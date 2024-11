Megjelentek a munkáshitel szabályai, mutatjuk a részleteket!

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a kamatmentes munkáshitel részleteit, a normaszöveg tervezetéből több újdonság is kiderült a 17-26 év közötti dolgozó fiatalok számára 2025. január 1-jétől a bankoknál elérhető, legfeljebb 4 millió forint összegű hitelkonstrukcióról. Most összefoglaljuk a megjelent tudnivalókat.

Ki jogosult?

aki magyar állampolgár vagy annak kell tekinteni; vagy aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja; itt tartózkodási jogosultsággal rendelkezik, vagy aki hontalan jogállású.

aki betöltötte a 17. életévét, de még nem töltötte be a 26. életévét ,

, rendelkezik magyarországi lakcímmel,

büntetlen előéletű,

nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott, ötezer forintot meghaladó köztartozása,

nincs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nyilvántartott tartozása, kivéve a már rendezett tartozást.

Mik a munkára vonatkozó feltételek?

az igénylőnek 30 napnál nem régebbi okirattal kell igazolnia, hogy a kölcsön iránti kérelem benyújtásának időpontjában és azt megelőzően legalább 3 hónapja folyamatosan tb-jogviszonnyal rendelkezik,

az igénylő vállalja, hogy a hitel folyósításától számított legalább öt évig bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkezik és dolgozik,

rendszeres, a hiteltörlesztését lehetővé tevő jövedelemmel rendelkezik,

nem rendelkezik érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal felsőoktatási intézményben és nem rendelkezik felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel ,

felsőoktatási intézményben és nem rendelkezik felsőoktatási intézményben szerzett , tb-biztosított igénylő esetén heti munkaideje legalább húsz óra,

vállalkozóként a jövedelme eléri, vagy meghaladja a heti húsz órás munkaviszonyban foglalkoztatottak átlagos jövedelmét.

Csak az veheti fel a munkáshitelt, akit a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít. Egy alkalommal lehet felvenni.

A hitel jellemzői

A kölcsön összege nem haladhatja meg a 4 millió forintot .

. A kölcsön az ügyfél számára kamatmentes .

. Kezességvállalási díjat viszont kell fizetnie, mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a, csakúgy, mint a babaváró hitel esetében .

viszont kell fizetnie, mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének . A kölcsön folyósítására a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben kerül sor.

A kölcsön forintalapú, a díj és az ügyleti kamat megfizetése és a tőketartozás törlesztése csak forintban történhet.

A kölcsön törlesztését a folyósítás napját követő hónaptól kell megkezdeni.

A kölcsön futamideje fixen 10 év .

. A hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel.

Az igénybe vett állami kamattámogatás („ügyleti kamat”) az ÁKK Zrt. 5 éves államkötvény aukcióin kialakult háromhavi átlaghozamot követi, e súlyozott átlaghozam 110 százalékának 1 százalékponttal növelt értéke csakúgy, mint a babaváró hitel esetében (ez jelenleg 7,5%). Az ügyleti kamat a kamattámogatás időszaka alatt csak 5 évente változhat. A hitelintézet az igénybe vett kamattámogatás éves összegéről évente egyszer, az éves elszámolás keretében tájékoztatja a támogatott személyt.

Szankciók, ha nem teljesülnek a feltételek

Ha a hitelfelvevő a) kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól, b) tb-biztosítási jogviszonya megszűnt vagy nem áll fenn 90 napnyi folyamatos vagy összeadódó mértékben, akkor az említett időtartam lejártának utolsó napjától a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan

a kamattámogatás megszűnik, az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

A kamattámogatás megszűnését követően a kamat magasabb lehet az említett ügyleti kamatnál: legfeljebb az említett ötéves kötvény aukciós átlaghozama 130 százalékának 4 százalékponttal növelt értéke (ez jelenleg 11,7%, csakúgy, mint a babaváró hitel esetében).

A hitelintézet a továbbiakban fizetendő törlesztőrészlet módosult összegéről és a visszafizetendő összegről a kamattámogatás megszűnésére okot adó körülményről való tudomásszerzést követő 30 napon belül tájékoztatást küld a támogatott személynek.

A visszafizetési kötelezettségre a kormányhivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a hitelfelvevő igazolja, hogy számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Törlesztési szünet és tartozáselengedés

A hitelfelvevő a törlesztés szüneteltetésére jogosult első és második gyereknél 2 évig

a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata után, ha a várandósság a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában vagy azt követően fennáll, vagy

a hitelfelvevő nő által örökbefogadott gyermek után, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

Ha a kölcsönkérelmet a várandósság ideje alatt, a várandósság betöltött 12. hetét követően nyújtja be a támogatott személy, a törlesztés szüneteltetése iránti kérelmet a kölcsönkérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani. Ikergyermekek esetén a meghatározott 2 éves törlesztésszüneteltetés további 1 évvel meghosszabbodik, ha a 2 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be a hitelintézethez.

A hitelfelvevő nő a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját követő

második gyermeke érkezés esetén a fennálló hiteltartozása 50 százalékának megfelelő összegű, harmadik gyermeke érkezés esetén a fennálló tartozása 100 százalékának megfelelő összegű

vissza nem térítendő állami támogatásban részesül, ha erre vonatkozó kérelmét benyújtja a hitelintézethez. Ez a támogatás örökbefogadott gyermek után akkor igényelhető, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé. A támogatásra jogosult a hitelfelvevő nő akkor is, ha a gyermek halva születik.

A támogatás iránit kérelem vér szerinti gyermek esetén legkésőbb a gyermek születését, örökbefogadott gyermek esetén az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását, a magzat elhalása vagy halva születése esetén az erre vonatkozó igazolás keltét követő 180 napig nyújtható be. A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Benyújtás, elbírálás, ellenőrzés, elszámolás

A kölcsönkérelmet a hitelintézetnél kell benyújtani, a kölcsönre való jogosultság feltételeinek meglétét az igénylők a megfelelő okiratokkal, bankszámlakivonattal, munkáltatói igazolással stb. igazolják. Hiányos kérelem esetén a hitelintézet az igénylőtől legfeljebb 10 munkanapos határidő tűzésével hiány pótlását vagy a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.

A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el, amibe a hiánypótlás vagy kiegészítés határideje nem számít bele. A kölcsönkérelem elbírálásáért és folyósításáért a hitelintézet az igénylő felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.

A Magyar Államkincstár és az Oktatási Hivatal a kölcsön igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát a támogatott személyeknél – a kölcsönszerződés megkötésétől a futamidő végéig – hatósági ellenőrzés keretében vizsgálhatja.

A hitelintézetet az e rendelet szerinti feladatok ellátásáért az általa jogszerűen folyósított kölcsön összege után 25 000 forint egyszeri költségtérítés illeti meg, amelyet a kölcsön vagy annak első részlete folyósítását követően számol el a központi költségvetéssel.

