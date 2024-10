„Állam bácsi úgyis megment!” –  Tényleg a legkockázatosabb lakáshitel lett a legjobb választás?

Megvizsgáltuk, ki döntött jobban 10 évvel ezelőtt az eddigi tapasztalatok szerint: aki magát felelős hitelfelvevőnek gondolva fix kamatozású hitelt vett fel, vagy aki minden figyelmeztetés ellenére változó kamatozásút választott? Számításunkban lehangoló eredményre jutottunk a jelzáloghiteleket övező erkölcsi kockázatról.

Éppen 10 éves az a törvény, amely 2014 őszén meghatározta, mikor és hogyan változhatnak a kamatok a futamidő alatt a lakossági jelzáloghiteleknél, miután korábban ad hoc módon is lehetőségük volt a bankoknak a változtatásra. Lassan 3 éves lesz továbbá a 2022. január 1-jén bevezetett kamatstop-intézkedés, amely mind a mai napig védi a változó kamatozású jelzáloghitellel rendelkezőket a törlesztőrészlet jelentős emelkedésétől. Ezeket figyelembe véve végeztük el számításainkat két és fél év után ismét.

Vegyünk négy lakáshitelt!

Egyszerű és átlagos piaci lakáshiteleket választottunk a példánkhoz, hogy következtetésünk se legyen túl bonyolult:

mind a négy lakáshitelt 2014 októberében vették fel 20 éves futamidővel ,

, mind a négy lakáshitel 10 millió forint összegű, kamatozásában pedig megfelel az akkor felvett lakáshitelek kamatperióduson belüli átlagának az MNB piaci statisztikái alapján,

összegű, kamatozásában pedig megfelel az akkor felvett lakáshitelek az MNB piaci statisztikái alapján, a 3 hónapos kamatperiódusú hitel kamatozását a bank a BUBOR-hoz kötötte (így kamatfelára végig a piaci átlagkamat és a hitelfelvételkori BUBOR különbsége), az 5 és 10 évest pedig a BIRS-hez (vagyis a budapesti kamatswaphozamhoz, ezeknél az egyszerűség kedvéért végig az aktuális bankközi hozamot vettük figyelembe), negyedikként pedig egy végig fix kamatozású hitelt is megnézünk.

Hogy a négy közül melyik hitelfelvevő járt a legjobban a futamidő első felében, és melyik a rosszabbul, azt alapvetően három tényező határozta meg:

1.) hogyan alakultak azóta a referenciakamatok, amelyeket alapján átárazzák a kamatfordulónapokon a hiteleket: aki 3 hónapos kamatperiódusú hitelt vett fel, az 3 havonta figyelhette ennek alakulását, aki 5 éveset, az csak 2019 októberében, majd most 2024 októberben néz rá a kamatra, aki 10 éveset, az éppen most teszi meg ezt először, aki pedig végig fixet, az ezzel nem is foglalkozik.

2.) mekkora volt az eredeti kamat, illetve kamatfelár: utóbbi lényegében már a hitelfelvételkor eldől, és nagyon extrém esetektől eltekintve a futamidő során nem változik (ellentétben a korábbi devizahiteles időszakkal),

3.) vonatkozik-e rá olyan szabályozói intézkedés, amely eltéríti az árazást a piacitól: ilyen lehetett a Covid ideje alatt a törlesztési moratórium (feltételezzük most, hogy nem vették ezt igénybe), illetve 2022 óta a kamatstop, amely nevével ellentétben nem a teljes kamatot, hanem a referenciakamatot fixálta be, mégpedig a 2021 október végi szinten, mind a mai napig: a változó kamatozású hiteleknél 2022 januárja, az 5 éves kamatperiódusú hiteleknél 2022 novembere óta.

Ki nyer ma?

Természetesen a 3 havonta átárazódó lakáshitel volt a legolcsóbb az elején, így aki a kockázatok figyelmen kívül hagyásával akarta minimalizálni a törlesztőrészletét, az ezt választotta. Példánkban

egészen 2021 októberéig ez a hitel volt a legalacsonyabb kamatozású, 2022 júliusában viszont az utolsó helyre került.

Pontosabban csak került volna, hiszen a kormány már 2022 januárjában „megmentette” ettől azokat az adósokat. Alábbi ábránkon így nem a szaggatott, hanem a folytonos zöld vonal mutatja az adós által ténylegesen fizetendő kamatot. (Érdemes megemlíteni, hogy az 5 éves kamatperiódusú lakáshitel törlesztőrészletét mindezidáig nem befolyásolta a kamatstop, hiszen a bevezetése óta nem váltott kamatperiódust).

Az eredetileg 10 millió forintos összegben felvett hitel törlesztőrészlete a változó kamatozás esetében éveken keresztül 60 ezer forint körül volt, majd

a kamatstop nélkül másfél éven keresztül 100 ezer forint felett lett volna, ehelyett 66 ezer maradt.

Ha pedig nem lenne a kamatstop, most 87 ezer forint lenne a változó kamatozású hitel törlesztőrészlete az eredeti 69 ezerrel szemben. Eközben a fix kamatozású lakáshitelek havi 70 ezer forint környékén fizettek.

Már a törlesztőrészletek eddigi alakulása alapján is látható, hogy

aki változó kamatozású lakáshitelt vett fel, a kamatstopnak köszönhetően a legjobban járt eddig.

Alábbi ábránkon az eddig visszafizetett összeg alapján rangsoroljuk a hiteleket, figyelmen kívül hagyva a pénz időértékét, csakúgy, mint a hitelkalkulátorok. Ez alapján kamatstop nélkül a második legrosszabb hitel lenne már a változó kamatozású konstrukció, a kamatstopnak köszönhetően azonban messze megelőzi a többit.

A kamatstop elmúlt csaknem három év alatt már 1,28 millió forintot takarított meg az eredetileg 10 milliót felvevő adós.



Számításunkban tehát lehangoló eredményre jutottunk a jelzáloghiteleket övező erkölcsi kockázatról (moral hazard), amely arra ösztönzi a hitelfelvevőket, hogy a banki ajánlatokban szereplő kamatok által tükrözöttnél nagyobb kockázatot vállaljanak, állami segítségre appellálva.

Nincs több változó kamat

Szerencsére a moral hazard probléma egyre kisebb a lakossági hitelpiacon, ami paradox módon a kamatstopnak is köszönhető. Bár összegszerűen még a teljes jelzáloghitel-állomány 21 százalékát, a fennálló jelzálog-hitelszerződések darabszámának 36 százalékát érinti a kamatstop, alábbi ábránkon látható: egyszerűen

kiveszett az utóbbi években a hitelezési gyakorlatból a változó kamatozás,

pedig tíz éve még 40-50% volt az aránya. Jelentőségének csökkenéséhez

az MNB 2018 óta szelektíven alkalmazott jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) szabályai

a kamatstop által a bankok számára generált szabályozói kockázat,

és az utóbbi évek volatilis kamatrkönyezet is nagybank hozzárult.

Az ábrán látható idei újbóli térnyerés (lásd az alsó fekete sávot) csak technikai jellegű: az adósok számára fix kamatozású (és csak az állam által a bankoknak fizetett kamattámogatás szempontjából változó kamatozású) CSOK Pluszt sorolja ide a statisztika.

Természetesen

nem önmagában a futamidő első fele dönti el, melyik hitelt volt érdemes felvenni,

a fentiekben kizárólag a húszéves forinthitelek futamidejének első felére szorítkoztunk azon időszakban felvett lakáshitelek esetében, amikor az előző pénzügyi válság után beindulni látszott a jelzáloghitelezés, elkerülve a devizahitelezéssel kapcsolatos torzító hatásokat. Az elemzés később újból és újból elvégezhető.

