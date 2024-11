Megjelentek az új otthonfelújítási program szabályai, mutatjuk a részleteket!

A Vidéki Otthonfelújítási Támogatás célja

A társadalmi egyeztetésre bocsátott normaszöveg szerint

a kistelepüléseken élő családok lakhatási körülményeinek javítása,

a vidéki lakásállomány megújulásának ösztönzése és

az építőipari ágazat fehérítése érdekében

a központi költségvetésből vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásként otthonfelújítási támogatás és otthonfelújítási kölcsön vehető igénybe 2025. január 1-jétől, amelynek költségvetési fedezetét a központi költségvetés „Lakástámogatások” előirányzata biztosítja.

Az otthonfelújítási támogatás összege

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 millió forint.

Ha az igénylő igénybe vette a 2021-2022-ben élő otthonfelújítási támogatást, akkor a 3 millió forint és a korábbi támogatás különbözetére lehet jogosult.

A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet

(Téves tehát most is az az értelmezés, miszerint az egyes költségtípusok felére lehetne igénybe venni a támogatást, ahogy azt az NGM és KIM csütörtöki közleménye is tévesen tartalmazta).

Ki igényelheti?

A támogatást

a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő szülő igényelheti - azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként,

szülő igényelheti - azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként, az igénylő (vagy legalább egyik igénylő) legalább 1 éve – egybefüggően legfeljebb 30 nap megszakítással tb-jogviszonnyal rendelkezik Magyarországon vagy külföldön, vagy felsőfokú tanulmányt folytatott, vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül,

rendelkezik Magyarországon vagy külföldön, vagy felsőfokú tanulmányt folytatott, vagy gyermekgondozási díjban részesült, vagy kiegészítő tevékenységet folytató személynek minősül, az igénylő és gyermeke a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkezik,

mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett rendelkezik, az igénylő és a támogatás során igénybe vett gyermeke (a magzatot kivéve) a támogatással érintett lakásban lakóhellyel rendelkezik ,

, nincs 5000 forint feletti köztartozása, vagy azt 14 napon belül rendezi ,

, 5 évig a támogatással érintett lakásban életvitelszerűen bent laknak , kivéve a) a szolgálati lakásban való lakás kötelezettségét, b) tartós egészségügyi kezelést, c) a legfeljebb ötéves, munkavállalás miatti indokolt máshol tartózkodást, d) közeli hozzátartozó ápolása miatt máshol tartózkodást, e) gyermek halálát, f) nagykorú gyermek elköltözését, g) kiskorú gyermek nagykorúvá válása utáni elköltözését.

, kivéve a) a szolgálati lakásban való lakás kötelezettségét, b) tartós egészségügyi kezelést, c) a legfeljebb ötéves, munkavállalás miatti indokolt máshol tartózkodást, d) közeli hozzátartozó ápolása miatt máshol tartózkodást, e) gyermek halálát, f) nagykorú gyermek elköltözését, g) kiskorú gyermek nagykorúvá válása utáni elköltözését. ha a szülők lakóhelye nem azonos, azon szülő jogosult a támogatásra, akinél legalább egy közös gyermek lakóhelye van (ha a másik szülőnél egyetlen közös gyermeknek sincs lakóhelye, vagy mindkét szülő a támogatás legfeljebb 50%-ára jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével,

A támogatás egy alkalommal vehető igénybe. Ugyanarra a lakásra egy másik tulajdonos újra igényelheti a támogatást, ha a korábbinak nem közeli hozzátartozója.

Ki számít gyermeknek?

a magzat a várandósság betöltött 12. hetét követően,

követően, a vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek, aki a 25. életévét még nem töltötte be , vagy ha már betöltötte, akkor megváltozott munkaképességű személynek minősül,

, vagy ha már betöltötte, akkor megváltozott munkaképességű személynek minősül, kiskorú rokon, ha a szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.

Igénylés és elbírálás

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2026. június 30-ig igényelhető.

A támogatás a 2025. január 1-jét követően megkötött vállalkozási szerződés alapján megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető.

megkezdett, a lakáson végzett felújítás befejezését és a számlák kifizetését követően igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni. A támogatás iránti kérelem a Magyar Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon, a) – az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen, b) postai úton, vagy c) személyesen a Kincstár területi szerveinél nyújtható be.

A támogatás iránti kérelmeket a kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően 90 napon belül bírálja el, ami egy alkalommal legfeljebb 45 nappal meghosszabbítható . A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, határideje legfeljebb 30 nap, ami nem számít bele az elbírálási időbe.

. A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor, határideje legfeljebb 30 nap, ami nem számít bele az elbírálási időbe. A támogatás igénybevételének jogszerűségét a folyósítást követően 1 évig, a bentlakási kötelezettséget 5 évig ellenőrizheti akár a helyszínen is a kincstár a kormányhivatal bevonásával. Jogszerűtlen igénybevétel esetén az Áht. törvény szerinti büntetőkamattal növelten kell visszafizetni a támogatást.

Otthonfelújítási kölcsön: változhat az ügyfél által fizetett kamat

A beruházás költségeinek a megelőlegezésére otthonfelújítási kölcsön vehető fel, összege nem haladhatja meg a 6 millió forintot .

. Az otthonfelújítási kölcsön kamatainak megfizetéséhez a kamattámogatást az állam a kölcsön teljes futamidejére, de legfeljebb 10 évre nyújtja .

. A hitelintézet kizárólag olyan ügyleti kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó.

A kamattámogatás mértéke 3 százalékpont (ez változás a korábbiakhoz képest, amikor az ügyfél által fizetendő kamat volt 3 százalék).

(ez változás a korábbiakhoz képest, amikor az ügyfél által fizetendő kamat volt 3 százalék). Az ügyleti kamat nem haladhatja meg az ÁKK álatl havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző 3 naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 110 százalékának 1 százalékponttal növelt mértékét.

Ez most mintegy 7,5%, tehát az ügyfél által fizetendő kezdeti kamat mintegy 4,5% lenne, ami 62 ezer forintos törlesztőrészletet jelent.

Utóbbi a támogatás megérkezésével (ami előtörlesztésnek számít) csökkenhet.

A kölcsön ügyleti kamata a kamattámogatás időszaka alatt a) első alkalommal a kölcsön folyósítása napját követő 1 év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon, b) második alkalommal az a) pont szerinti időpontot követő 1 év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon, c) harmadik alkalommal a b) pont szerinti időpontot követő 5 év elteltével, a kölcsönszerződés szerinti fordulónapon, majd d) a c) pontban foglaltakat követően ötévente változtatható meg.

A hitelintézet az otthonfelújítási kölcsön összege után 1,5% egyszeri költségtérítést számolhat fel, az ebből a pénzügyi közvetítője részére fizethető közvetítői díj nem haladhatja meg a 0,8%-ot.

Milyen munkálatokra igényelhető?

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső, illetve külső hálózatának kiépítése vagy cseréje; fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel; fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is; az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat; a külső nyílászáró beépítése, cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkány, küszöb létesítése, cseréje vagy felújítása; tető cseréje, felújítása, szigetelése; égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése; klímaberendezés beépítése, cseréje; napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje; belső tér felújítása, ideértve a) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat készítését, cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, b) a galériaépítést, c) a belső lépcső kialakítását és cseréjét, d) a szaniterek beépítését vagy cseréjét, e) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, f) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, g) a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét; a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása; kerítés építése, felújítása; gépjárműtároló építése, felújítása vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása; terasz, loggia, erkély, előtető építése, felújítása; térburkolat, illetve külső lépcső készítése, cseréje; télikert kialakítása; akadálymentesítési munka; alapozási szerkezet megerősítése; beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje; használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is; szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje; valamint szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje.

Milyen számlát fogadnak el?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az igénylő saját nevére szóló, az áfa-törvény hatálya alá tartozó számlák fogadhatók el, kivéve az 5%-os áfát tartalmazókat. Számla csak attól a vállalkozótól fogadható el, aki az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, üzlettársa.

Nem fogadható el a CSOK-hoz vagy a MFB Pontokon elérhető energetikai otthonfelújítási programhoz benyújtott számla.

Napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén – a tetősíkba integrált, napenergia-hasznosítást biztosító tetőhéjazat kivételével – az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.

Mely településeken igényelhető?

Az 5000 fő alatti településeken igényelhető, listájuk e dokumentum alján olvasható vármegyei bontásban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images