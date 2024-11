Eljött a Gránit Bank nagy napja, megszólal az elnök-vezérigazgató

A Gránit Bank átlag feletti növekedésének és magas profitabilitásának egyik legfontosabb oka a tradicionális, illetve a digitális banki modell sikeres ötvözése, ezt tükrözi a tőzsdére lépést megelező részvényjegyzés során meghatározott árazás is – mondja a Portfolio-nak adott interjújában Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató a ma induló részvényjegyzés apropóján. A tőzsdei bevezetés előkészítéséről, a befektetői érdeklődésről, a bank tőkepiaci és expanziós terveiről is beszélgettünk Hegedüs Évával.

Portfolio: Mától két héten át jegyezhetők a Gránit Bank új részvényei. Mennyire biztos, hogy december 23-án a tőzsdei kereskedés is elindul?

Hegedüs Éva: November 26-ától december 11-éig lehet jegyezni a Gránit Bank részvényeit. A tőzsdei kereskedés megkezdésének pontos ideje a tőkeemelés cégbírósági bejegyzésétől és az újonnan kibocsátott részvények megkeletkeztetésétől függ. Kollegáink és jogászaink mindent megtesznek azért, hogy a karácsony már a pihenés és az ünneplés jegyében telhessen az előkészítés résztvevői számára. Terveink szerint 2024. december 23-án valóban elindulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén a Gránit Bank csengetésével,

ennél jobb karácsonyi ajándékot elképzelni sem tudok. Személyes ajándéknak is tekintem.

Mennyire múlt az időzítés a Gránit Bankon, például tudatosan lovagolják-e most meg a Donald Trump megválasztást követő kedvező tőzsdei hangulatot és azt, hogy a BUX is csúcson van?

Az időzítés természetesen jó ütemérzék kérdése is, de az általános gazdasági és iparági trendek, a tőkepiaci hangulat, a befektetői visszajelzések, a jelenlegi részvényesekkel történő megállapodások, a szükséges MNB-engedélyek megszerzése, a tájékoztató dokumentum elkészítése, a Gránit Bank pénzügyi teljesítménye és növekedési kilátásai mind szerepet játszottak benne. Már a 2010-es alapításkor kimondott stratégiai cél volt, hogy megfelelő méret és hatékonyság elérését követően belépünk a Budapesti Értéktőzsdére. Előbbire a tavaly év végén 1200 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeg, utóbbira a kiváló költség/bevétel mutató, illetve a mérlegfőösszegarányos költségszint, a párját ritkítóan alacsony nem teljesítő hitel arány és a mindezt jól összegző tőkearányos megtérülés a legjobb mutató. Beléptünk mára a befektetési szolgáltatási, az alapkezelői és a lízingpiacra is, határon átnyúló szolgáltatás formájában pedig a nemzetközi terjeszkedésünk is elindult.

Az új részvények kibocsátásával megvalósuló tőkeemelés 7 és 30 milliárd forint közötti összeggel növelheti a jelenlegi 123,7 milliárd forintos saját tőkéjüket. Mennyire bízik abban, hogy a nagyobb, 30 milliárdos összeg valósul meg, és mire használják fel a friss tőkét?

A 7 milliárd forint feletti összeg már túljegyzést jelentene, ennek mértéke legfeljebb 23 milliárd forint.

Optimista vagyok, de elképzelhető az is, hogy nem minden ajánlatot fogunk elfogadni.

Az innovációinkkal piacvezető megoldásokat alkalmazunk, a hitelezésben és a tőkebevonásban azonban rendkívül konzervatívak vagyunk, elsősorban tehát az üzleti növekedést szolgálja a tőkebevonás: 50%-ban a vállalati és lakossági hitelezési volumen bővítésére, 35%-ban üzletfejlesztésre, akvizíciókra, nemzetközi terjeszkedésre, 15%-ban pedig mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekre kívánjuk felhasználni a friss tőkét.

Mekkora befektetői érdeklődést tapasztal, különösen az intézményi befektetők részéről? Jegyzési kötelezettséget árjegyzőként a Concorde vállalt 300 darab részvényre.

A realitásokból érdemes kiindulni: természetesen kedvezőnek tartom majd, ha külföldiek is befektetnek, de a mai világpolitikai helyzetben

elsősorban a belföldi, lakossági és intézményi befektetők érdeklődésére számítok.

A Concorde, ahogy Ön említette, a Budapesti Értéktőzsde által előírt jegyzési kötelezettséget vállalta, és nagyon örülök, hogy egy általam is nagyra tartott, nagy presztizsű független piaci szereplőt sikerült erre a feladatra megnyernünk. Fontos információ e mellett az is, hogy a meglévő tulajdonosok, szerződésben vállalták, hogy minimum 6 hónapig az általuk vállalt lock-up értelmében nem értékesítenek meglévő részvényeikből. Bízom abban, hogy szerződéses kötelezettség lejáratát követően is hosszú távban gondolkodnak és ahogy a múltban, így a jövőben is bíznak a bank jövőbeni átlag feletti növekedésében, mint ahogy eddig is így tettek: osztalékot még soha nem fizettünk. 2023 végéig az akkori saját tőke több mint felét, több mint 40 milliárd forintot forgattak vissza a tulajdonosok a bank működésébe a megtermelt nyereségből és ez elkövetkező két évben is erre számítok. Ez várakozásaim szerint a részvény jövőbeli árában fog pozitívan tükröződni.

Ha Ön tőzsdei kisbefektető lenne, miért vásárolna a papírokból?

Azt gondolom, hiteles választ tudok adni, mert én magam is befektető vagyok. Az elmúlt közel 15 év a bankszektorban, a digitalizációról szólt,

a következő évtized fejlődési dinamikáját a generatív és agentic mesterséges intelligencia alapú szolgáltatások jelentik majd,

amelyekben a Gránit Bank már jelenleg is jól áll. A világ nyolcadik leggazdagabb embere, Warren Buffett azt mondja, hogy cége, a Berkshire Hathaway jórészt annak köszönheti a sikerét, hogy jó időben vásárolt részvényeket, ő már akkor hitt az általa választott befektetések cash-flow-termelő képességében, amikor mások még kételyeket fogalmaztak meg. Ő mondja azt is, hogy ne csak egy év eredményét nézzük, hanem elemezzük, hogy egy adott cégnek tartós-e a versenyelőnye. Fontos az is, hiszünk-e a befektetés üzleti modelljében. A Gránit Bank esetében mind a három kérdésre pozitív válasz adható. A versenyelőnyt a fenntartható, a szektor átlagot meghaladó több éves növekedési többlet, a magas profitabilitás, a kockázatérzékenység és a digitális innovációban való élenjárás egyszerre tanúsítja.

Mi támasztja alá az új részvények 13 172 és 15 054 forint közötti kibocsátási árát?

Az ársáv helyességét a piac fogja meghatározni, amit persze igyekeztünk előzetesen feltérképezni, de a végleges választ december 11-e után fogjuk megismerni. Az ársáv meghatározása több szempont figyelembevétele alapján történt. Értékeltük és elemeztük a tőzsdén lévő európai digitális és tradicionális bankok értékeltségét, a tőzsdén kívüli digitális szereplők private equity befektetők általi árazását. A digitális bankok és a fintechek P/BV értékeltsége Európában aktuálisan 4 körül van, a tradicionális európai bankoké 0,7 körül. Emellett elkészítettük a bank 10 éves üzleti tervét és annak diszkontált cash flow (DCF) módszerrel meghatározott értékét, amelynek végrehajthatóságát egy Big Four szereplő bevonásával vizsgáltattuk felül. Az említetteken túl figyelembe vettük mindazokat a geopolitikai, szabályozási, ország- és bankszektorspecifikus kockázatokat is, amelyeket a befektetők manapság figyelembe szoktak venni.

Pre-money, vagyis a tőkeemelést megelőző értékelés szerint 1,92 és 2,19 közötti P/BV adódik,

amellyel az IPO-ban meghatározott ársáv alapján a Gránit Bank saját tőkéjének piaci értéke 237-271 milliárd forint között van.

Az árazás Ön szerint melyik üzleti modellhez áll közelebb, a hagyományos vagy a digitális bankokéhoz?

A bank átlag feletti növekedésének, magas profitabilitásának az egyik leglényegesebb oka, hogy nagyon jól sikerült ötvözni a fintechekek / digitális bankok magas technológiai innovációit, a magas UX élményt a tradicionális bankok széles termékválasztékával és bizalmi tőkéjével. A digitális bankokkal ellentétben nem egy-egy niche piacra mentünk be, miközben innovációs lépéselőnyünk van a tradicionális bankokhoz képest és a termékválasztékot folyamatosan bővítjük, szinte tisztán digitális kiszolgálással, fiókhálózat nélkül kínáljuk a vállalatok és lakossági ügyfelek számára nem csak a számlanyitást, de a hitelezési termékek széles körét is, azokat a jogszabályoknak megfelelően end to end digitális platformra alapozzuk. Valóságos szükségletek kielégítését tekintjük a küldetésünknek, az innovációt önmagáért nem tartjuk értéknek. A Magyarországról már kivonult Axa Bank kivételével mi vagyunk az egyetlen bank, akik úgy tudunk lakossági számlavezető ügyfeleket akvirálni, hogy nem hiteltermék nyújtásával szerezzük őket. Ebben az évben minden harmadik lakossági és minden ötödik vállalati számla nálunk nyílt Magyarországon. Ami a bizalmi tőkét illeti, a hazai bankszektor átlagos lakossági betétállománya 1,3 millió forint, amely a Gránit Bank esetében 1,5 millió forint.

A 2,2-es P/BV duplája lenne az OTP-jének. Miért fizetnének a befektetők dupla annyit egy Gránit-részvényért, mint egy OTP-részvényért?

Szerintem az OTP Bank Közép-Kelet Európa legjobb pénzintézete, a piac jelenleg alulértékeli, ami remélem változni fog. Minden tiszteletem a legnagyobb hazai banké, már csak azért is, mert nem tudtam volna felépíteni a Gránit Bankot, az OTP-nél eltöltött több éves vezetői tapasztalataim nélkül. Nehéz összehasonlítani a két bankot, mert a Gránit Bank egy intenzív növekedési fázisban lévő hitelintézet. A gyorsan növekvő Tesla értékeltsége is nehezen vethető össze a nála több gépkocsit gyártó Volkswagenével, mégis a Tesla P/BV értéke a magasabb. A mi üzleti modellünk a Tesláéhoz hasonlóan az innovációra épül, digitális bankként alacsonyabbak a működési költségeink és nagyobbak a növekedési kilátások.

A befektetők számára nagy kérdés, hogy az eddigi növekedési számok mennyire vetíthetők ki a jövőbe, magyarán mikor érhet egy érettebb, lassabb növekedési szakaszába a bank. Mi a véleménye erről?

A bank a terveink szerint a következő tíz évben továbbra is a haza bankpiaci átlagot jelentősen meghaladó növekedést fog elérni, ugyanakkor a növekedési ütem, előző évtizedi növekedési üteméhez képest mérséklődni fog.

Melyek a bank tőkepiaci tervei? Milyen közkézhányaddal lenne elégedett, és mikor fizethet például először osztalékot a bank?

A BÉT jelentős szereplőjévé kíván válni a Gránit Bank, így a mostani forrásbevonáson felül

folyamatosan vizsgáljuk a tőkepiaci jelenlétünket erősítő és a befektetői megítélésünket javító lépéseket.

Célunk egy széleskörű elemzői lefedettség kialakítása (amelyre már az IPO során is kiemelt figyelmet fordítunk), folyamatos és aktív kommunikáció a befektetőkkel, valamint a részvények megfelelő likviditásának biztosítása. Rövid távon most sem számolunk osztalékfizetéssel, azonban, ahogy azt a kibocsátási tájékoztatóban is jeleztük, jelenlegi terveink szerint a menedzsment először a 2026. üzleti évet követően meg fogja vizsgálni a megtermelt eredményből maximum 25% mértékéig történő osztalékfizetés lehetőségét, mert számunkra fontos, hogy a befektetők ne csak az értékteremtés növekedésében részesüljenek, hanem casht is zsebre tehessenek. Nyilván magától értetődó, hogy az osztalékfizetéssel kapcsolatos döntéseket a mindenkori részvényesek hozzák meg. Ami a közkézhányadot illeti, ha minden jól megy, akkor 13-20% körül alakulhat a részvénykibocsátás után, de ez még nagyon sok mindentől függ.

BUX-tag lesz-e a bank, bekerülhet-e rövidesen nemzetközi indexbe is a Gránit-részvény, és mikor válhat blue chippé?

Természetesen már régóta figyeljük a tőkepiaci gyakorlatokat, ezért kiemelt célként tűztük ki a BUX-indexbe kerülést a bevezetést követően. Ezzel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy a Gránit Bank mindent meg fog tenni, hogy ez a közel jövőben megtörténjen, viszont a BUX-index feltételei közé tartozik, hogy a Gránit Bank a legforgalmasabb papírok közé kerüljön, ami a befektetőkön fog múlni. Azzal kapcsolatban, hogy a Gránit Bank mikor válhat blue chippé a BÉT-en azt gondolom korai még beszélni, de az a célunk, hogy a Gránit Bank a befektetői számára, az elmúlt közel 15 évhez hasonlóan, hosszú távon fenntartható értéket teremtsen.

A tőzsdére lépés előtt 30 milliárd forintnyi MPR-tőkeemelés már történt a banknál. Ki nyújtotta ehhez a finanszírozást, és előfordulhat-e még ilyen tőkeemelés, aminek az új részvényekre nézve potenciálisan hígító hatása lehet?

Az MRP Szervezet a Bank kulcsmunkavállalóinak középtávú ösztönzésére szolgáló program, amely akkor biztosít jövedelmet a munkavállalók részére, ha a Bank három éves adózás utáni eredményre vonatkozó tervek túlteljesülnek. Minden MRP-program hároméves, az ez évi már a negyedik MRP program, és az MRP Szervezet nagy részben külső féltől vett fel finanszírozást ehhez, csakúgy, ahogy a rövidesen befejeződő jelenlegi ösztönzési programban is tette. Jelenleg nincs döntés további ilyen tőkeemelés megvalósításáról.

A romániai terjeszkedést már megkezdték. A több százezres ottani magyar nyelvű lakosság miatt döntöttek e piac mellett, vagy elképzelhető, hogy távolabbi EU-s, netán EU-n kívüli országokban is hamarosan megjelennek?

Anyanyelvétől függetlenül a Gránit Bank minden romániai ügyfele ugyanolyan értékes számunkra, mindenkinek ugyanolyan színvonalú szolgáltatást nyújtunk. Románia 20 millió lakosával az Európai Unió 6. legnépesebb piaca, az internetlefedettség magas, 89 % és a lakosság 80 %-a használ mobileszközt, tehát elterjedt a digitális csatornák használata. A digitális működési modellünk előnyei jól érvényesülnek a határon átnyúló szolgáltatások esetén is, ezért tovább fejlesztettük magyar ügyfelek által kedvelt mobilbanki alkalmazást és elérhetővé tettük azt a román lakosok számára. A román piacon való megjelenés az első lépés, nyitott füllel járunk-kelünk mindenhol, ahol a digitális kompetenciák növekedéssel kecsegtetnek. Az az ambíciónk, hogy a bank a jövőben a nemzetközi térben is folyamatosan növekedjen. A román piacon biztosított versenyképes árazással, és a magyar mellett román illetve angol nyelven biztosított ügyfélszolgálattal az a célunk, hogy magas színvonalú és a személyességet is biztosító videobanki szolgáltatásokat is nyújtsuk.

Tízéves stratégiai tervet is elfogadtak, milyen számokat tartalmaz ez az 5, 10 év múlva várható eredménytermelő képességről?

A bank üzleti terv alapján az adózott eredmény 2028-ra több mint kétszeresére, 2033-ra közel hatszorosára fog nőni a 2023-as eredményhez képest,

az időszak végén ez 20%-ot meghaladó sajáttőkearányos nyereséget jelent. A bank a legjobb tudása szerint, a rendelkezésre álló információk alapján készítette el az előrejelzést, de természetesen a feltételezések, kockázatok, bizonytalansági tényezők tükrében előfordulhat, hogy az előrejelzést befolyásoló körülmények nem, csak részben vagy a várakozásoktól eltérően következnek be. A hazai növekedési számokban arra törekszünk, hogy a piaci növekedést legalább kétszeresen múljuk felül a magyar bankszektor átlagát.

A közeljövőben milyen új innovációk és ügyfélszolgáltatások növelhetik a bank értékét?

Egy dolog állandó: maga a változás – mondja a több ezer éve élte Hérakleitosz és korunk egyik legnagyobb gondolkodója, Harari egyaránt. A banki fejlesztések terén dimenzióváltás zajlik az „öntanulásra” képes AI megjelenésével, ami nagy kihívás és egyben lehetőség is a pénzügyi szektor számára. A napokban már elérhetővé vált a generative és agentic AI alapú technológia lehetőségében rejlő potenciál kiaknázásával létrejött Gránit Guru, amelynek szolgáltatását elsőként a jelzáloghitelfelvevők tesztelhetik. A Gránit Gurut egy olyan virtuális banki ügyintézővé kívánjuk fejleszteni, „aki” személyre szabott szolgáltatást nyújt majd a nap 24 órájában. Nem csupán a pénzügyi asszisztense, hanem a mindennél, mindenkinél okosabb és kedvesebb privátbankára lesz az ügyfeleinknek. Az AI-ban rejlő lehetőségekre alapozva az ügyfélélményt fokozó megoldások mellett a csőben vannak a banki háttérmunkát is jelentősen segítő megoldások. A közeljövő innovációi emellett a szolgáltatási paletta bővítését is célozzák. Hamarosan egy mobilalkalmazásban tesszük elérhetővé az ügyfelek számára a mindennapi bankoláshoz és a befektetésekhez kapcsolódó szolgáltatásokat, beleértve a befektetési jegyek, a budapesti tőzsdén forgalmazott részvények és az állampapírok vételét és eladását is. Jelenleg már a tesztelés szakászában vagyunk és az utolsó finomhangolásokon dolgozunk, így a tervek szerint ügyfeleink még az idén elérhetik és használhatják a befektetési szolgáltatásokkal kibővített mobilappot.

Új hiteltermékek elindítására is készülnek?

Igen, rövidesen elérhető lesz a Gránit Bank hitelkártyája, jövőre pedig új fogyasztási hitelek elindítását tervezzük, többek között a személyi kölcsön piacra való belépést is komolyan fontolóra vesszük.

Most, hogy hamarosan egy tőzsdei cég első számú vezetője lesz, mennyire fog megváltozni a munkája, az élete? Mit jelent a megnövekedett jelentési kötelezettség és a tőzsdei jelenlét?

Abban hiszek, hogy csak az a szervezet tud tartósan kiváló teljesítményt elérni, amelynek vezetőit, munkatársait személyesen is az motiválja, hogy túlszárnyalják saját korábbi eredményeiket, és közben élményt jelent nekik a közös munka. Ehhez pedig szorgalomra, folyamatos tanulásra, kreativitásra, kitartásra, együttműködésre és innovációs képességre van szükség, akár zrt.-ként, akár tőzsdére bevezetett társaságként működünk. Persze annak mindenki örül, köztük én is, ha a befektetett munka megtérül, az eredmények elérése azonban soha nem egyéni, hanem mindig csapatteljesítmény. A tőzsde a növekedésről és a transzparenciáról szól, a Gránit Bank pedig már az elmúlt 14 évben, a tőzsdére lépés előtt is megfelelt ezeknek a követelményeknek. Egy sikeres tőzsdei cégtörténet persze mindig egy új szint elérését jelenti. A befektetőknek nemcsak azt kell folyamatosan prezentálni, amit a tőzsde megkövetel, azaz, hogy a pénzügyi mutatókban jól álljunk, hanem azt is el kell érni, hogy a befektetők akarjanak és szeressenek a részesei lenni az adott cég értékteremtésének, ez legalább annyira fontos, mint a számok.

Mindenki olyan vállalatokba fektessen, amelyekben hisz

- ez Warren Buffet egyik befektetőknek szóló tanácsa, én pedig a jövőben is azon fogok dolgozni, hogy a Gránit Bank egy olyan cég legyen, amelyben minél több befektető hisz.

A Gránit Bank Nyrt.. felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közlemény (értékpapír) reklámnak minősül a vonatkozó jogszabályok értelmében. A Gránit Bank Nyrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közlemény nem minősül befektetési ajánlásnak, befektetésielemzésnek, vagy befektetési tanácsadásnak. A befektetők számára a Gránit Bank Nyrt. részvényeinek tőzsdei bevezetésével és nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos minden releváns információ a tőzsdei bevezetési és forgalomba hozatali tájékoztatóban található, amelyet a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyott és közzétételre került a Gránit Bank Nyrt honlapját. A Gránit Bank Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi jóváhagyása nem jelenti a szabályozott piacra bevezetendő értékpapírok jóváhagyását. A Gránit Bank Zrt. azt javasolja a potenciális befektetőknek, hogy befektetési döntésüket csak a tájékoztató elolvasása után, annak teljes ismeretében hozzák meg.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.