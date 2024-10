Hasítanak a magyar multimilliomosok – Mutatjuk, mennyi pénzük van

Az összességében még mindig kedvezőnek mondható piaci hangulat, az ügyfélszámla bővülése és a friss pénzek bevonzása a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyonra is pozitívan hatott. A Portfolio friss, Privátbanki Felmérése szerint szeptember végén a magyar gazdagok számlája új mérföldkövet tudhat maga mögött, a rajtuk lévő vagyon megközelítette a 11 ezermilliárd forintot. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, de voltak helycserék is a legnagyobb szolgáltatók sorában. Új szereplőként jött be mostani felmérésünkben az Apelso Wealth Management, amelynek egy főre jutó vagyonállománya egyből a második legmagasabb lett a listán.

Közel a 11 ezermilliárdhoz a privátbanki ügyfélvagyon Folytatódott a vagyongyarapodás a harmadik negyedévben is a magyar privátbanki ügyfelek körében, ez a friss pénzek mellett sokkal inkább a még mindig kedvező tőkepiaci környezetnek köszönhető. Ennek eredményeképp szeptember végére a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon megközelítette a 11 ezermilliárd forintot, amely egy év alatt közel 20%-os, egy negyedév alatt pedig közel 4%-os növekedést jelent. További érdekesség, hogy a privátbanki ügyfélszámlák száma is bővülni tudott, szeptember végére átlépte a 62 ezret. Ahogyan emelkedett a kezelt vagyon, úgy nőtt az egy ügyfélszámlára eső vagyon is, ami az idei első három negyedév után megint csak új rekordot, közel 176 millió forintot jelentett. Egyre több szolgáltatónál figyelhető meg az utóbbi időszakban a privátbanki belépési limit emelése, bár idén volt több olyan szolgáltató is, amely a piaci trenddel szembemenve csökkentette a limitjét. A harmadik negyedévben a Bank Gutmannál lett magasabb a küszöb, igaz, ez esetben az aktuális, forintban meghatározott limitet mindig az euró-forint árfolyama határozza meg. az előzetes tájékoztatás alapján a CIB-nél is várhatóan megemelkedik a belépési küszöb a most még 60 millióról 100 millió forintra. A legmagasabb belépési limittel rendelkező szolgáltatók sorrendje nem változott, de becsatlakozott az idén első ízben a felmérésünkben szereplő Apelso Wealth Management is: a Bank Gutmanné a legnagyobb belépési küszöb 400 millióval, ezt követi

a legnagyobb belépési küszöb 400 millióval, ezt követi fej-fej mellett az OTP kiemelt privátbanki szegmense és az Apelso 300 millióval, majd

kiemelt privátbanki szegmense és az 300 millióval, majd az Erste és a Raiffeisen privátbanki/kiemelt privátbanki szegmense150 millióval. A legalacsonyabb belépési összeghatár az OTP Digitális Privát Bank ügyfeleinek van meghatározva 20 milliós küszöbbel. Az egy ügyfélszámlára eső vagyonban a Bank Gutmann büszkélkedhet továbbra is a legmagasabb, 1,1 milliárd forintot is meghaladó átlagvagyonnal, mögötte az Apelso Wealth Management a második 972 millió forinttal, a Hold Alapkezelő pedig a harmadik 501 millióval. A Concorde esetében tavaly év végén összevonták a befektetési tanácsadás keretében és a privátbanki szolgáltatásban kezelt ügyfélkört, ami a privátbanki tanácsadók számának megugrása mellett a kezelt vagyonnak is adott egy jelentős löketet. Túl a 62 ezren az ügyfélszám Tavalyhoz képest idén látványosabb bővülést mutat a privátbanki ügyfélkör, ugyanakkor az egyes szolgáltatók szintén nagy a szórás a számokban. A legkiugróbb növekedést egy negyedév alatt a Raiffeisen Private Banking mutatta fel, ahol 6,6%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás.

mutatta fel, ahol 6,6%-kal bővült az ügyfélszám. Ebben szerepet játszik a korábban már említett újraszegmentálás. A második legnagyobb növekedést az Erste Private Banking ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt negyedévben 6,4%-kal,

ügyfélszáma mutatta fel az elmúlt negyedévben 6,4%-kal, ezt követően pedig az Equilor Private Banking ügyfélszám-növekedése jutott még fel a dobogóra 5%-os bővüléssel. A legtöbb privátbanki ügyfélszámlával továbbra is az OTP, A K&H és az MBH Private Banking hármasa rendelkezik. (A K&H Private Banking adatai az augusztus végi állapotot tükrözik.) Rendületlenül nő a privátbanki vagyon Összességében továbbra is támogató a piaci környezet, amely nagyban hozzájárult az idén eddig látott vagyonbővüléshez a privátbanki szektorban, természetesen amellett, hogy az új számlanyitásokkal friss pénzek is érkeztek a szektorba. Meg kell jegyezni azt is, hogy révén a privátbanki ügyfelek egy jelentős köre cégvezető, a vállalati osztalékfizetések is hozzájárulhatnak a vagyonbővüléshez. A szolgáltatók közül a legnagyobb arányú vagyonbővülést a harmadik negyedévben az Equilor produkálta közel 7%-kal, mögötte

produkálta közel 7%-kal, mögötte a második legnagyobb bővülést a K&H privátbankja mutatta fel 5,3%-kal,

privátbankja mutatta fel 5,3%-kal, a harmadik helyen pedig a Raiffeisen privátbankja végzett 5,1%-kal. A legnagyobb vagyont továbbra is az OTP Private Banking kezeli, 3264 milliárd forinttal, vagyis elmondható, hogy a teljes privátbanki vagyon közel 30%-át az OTP kezeli a piacon. Az OTP mögött most is az egyesült MBH Private Banking került a második helyre becslésünk szerint, 1355 milliárdos kezelt vagyonnal, a harmadik helyen pedig ezúttal a K&H Private Banking végzett, 1235 milliárdos állománnyal. (Az SPB-nél a kezelt vagyonba a külső letétkezelőknél tartott állományokat is beszámítják. A K&H Private Banking adatai az augusztus végi állapotot tükrözik.) Hány ügyfélnek van 100 millió feletti vagyona? Mivel az utóbbi időben egyre több szolgáltató emeli meg a belépési küszöbét, így friss felmérésünkben a korábbi 50 millió helyett arra voltunk kíváncsiak, hogy hány ügyfélnek van 100 millió forint feletti vagyona. Az erre adatot közlő szolgáltatók közül nem meglepő módon ott jöttek a 100%-os arányok, ahol a belépési küszöb eleve 100 millió vagy a feletti. Érdekesség, hogy az adatközlés szerint legalább közel 6000 milliárd forintot tesz ki az a vagyontömeg, amely 100 millió forint feletti a szolgáltatóknál, vagyis a teljes piaci kezelt vagyon jóval több mint fele köthető a 100 millió feletti ügyfélkörhöz. Mindenhol csak a kockázatok Egyre több kockázati tényező kap egyre hangsúlyosabb figyelmet a hazai privátbanki szolgáltatók felől. A legfontosabbként most is a szabályozói/piaci környezetet jelölték meg, de sokaknál ott van a jelentős kockázati tényezők között a hazai gazdaságpolitika, valamint a magyar gazdaság általános helyzete is. Van olyan szolgáltató, amely a szabályozói környezet változásánál a különféle illetékeket, szektorális adókat és az olyan új intézkedéseket emelte ki kockázati faktorként, mint az önkéntes pénztári megtakarítások lakáscélra történő felhasználhatósága. Sokan tartanak a fentiek mellett a forint estleges további gyengülésétől, amelyre a hazai fiskális és monetáris politika mellett a geopolitikai események is negatívan hathatnak. Globális szinten kiemelik még, hogy világszerte megnövekedtek a geopolitikai kockázatok, aggasztó folyamatként lehet értékelni a NATO és Oroszország elmérgesedő viszonyát, Kína és Tajvan konfliktusát, illetve a közel-keleti konfliktust is. Ezen felül az USA elnökválasztás kimenetele is befolyásoló lehet a globális hangulatra. Kapcsolódó cikkünk 2024. 07. 31. 10 000 milliárd felett a magyar szupergazdagok vagyona – Mutatjuk, mibe fektetnek 2024. 08. 02. Van egy milliomosklub Magyarországon, ahova egyre könnyebb bekerülni – A te fizetésed mire elég? Címlapkép forrása: Shutterstock