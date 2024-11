Betolnak még 200 milliárdot az államnak, nagy változások indultak a biztosítási piacon

„Megígérni nem tudom, de minden jel arra mutat”, hogy 2026-ban már nem lesz biztosítói extraprofitadó – mondta az NGM államtitkára a Magyar Biztosítók Szövetsége csütörtöki éves konferenciáján. 2025. január 1-jével hatályba lépnek a Magyar Nemzeti Bank etikus 2.0 életbiztosítási koncepciójának első szabályai, és előkészület alatt állnak az új uniós szabályok is. A szektor díjbevétele – főleg az inflációkövető árazásnak köszönhetően - idén még két számjegyű mértékben bővülhet, jövőre ez nehezebben fog összejönni. A biztosítóktól mintegy 200 milliárd forintnyi pótlólagos állampapír-vásárlás várható jövőre ennél is nagyobb, de csökkenő összegű különadó befizetése fejében. Nagy előrelépésként értékelték a konferencia résztvevői a biztosítási szektorban megindult élénk kommunikációt és az egy irányba húzást.

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára előadásában elmondta: az EU soros elnökeként idén az RIS, vagyis a lakossági befektetők védelmére vonatkozó uniós javaslatcsomag előre vitele a minisztérium egyik legfontosabb feladata. Az Európai Bizottság célja ezzel a lakossági megtakarítások mozgósítása volt a befektetői védelem megerősítése mellett. Magyarország azon kilenc ország között volt, amely kiállt a jutaléktilalom (pontosabban ösztönzőtilalom) mellőzése érdekében. Ugyan az eredeti teljes tilalom koncepciója nem került be a javaslatba, részleges tilalom igen, amit egyik társjogalkotó sem vetetett el teljesen, de az Európai Tanács és az Európai Parlament is puhított rajta. Most kezdődik a trilógus szakasz, amely a három nagy uniós szereplő javaslatának az összhangba hozásáról szól.

Egy másik nagy téma az Európai Bizottság Value for Money javaslatcsomagja, a Bizottság e téren is szigorú uniós szintű referenciaértékek bevezetését javasolta. Jelen állás szerint el lehet térni a meghatározott benchmarkoktól, ezeknek felügyeleti természetük lenne, az eddigi benchmarkok pedig tovább használhatók - ez Magyarországon is így van. A közvetítői képzettségre vonatkozó követelményeket is szigorítaná az EU, Magyarország számára ez nem jelentene érdemi szigorítást. Az uniós szabályok változása nyomán kötelező érvényű előírásokkal legkorábban várhatóan 2027-től fog találkozni a biztosítási szektor.

Ami a hazai ügyeket illeti, a kormány sikeresnek értékeli az első lakásbiztosítási kampányt, hiszen az állomány 20%-a megmozdult. 2025-ben a legnagyobb változás az lesz, hogy a szerződésfelmondás egységesen április 30-ára szól. A biztosítóknak idén is február 15-éig kell értesíteniük ügyfeleiket, és március 1-31. között zajlik a kampány. A napokban fog megjelenni a biztosításközvetítői hatósági képzésről és vizsgáról szóló NGM-rendelet, amely több körös egyeztetésen esett át, és január 1-jén fog hatályba lépni.

Végezetül az extraprofitadóról szólt Túri Anikó: a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) javaslatainak jó részét sikerült figyelembe venni, 200-250 milliárd forintnyi állampapír megvásárlásával a szektor körülbelül 60 milliárd forinttal fogja tudni csökkenteni extraprofitadóját, az eddigi három sáv helyett pedig két sáv lesz, minderről részletesen itt írtunk. Túri Anikó úgy fogalmazott,

Szeniczey Gergő, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója előadásában elmondta: az elmúlt időszak a megtakarítási piacon elsősorban a befektetési alapok növekedéséről szólt, és két évnyi „regenerációs” időszak után ismét növekszik reálértéken is a háztartások megtakarítási állománya.

A biztosítók tőkeszintje megnyugtatóan magasan, 200% körül van jelenleg, komolyabb beavatkozásra a legnehezebb időszakban sem volt szükség; bár 2022-ben 172%-ra csökkent a mutató, azóta ismét növekszik. A biztosítók díjbevétele idén meghaladhatja az 1600 milliárd forintot, és jó úton halad az MNB 2000 milliárdos – igaz, más inflációs várakozások mellett megfogalmazott - célértékének teljesítése felé. A biztosítási piac penetrációja 2,01%-on áll, ez sajnos a régiós átlagtól is elmarad. A jegybank szerint 10% körül van az egészséges tőkearányos jövedelmezőség (ROE) a szektorban, ezt 2025-26-ban elérheti a szektor.

Az életbiztosítási piacon az egyik szemünk sír, a másik nevet – fogalmazott Szeniczey, bemutatva, hogy a szerződésszám és az egyszeri/eseti díjas díjbevételek alakulása nem mutat jó képet. Az életbiztosítási penetrációnk felette van a visegrádi országok átlagánál, de bőven az EU-átlag alatt vagyunk. A felügyeleti célja a rossz átkötési gyakorlatok azonosítása, KID forgatókönyvekben megtérülés nélküli eszközalapok kiszorítása, nem megfelelően indokolt költségek megszüntetése. Ennek megfelően

a jövő évben többek között az eszközalapok áttekintése és szelekciója zajlik, a unit-linked ajánlás és a TKM-rendelet bevezetését pedig 2026. január 1-jei hatállyal tervezik.

A nem-életbiztosítási piacot a magas költséghányad és az alacsony kárhányad jellemzi közepes koncentráció és a visegrádi országok sávjának alján lévő alacsony penetráció mellett – hívta fel a figyelmet az ügyvezető igazgató. Az MNB legutóbbi adatai alapján megugrottak a kgfb-díjak, az éves 10%-os díjnövekedés (Budapesten 6%, vidéken 10% felett) meghaladja a kárráfordítások 4%-os bővülését.

A lakásbiztosítási kampány az MNB szerint is sikeres volt, az 50 millió forinton rögzített biztosítási összeg díja 55 ezer forint feletti szintről 50 ezer forint alá csökkent. A teljes piacon 16%-kal emelkedtek a lakásbiztosítási díjak egy év alatt a második negyedévre, egy teljeskörű lakásbiztosítás átlagos éves díja 60,5 ezer forint, az MFO-szerződések díja 17%-kal kedvezőbb. A következő kampány sikere érdekében több ponton is módosított gyakorlatán az MNB, a legfontosabb a jegybank szerint is az április 30-ai új, egységes fordulónap.

A biztosítók digitalizáltságát is megvizsgálta a jegybank, a legnagyobb kihasználatlan online potenciált a jól sztenderdizálható és árérzékeny biztosításoknál, pl. a kgfb-nél és részben a lakásbiztosításoknál látja az MNB. Működik már a piacon a blockchain alapú, osztott főkönyvi technológián alapuló progresszív bankbiztosítási IT-megoldás (DLT) is, de a napi gyakorlatba való átültetésére szükség van még a jegybank szerint, jelenleg a bankokkal egyeztetnek erről.

Betolnak 200 milliárdot a biztosítók az államnak

Idén a MABISZ kivetítése alapján 1777 milliárd forint körül lesz a szektor díjbevétele, ami reálértéken a tíz évvel ezelőttihez képest stagnálást jelent, vagyis kicsit a „helyben futás” időszaka volt ez – mondta Erdős Mihály, a Magyar Biztosítók Szövetsége elnöke. A biztosítások állománydíja két számjegyű növekedést mutat, az életbiztosítások 12%-os, a nem-életbiztosítások 15%-os éves díjbevétel-növekedést mutatnak harmadik negyedéves számaik alapján. A casco kivételével érzékelhetően nőtt a szerződésállomány (a cascónál azonban mindössze 19,5% a penetráció), különösen a nyugdíjbiztosítások állománynövekedése látványos. A casco penetrációban a jogalkotókkal együttműködve igyekszik javulást elérni a szakma. A biztosítók versenyében a harmadik negyedéves adatok alapján csoportszinten a Generali a legnagyobb, az Allianz a második, a Groupama a harmadik.

Ami az extraprofitadó múlt héten bejelentett jövő évi változásait illeti, Erdős Mihály szerint intenzív, őszinte, konstruktív egyeztetések zajlottak az extraprofitadóról a kormánnyal,

250 milliárd forintnyi különadót fizethet a szektor idén és több mint 210 milliárd forintot jövőre, ezen belül az extraprofitadó 105-ről 60 milliárd forint környékére csökkenhet.

A biztosítók extraprofitadójának a csökkenéséért cserébe 200 milliárd forint körüli pótlólagos állampapír-vásárlást tervez a szektor. Konstruktívnak találják az MNB etikus 2.0 koncepciójával kapcsolatos egyeztetéseket is, készülnek a változásokra informatikai rendszereik fejlesztésével is, például az adatbázis alapú egyedi TKM-számítás lehetőségének megteremtésére. A jegybank részéről ugyanakkor több olyan vezetői körlevelet és elvárást kapott a biztosítási szakma az utóbbi időben, amelyek határidejének a betartása operatív szinten nagy kihívás, ennek figyelembevételére kérik a felügyeletet a biztosítók.

Erdős Mihály közlése szerint idén 1 milliárd forint feletti összeget kellett kifizetniük aszályra a biztosítóknak (+ tartalék),

az idei árvízkárok viszont a védvonalak korábbi megerősítésének is köszönhetően 69 millió forintnál megálltak (+ tartalék).

Az első lakásbiztosítási kampány eredményéről szólva a MABISZ elnöke kiemelte, hogy a szerződésállomány stagnált, vagyis az értékesítést csak időben koncentrálta egyetlen hónapra a kampány, érdemi penetrációnövelő hatásanem volt. Az új szerzések átlagdíja változatlan volt az egyéni lakások esetében, az MFO-szerződések esetén viszont 20%-kal nőtt. Az új szerzések átlagos épületre számított biztosítási összege viszont 22%-kal, az MFO-knál 15%-kal emelkedett.

Küzdelmes éven van túl a biztosítási piac

Küzdelmes volt az idei év a lakáskampánytól az extraprofitadóról szóló egyeztetésekig – mondta Bacsó Gergely (Allianz), piaci szempontból viszont kevésbé látta kihívásokkal telinek az évet Havas Gábor (Union), köszönhetően a magas indexekkel forduló szerződéseknek és a viszonylag erős értékesítési környezetnek is. Kovács Zsolt (Posta Biztosító) megemlítette, hogy relatíve szerencsés volt a nyári időszak időjárási szempontból, és nagy eredménynek nevezte, hogy azonos álláspontra sikerült kerülni az extraprofitadó témájában. Elárulta: várhatóan nyereségesek lesznek idén, a piac egészében pedig konszolidációra számít. Van az a nehézség, amikor kénytelenek vagyunk rendesen kommunikálni a jogalkotók és a közvetítők felé, idén elérte a piac ezt a szintet – értékelte pozitívan az év egyik nagy fejleményét Kurtisz Krisztián (Uniqa). Szerinte a költségekkel, adókkal kezdeni kell valamit, hogy az ügyfél hosszú távon is lássa értelmét a biztosítói kapcsolatnak. A díjbevétel felfelé megy, az inflációt és a hozamgörbehatást nagyjából ki tudta nőni a szektor, versenyképességben viszont nem halad előre a szektor – mondta Nagy Koppány (MNB-igazgató). Szó volt a beszélgetésben a piaci profitok koncentrációjáról, Nagy Koppány szerint a gyakorlat azt bizonyítja, hogy vannak a kis és közepes méretű biztosítók között is nyereségesek.

Az MNB 180-190 milliárd forint közötti pótlólagos állampapír-vásárlást vár a szektortól jövőre, ami 50-60 milliárd forintos adómegtakarítást fog jelenteni számára, a klasszikusan számított ROE pedig már idén meghaladhatja a 10%-ot, jövőre a 20%-ot a szektorban.

Nyilasy Bence (Gránit Biztosító) szerint társaságuk jól van, 20% körüli ROE-val dolgozik, de a teljes szektor is elégedett lehet az idei évvel, jól alakultak a lakáskárhányadok, és az árvízt is sikerült megúsznia a piacnak 69 milliós kárral. A Gránit Biztosító megvásárolta a Corvinus Befektetési Zrt.-től a Posta Biztosítók kétharmados részesedését, közeledik a tranzakció zárása, de összeolvasztást nem terveznek, hiszen a Posta Biztosítók a Gránit Biztosítóétól eltérő profillal működnek.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy nem mindegy, mire használják fel az extraprofitadóból felszabaduló pénzt a biztosítók. Jó lenne, ha nem kizárólag tulajdonosi profit képződne belőle, a digitális fejlesztésekben például jó helye lenne. Ezek egy része a lakásbiztosítási kampányhoz is kapcsolódhat, jó lenne például nem ráborítani a postára több millió levelet.

Az első lakásbiztosítási kampány biztosítói margint evett és ügyfélértéket javított. A penetrációt nem, de a versenyt növelte.

Az első kampánytapasztalatok tehát inkább pozitívak. Folytatás 2025 márciusában, amire már most készülnek a biztosítók.