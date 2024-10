Így törhet be Magyarországra az új fizetés, elárulták a terveket

Hatalmas az érdeklődés az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő új fizetési megoldásokért a piacon. A qvik fizetések fogadását ma még csak két bank biztosítja a kereskedőknek, de az MNB szerint még legalább négy szolgáltató tervez elindulni vele rövidtávon. A készpénz mellett a bankkártyákkal is versenybe szállnak az új fizetési megoldások: az MNB számításai szerint akár 30-40 százalékos árelőnye is lehet a qvikes fizetésnek a kártyákkal szemben. A Számlázz.hu a vállalkozások között elindítja a qvik fizetési kérelmek fogadásást és küldését, később pedig a QR-kódos fizetés is megjelenhet az ökoszisztémában. Luspay Miklóssal, az Magyar Nemzeti Bank igazgatójával, és Ángyán Balázzsal, a Számlázz.hu ügyvezetőjével beszélgettünk.

Banking Technology 2024 A legforróbb fizetési trendekről szó lesz a Portfolio november 5-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! Mikor és hogyan nyergeltetek át a számlázás felől a fizetési szolgáltatások felé? Ángyán Balázs: Már 2017-ben is teljesen biztosak voltunk abban, hogy a számlakibocsátáshoz és a számlabefogadáshoz nagyon közeli esemény a számlák kifizetése. Ám akkoriban még egyáltalán nem volt meg annak a technológiai és infrastrukturális háttere, hogy ezt a két szolgáltatást ténylegesen össze lehessen kötni. Idén áprilistól kötelező lett minden banknál legalább fogadni a fizetési kérelmeket, így tudtunk most elindulni a vállalatok közötti fizetési kérelmek küldésével és fogadásával. Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? Ángyán Balázs: Lehetőséget adunk a vállalkozónak arra, hogy a számla kiállításával egyidejűleg egy gombnyomással automatikusan fizetési kérelmet küldjön a vevőnek. Mi kitöltjük az összes ehhez szükséges adatot, a vevőnek pedig nincs más dolga, mint jóváhagyni a tranzakciót. Közvetlenül az Azonnali Fizetési Rendszert működtető GIRO-nak küldjük el a fizetési kérelem adatait, ezzel levesszük a teljes fizetési feladatot a vállalkozó válláról. Luspay Miklós (bal) és Ángyán Balázs (jobb) Fotó: Berecz Valter Kik tudnak ezentúl így fizetni? Ángyán Balázs: Első lépésben ez kizárólag a vállalkozások egymás közötti fizetéseire korlátozódik, két okból. Egyrészt a fizetési kérelem kiküldéséhez ismerni kell a fizetést kezdeményezőknek a bankszámlaszámát és a fizetés címzettjének a bankszámlaszámát is. Közhiteles adatbázisból vállalkozások esetén mind a kettő ismertethető anélkül, hogy dolgoztatnánk a vállalkozót. Másrészt így biztonságban érezheti magát a kérelem kibocsátója és fogadója is, hiszen a fizetési kérelmek esetében egy plusz azonosítási kört is elvégzünk, a cégek a bankjukon keresztül is azonosítják magukat. Két vállalkozás egymás közötti forgalmában teljesen világosan tudjuk ellenőrizni, hogy ez egy valós tranzakció. Luspay Miklós: Az MNB álláspontja szerint minden egyes hitelintézet szabadon dönthet a saját üzletpolitikájának megfelelően arról, hogy kíván-e fizetési kérelmeket kibocsátani. Az MNB-nek csupán az az elvárása azon hitelintézetekkel szemben, amelyek beszállnak erre a piacra, hogy a biztonság az első, és minden esetben vizsgálják meg, hogy ki jogosult és milyen számosságú és értékű fizetési kérelem kiküldésére. Ez az ellenőrzés egyértelműen a banki felelősségi körhöz tartozik. Jelenleg csak a fizetési kérelmek fogadása kötelező a bankoknak. Tervezitek, hogy kötelezővé teszitek számukra a küldést is? Luspay Miklós: Egyelőre üzletpolitikai döntésnek tekintjük, hogy ki nyújt küldési szolgáltatást is. A qvik kérelmek (a qvik az Azonnali Fizetési Rendszerre épülő fizetési megoldások új brandje - a szerk.) fogadásának kötelezővé tételével ma már bárki, aki kérelmet küld ki, biztos lehet abban, hogy célba ér az üzenete. Úgy látjuk, hogy a fizetési kérelem a számlabefizetéseknél nyerhet igazán nagy teret. Ez a piac fokozatosan épül fel, és várakozásunk szerint a fizetési kérelem akkor fog igazán gyorsan elterjedni, amikor a nagy közműcégek megjelennek a piacon. Úgy tudjuk, az összes nagy közműcég fontolóra vette, hogy bevezessen-e qvik fizetési megoldást, ügyfélkutatásokat is végeznek. Bízunk benne, hogy a Számlázz.hu is segít a piacot ebbe az irányba mozdítani. Luspay Miklós Fotó: Berecz Valter A Számlázz.hu mikor csatlakozott az Azonnali Fizetési Rendszerhez? Ángyán Balázs: Ez egy nagyon korai fázisban megtörtént, már az AFR elindulása (2020. március 2. - a szerk.) után. Mi akkor szerződést kötöttünk a GIRO-val, és megvalósítottuk a csatlakozáshoz szükséges technikai feltételeket. A saját előfizetési díjainkról például már a lehető legkorábbi időponttól küldtünk ki fizetési kérelmet az ügyfeleinknek, amikor még csak néhány bank csatlakozott a fizetési kérelem rendszerhez. Ezzel kapcsolatban várakozáson felüli jó tapasztalataink vannak, sok tízezer fizetési kérelem kiküldése után körülbelül kétharmados válaszadási arányt tapasztaltunk. Ez elképesztően magas arány egy olyan fizetésnél, amelyet még viszonylag kevesen ismernek. Mekkora az érdeklődés a qvik fizetések iránt a kereskedők körében? Luspay Miklós: Nagyon nagy érdeklődést tapasztalunk, sok kereskedő ma még az MNB-t hívja fel, hogyan tudna qvik szolgáltatást nyújtani az ügyfeleinek. Mi persze a hitelintézetekhez irányítjuk őket. Az OTP és a Raiffeisen már el is indult a qvik elfogadói szolgáltatással, de még legalább négy szolgáltatóról tudjuk, hogy ők is terveznek indulni vele rövidtávon. Ángyán Balázs: Mi első lépésben csak B2B viszonylatban indítjuk el a fizetési kérelmet. Ám fontos, hogy a kereskedőknek is biztosítsuk, hogy a magánszemélyeknek is tudjanak qvikes fizetési lehetőséget adni. Alapvetően az online térben történő vásárlások esetén a QR-kódot és a deeplinket vizsgáljuk, és szinte biztosan a qvik QR változatot fogjuk elindítani. Ángyán Balázs Fotó: Berecz Valter Milyen fizetési módok jellemzőek jelenleg a Számlázz.hu felhasználói körében? Ángyán Balázs: B2B viszonylatban nagyon magas az átutalás aránya, és még mindig jelentős a készpénzes fizetés, a kártyás fizetés náluk kevésbé markáns. Magánszemélyek esetében ez az arány fordul, náluk magasabb a kártyás fizetések aránya és alacsonyabb az átutalás. Egy nemrégiben elvégzett európai kutatás szerint a mikro- és kisvállalkozások idejük akár 40-80%-át töltik üzleti adminisztrációval. A qvik kérelem pont ezeknek a mikrovállalkozásoknak lehet a legkényelmesebb megoldás, ahol egyszerűbb az ügyviteli folyamat, és összeér, hogy ki végzi a napi szintű utalásokat, ki fizeti ki és hagyja jóvá a számlákat. Milyen előnyei vannak a qvik fizetésnek a vállalatok számára? Luspay Miklós: A qvik fizetés egy modern, digitális és olcsó fizetési megoldást kínál a vállalatoknak. A készpénz a legdrágább, jelenleg ezt követi a kártya, míg a qvik fizetés a legolcsóbb a vállalatok szempontjából. Az MNB célja az egész azonnali fizetési ökoszisztémával, hogy versenyt generáljon mind a fizetési, mind pedig a szolgáltatói piacon. A qvik ökoszisztéma minden fizetési helyzetben egy ténylegesen elérhető, gyors, hazai és biztonságos megoldást kínál. A qvik a fizetési piacon elérhető egyik legkedvezőbb árajánlattal van jelen, hiszen a nemzetközi kártyatársasági rendszerekhez képest modernebb és olcsóbb technológiát használ. Ma már a fizetési kérelemmel kapcsolatban kötelező a hitelintézetek számára, hogy pozitív státuszüzenetet küldjenek a pénz megérkezéséről is. Ez nagy előny a vállalkozóknak, mert nem kell folyamatosan ellenőrizniük a netbankjukat, hanem azonnal értesítést kapnak, ha megérkezett a pénz a számlájukra. Szintén fontos előny, hogy qvik fizetéssel a kereskedő azonnal megkaphatja a pénzt, szemben a kártyás fizetéssel, ahol általában van legalább egy-két napos átfutási idő. Ez a kiskereskedőknek, a likviditás szempontjából érzékeny cégeknek nagyon fontos lehet. Luspay Miklós (bal) és Ángyán Balázs (jobb) Fotó: Berecz Valter Milyen díjai vannak vagy lesznek a fizetési kérelem kiküldésének a Számlázz.hu-nál? Ángyán Balázs: Az év végéig biztosan nem lesz díja. Ám vannak költségeink, amiket előbb-utóbb valamilyen mértékben érvényesíteni fogunk a szolgáltatásnál: egy szerény kényelmi díjban gondolkodunk. Nem elsősorban profitszerzési célból vezetjük be, hanem egy fontos szolgáltatásként tekintünk rá az ökoszisztémában. Olyan árat igyekszünk megállapítani, amivel együtt még mindig az alternatív fizetési módok alatt lehet a költség. Luspay Miklós: Mi azt tanácsoljuk a cégeknek, hogy nézzék meg, mennyit fizetnek a bankoknak most, mennyibe kerül nekik az elektronikus elfogadás. Minél nagyobb a volumen és az érték, annál többet tudnak spórolni ezzel. Számításaink szerint akár 30-40 százalékos árelőnye is lehet a qvikes fizetésnek a bankkártyákkal szemben. Ez persze attól is függ, hogy egy kereskedő korábban milyen kondíciókkal kapta az elfogadást a bankjától, és fontos figyelembe venni, hogy az a becslés akár a legnagyobb szereplőkre is érvényes lehet. Hogyan lehet hatékonyan edukálni az ügyfeleket az új fizetési megoldásokról? Ángyán Balázs: Az edukáció rendkívül lassú, alacsony hatékonyságú és drága folyamat. Szerintem a legjobb edukáció a "tanuld meg, miközben csinálod" elv. Nem feltétlenül kell ismerni minden technikai részletet, elég, ha az ügyfél tudja, melyik gombot kell megnyomni. A mi feladatunk a Számlázz.hu-nál nem hosszú blogcikkek írása vagy webinárok szervezése, hanem egy olyan kényelmes fizetési folyamat felépítése, amit az ügyfelek szívesebben használnak, mint bármi mást. Luspay Miklós: Mi úgy látjuk, hogy alapvetően a piaci szereplők feladata az edukáció, hitelintézeteknek és az elfogadóknak kellene elmenni a kereskedőkhöz, a kereskedők pedig érdeklődjenek a bankjuknál. A bankoknak érdemes ebbe erőforrást fektetni, mert ők is jelentős költségeket takaríthatnak meg rajta, hiszen a bevételükből kisebb díjat kell továbbadniuk, mint a kártyás fizetéseknél. 