Berobbant a 10%-os önerő, vérszemet kaptak a magyar lakáshitel-felvevők

Azt már eddig is láttuk , hogy elsősorban a hitelösszeg emelkedése fűti a magyar lakáshitelpiacot, hiszen egy év alatt a másfélszeresére, 19 millióra nőtt a lakáshitelek átlagos összege. Most azt is megtudtuk, hogy a hitelfedezeti arány (LTV) is emelkedik, tehát ugyanolyan értékű lakásra is egyre nagyobb összeget vesznek fel a magyarok. Szerepe van ebben a CSOK Plusz hitel és a 10%-os önerő év eleji bevezetésének is, de önmagukban nem adnak elégséges magyarázatot. Általánosabb jelenség az LTV növekedése: a két évvel ezelőtti 50% környékéről átlagosan 60% közelébe emelkedett mára, és az MNB várható adósságfék-kiengedése nyomán további emelkedésre van kilátás e fontos kockázati mutatóban.