitelek aránya 1,3 százalékponttal nőtt három hónap alatt, ami A MÁSIK figyelmeztető jel.

A személyi kölcsönöknél 8%-kal, a folyószámlahiteleknél 84%-kal (!) emelkedett a nemteljesítő hitelek állománya az elmúlt egy évben, ami arra utal, hogy

kialakulhatott egy olyan, viszonylag szűknek tekinthető réteg, amely kifejezetten megélhetési célból növelte eladósodottságát.

A folyószámlahitelek esetében egyébként a nem hitelkártyához kapcsolódó egyenlegek mutatnak romlást. A reálbérek emelkedésével és az infláció lecsengésével talán konszolidálódni fog a helyzet.

Összességében nem látható olyan egyértelmű trend a lakossági hiteleknél, amely arra utalna, hogy megnőtt a frissen nem törlesztő ügyfelek száma vagy aránya. A rövidebb,

30-90 napos késedelmek állománya június végén 69 milliárd forint volt, ami még alacsonyabb is a márciusi 77 milliárdnál,

miközben a teljes lakossági hitelállomány jelentősen gyarapodott.

Gondolhatnánk, hogy a bankok nemteljesítő portfóliója azért stagnál, mert aktívan tisztítják a portfóliójukat, eladják őket a követeléskezelőknek, és az újonnan képződő ügyeket kompenzálják az eladott követelések. Ez láthatóan javarészt nincs így: az első negyedévi 10,4 milliárdnál több, de még mindig viszonylag kevés,

bruttó 16,3 milliárd forintnyi hitelt értékesítettek a bankok, 6,4 milliárd forintért.

A követelésvásárlói piac továbbra is száraz, ennek okairól és következményeiről Felfalusi Péter, a piacivezető követeléskezelő Intrum vezérigazgatója is beszélt a Portfolio-nak adott júniusi interjújában.

Ráadásul a helyzet további javulást mutatják a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), vagyis régi nevén a BAR-lista statisztikái is, amelyeket a BISZ Zrt. tesz közzé hónapról hónapra. A KHR-ben nyilvántartott

lakossági mulasztások darabszáma tovább csökkent 2024 első felében.

A kiváló banki hitelportfólió-minőség nem magyar sajátosság: a hazánkban működő, de döntően nemzetközi jelenléttel rendelkező nagybankok mindegyike alacsony nemteljesítési számokat mutatott ki második negyedéves gyorsjelentésében. Az egyes közzétett kategóriák nem feltétlenül hasonlíthatók össze egymással bankok között, de

a továbbra is jó törlesztési képességet a bankok alacsony hitelezési veszteség adatai is visszaigazolják.

A lakosságot érintő végrehajtások száma sem mutat hosszú távú emelkedő trendet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar statisztikái szerint annak ellenére, hogy a pandémia idején életbe léptetett moratóriumok miatt öt negyedéven keresztül gyakorlatilag egyáltalán nem volt Magyarországon lakóingatlant érintő követelés-érvényesítés. Az első negyedévben a kilakoltatási moratórium miatt csak kivételes esetben történtek lakóingatlant érintő végrehajtási cselekmények,

amit pedig most látunk, az jelentős részben még mindig a járvány előtt keletkezett ügyek lezárása lehet.

