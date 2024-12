Mi lesz a magyar privátbankokkal 2025-ben? - Elárulták a vezérek

10 ezermilliárd forintnyi kezelt vagyon, nyomás a belépési limiteken, exponenciálisan gyorsuló digitalizáció és mesterséges intelligencia, állampapír-kamatfizetések sorsa, volatilisebb forintárfolyam, nem várt geopolitikai feszültségek - nagyjából ezek jellemezték a 2024-es évet és ezek a főbb kérdések várhatóak 2025-ben a magyar privátbanki piacon. A Portfolio megkérte a legnagyobb hazai privátbanki szolgáltatók vezetőit, hogy értékeljék a mögöttünk hagyott évet és adjanak előrejelzést 2025-re.



Alábbi kérdéseinkre válaszoltak:

1. Hogy értékeli 2024-et saját privátbanki szolgáltatója és a privátbanki szektor szempontjából?

2. Mit tekint saját privátbankja és a szektor előtt álló legnagyobb kihívásnak 2025-re?

3. Mely termékek, szolgáltatások és innovációk területén hozhat növekedést, előrelépést 2025 saját privátbankjánál, illetve a privátbanki szektorban?

Bozsogi Tamás vezető, OTP Private Banking

1. Ügyfeleink számára ez egy rendkívül eredményes év volt, ahogy számunkra, valamint azt gondolom, hogy a teljes szektor számára is. A gazdasági életben számos bizonytalanság volt látható, de mindezek ellenére szép hozamokat lehetett elérni a tőkepiacokon, a különböző eszközosztályokban. Ügyfeleink vagyona így látványosan gyarapodott, hiszen tanácsadóink jól kiismerik magukat a változékony piaci viszonyok között is. Már több mint 21 500 ügyfelünk bízik szakértelmünkben, és az általunk kezelt vagyon a harmadik negyedév végére már a 3300 milliárd forintot is megközelítette. Ha ezt összevetjük azzal, hogy a teljes szektor által kezelt vagyon idén lépte át a 10 ezer milliárd forintot – ami szintén egy fontos mérföldkő volt – az is látható, hogy mi nagyságrendileg ennek harmadát kezeljük.

2. A piaci és geopolitikai bizonytalanságokból sok 2025-ben is velünk marad, de én optimistán tekintek a következő évre, hiszen pont az ilyen időszakokban értékelődik fel igazán a privátbanki tanácsadók szerepe. Az már most látható, hogy a lakossági állampapírok tulajdonosaihoz a lejáró kötvények és a kamatfizetések nyomán az év első felében ezermilliárd forintos nagyságrendű forrás érkezik, ami keresni fogja a helyét a piacon. Ez persze nem kihívás számunkra, sokkal inkább lehetőség, hogy ismét bizonyíthassunk ügyfeleink számára. Az idei tapasztalataink alapján arra számítunk, hogy a konzervatívabb befektetők keresni fogják az állampapírokat is, míg azon ügyfeleink számára, akik kockázat-, hozam- és devizakitettség mentén is diverzifikálják portfóliójukat, számos egyéb lehetőséget tudunk majd kínálni. Mindemellett az is látható, hogy ügyfeleink és az általunk kezelt vagyon gyarapodásával nyomás alá kerültek a szolgáltatásainkhoz szükséges belépési limitek is, keressük az ügyfeleink számára optimális megoldást.

3. A digitális megoldásokat természetesen a privátbanki ügyfelek körében is egyre többen keresik, folyamatosan fejlesztjük e téren is szolgáltatásainkat, és több elképzelésünk is van, hogy miként tehetjük a korábbinál is egyszerűbbé és kényelmesebbé ügyfeleink számára pénzügyeik intézését, és befektetési portfoliójuk rugalmas kezelését. Emellett továbbra is kiemelt figyelemmel és szakértelemmel segítjük a generációváltás előtt álló ügyfeleinket, mert fontos számunkra, hogy ismerjék lehetőségeiket és időben gondoskodhassanak családjuk vagyoni biztonságáról, akár generációkon átívelően. Fontos látni, hogy még Nyugat-Európában is előfordulnak sikertelen generációváltások – pedig bizonyos országokban évszázados hagyománya van –, a magyar családok széles köre pedig ezekben az években szembesül először ezekkel a kihívásokkal. Segítheti őket a családi vagyonkezelési szolgáltatásunk, valamint a bizalmi vagyonkezelés pénzügyi kereteinek biztosítása is, mindkettőre fokozódó érdeklődést tapasztalunk.

Pleschinger Gyula Márk igazgató, MBH Bank Private Banking

1. Összességében úgy vélem, hogy sikeres évet zárt a hazai privátbanki szektor. A nyilvánosan elérhető adatok alapján a kezelt állomány továbbra is lendületesen nőtt, és bár soha nem ezt a mutatót tekintettem igazán lényegesnek – számomra a termékek, szolgáltatások fejlesztése a fókuszpont, a többi jön „magától” – természetes, hogy pozitív visszacsatolást jelent, ha az ügyfelek nagyobb vagyon felügyeletét bízzák a szolgáltatókra. Az MBH Bank Private Banking a fenti metrika alapján fontos mérföldkövet hagyott el, az év folyamán átléptük az 1500 milliárd forintos kezelt vagyon küszöbértéket. Úgy érzem, hogy termékeink, szolgáltatásaink piaci megítélése továbbra is igen kedvező, talán ennek is köszönhetjük a tekintélyes Euromoney-, valamint a sokadszorra elnyert Private Banking Hungary díjakat is. Végül nagy élmény volt az elmúlt évek legjelentősebb BÉT IPO-jában forgalmazóként részt venni, privátbankunk rengeteg értékes tapasztalatot szerzett a Gránit Bank részvényeinek értékesítése során.

2. Az első nagy feladat a tavasszal esedékes, nagyon jelentős PMÁP kamatfizetések kezelése, melynek szakmai szempontból az adja a komplexitását, hogy egy lényegében kockázatmentes befektetési elemet kell – az állampapírba történő visszaforgatás korlátozottsága miatt – szükségszerűen valamennyivel kockázatosabb értékpapírba átmozgatni. Ez hatalmas privátbankári odafigyelést igényel majd.

Az MBH Bank fúziójából következő, a rendszereink egységesítését szolgáló feladatokra is jelentős energiákat összpontosítunk 2025-ben. Számunkra a legfontosabb, hogy miközben a háttérben jelentős átalakításokat végzünk, ügyfeleink ebből semmit ne érzékeljenek. Végül választ kell találnunk az exponenciálisan gyorsuló digitalizációra és a mesterséges intelligencia térnyerésére. Úgy gondolom, látjuk ezek helyét a privátbanki kiszolgálásban, de a technológia a bankáraink háttérmunkáját kell, hogy segítse és nem ékelődhet az ügyfélkiszolgálás személyes szférájába.

3. Több éve hívószó a piacon az öröklés és generációváltás kérdése. Mi soha nem szerettük ezt a terminológiát, mert van benne egy – nyilván nem szándékolt – kizáró, elutasító üzenet egyes generációk irányába. Mi a családok egységében gondolkodunk. Éppen ezért többéves előkészítés után úgy tűnik, hogy miután a boszorkánykonyhánkban kézzelfogható szolgáltatássá formálódott, 2025-ben ügyfeleink számára végre elérhető lesz családi vagyontervezési megoldásunk, ami a pénzügyi vagyonon túlmutató döntések esetén nyújt segítséget.

Az MBH Befektetési Bank megszületése közelebb hozta egymáshoz a befektetéselemzési és a vagyonkezelési területeinket, ennek a kollaborációnak látványos eredményei lettek az elért hozamok tekintetében, így a hazai piacon a továbbra is csak marginálisan jelenlévő portfóliókezelés jelentős megerősítését célozzuk meg. Végül nagyon nagy érdeklődéssel fordulunk a Nyugat-Európában jelentősen bővülő, úgynevezett „private markets” termékek hazai megjelentetésének irányába is.

Schmidt János vezető, K&H Privátbank

1. Az idei 3. negyedéves adatok alapján a hazai privátbanki piac mind ügyfélszámban, mind kezelt vagyon tekintetében szép növekedést ért el. A K&H-nál az átlagos piaci növekedést meghaladó mértékben tudtuk bővíteni mind ügyfeleink számát, valamint az ügyfeleink által ránk bízott vagyon összegét.

Sikereinkben egyformán szerepet játszott az erős bizalmon alapuló, személyes kapcsolatokra és alternatív csatornákon történő kapcsolattartásra épülő szolgáltatási modellünk, a széles termékpalettánk, valamint a szakmailag felkészült munkatársaink.

2. A legjelentősebb változás 2025 kapcsán, hogy 2024. november 1-től a privátbanki szegmensük belépési korlátját 30 millió Ft kezelt vagyonról 50 millió Ft-ra, a kiemelt privátbanki szegmensük határát pedig 100 millió Ft-ról 150 millió Ft-ra emeltük, hogy értékajánlatunkkal a megfelelő ügyfélkört érjük el a mai környezetben is.

Várakozásaink szerint 2025-ben már az elmúlt éveknél alacsonyabb szinten stabilizálódhat a kamatkörnyezet. Ez egyre inkább hatással lesz az ügyfelek befektetési stratégiájára, újra fel fog értékelődni a portfólióépítés és az ehhez kapcsolódó szakértői tanácsadás, a reálhozamok elérése érdekében.

3. A csökkenő kamatok és a forint gyengülése miatt a devizás befektetési ajánlat kulcskérdés lehet. Fontos előny, hogy K&H Bank azzal, hogy a független, nemzetközi KBC Csoport része, kiválóan pozícionált ezen a területen, legyen szó devizás nemzetközi alapokról vagy strukturált kötvényekről.

Vegyes alapok: újra felértékelődik az, hogy rövid kötvények mellett az ügyfél portfóliójába kerüljenek részvények és hosszú kötvények is. Ezt mi egy terméken belül is fel tudjuk kínálni az ügyfelek kockázati étvágyának megfelelően és piacvezetők vagyunk ezen a területen.

Bizalmi vagyonkezelés: a 2024-es évtől a K&H-nál is elérhetővé vált a bizalmi vagyonkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó értékpapír számlák, nem csak hagyományos, hanem TBSZ formájában is. Érdemi üzleti potenciált látunk a következő évekre ezen szolgáltatás kapcsán. Bár klasszikusan személyes kiszolgálásra épülő modellről beszélünk ezen ügyfélszegmens esetében, de úgy látjuk, hogy a privátbanki ügyfeleink is egyre fogékonyabbak a digitális megoldásainkra és veszik igénybe, Kate, a digitális pénzügyi asszisztens segítségét, de akár a K&H mobilbankjában is lehetőségük van befektetési alapok gyors és egyszerű megvásárlására.

Somlai László vezető, Erste Private Banking

1. A kiemelkedően jó 2023-as év után 2024-ben is erőteljesen bővült a kezelt vagyon a magyar privátbanki szektorban. A növekedést támogatta a kedvező tőkepiaci hangulat, a viszonylag alacsonyan maradó volatilitás, és a csökkenő hozamkörnyezet. Az Erste PB esetében rekord mértékben, több mint 20 százalékkal bővült a kezelt vagyon 2024-ben. A bővüléshez a támogató piaci környezet mellett jelentősen hozzájárult az új ügyfélszerzés, és a meglévő ügyfelek új vagyon beáramlása is. Mindezeken túl a növekedésben - új elemként - szerepe volt a bizalmi vagyonkezelésnek, az ebben a formában kezelt vagyonnak is. A privátbanki kezelt vagyonon belül tovább nőtt a diverzifikáltság mind az eszközosztályok, mind a devizák esetében.

2. A privátbanki piac számára kihívást jelenthet a növekedési dinamika fenntartása. Kérdéses, hogy az elmúlt két év támogató tőkepiaci környezete 2025-ben is fennmarad-e. A nemzetközi tőkepiacok csúcsokat döntögetnek, és a részvénypiaci árazások is feszítettek. Az ügyfelek egyre aktívabb vagyonkezelési megoldásokat keresnek, ezért növelni kell a különböző, aktív vagyonkezelési megoldások portfóliókon belüli arányát. Kihívást jelenthet még, hogy a forintárfolyam volatilisabb lehet, valamint nő a kockázata a nem várt geopolitikai feszültségeknek. Mindezeken túl a szolgáltatóknak 2025-ben is feladatot ad a digitalizáció, illetve a bankárok hatékonyságának növelése.

3. A növekedés fenntartásához elengedhetetlen a hatékonyság növelése. Így egyrészt előrelépés történhet a diszkrecionális vagyonkezelés arányában. Az Erste ennek érdekében 2024 végén teljesen megújította az ilyen jellegű szolgáltatását. Ennek eredményeként a vagyonkezelés költséghatékonyabb lett, ezáltal nagyobb hozamlehetőséget kínál az ügyfeleknek. A választható megoldások közé bekerültek új befektetési modulok is. Folytatjuk a privát banki szolgáltatás fejlesztését 2025-ben is, amely leginkább a digitális területen lesz érezhető.

Bálint Attila üzletágvezető, Raiffeisen Private Banking

1. A Raiffeisen Private Banking történetének legsikeresebb évét zárta 30 százalékos vagyonnövekedéssel. Minden létező gazdasági mutatónk új csúcsra ugrott, miközben elértünk a 13 százalékos piaci részesedést. Ügyfélállományunk és a kezelt vagyonunk növekedéséhez igazodva a bankári létszámot is jelentősen, mintegy 20 százalékkal fejlesztettük. Munkatársaink közül többen is jelentős szakmai elismerésben részesültek, a szolgáltatásunk egésze pedig 2024 során megőrizte a 2023-ban elhódított Legjobb Hazai Private Banking Szolgáltató díját. Büszkék vagyunk az elért eredményekre, amelyek természetesen arra ösztönöznek, hogy a szolgáltatásainkat tovább fejlesztve a továbbiakban is kiérdemeljük a vagyonos ügyfelek megtisztelő bizalmát. A szektor egésze is növekedni tudott, amelyet az éledező tőkepiacok és a jó portfólióteljesítmények egyaránt támogattak.

2. Nagy kihívásnak érzem szektor szinten, hogy az állampapírok mintegy 3000 milliárdos tőkét és kamatot fognak a jövő évben a számlákra dobni. Ezen összegeknek az újra befektetése hatalmas erőforrásokat fog lekötni. A tapasztalati konzultációs átlagidőkkel számolva szinte más tranzakciókra nem is marad majd idő. A Private Banking ugyanakkor a nagyobb ügyletek mentén dolgozva megítélésem szerint ennek a feladatnak is a győztese lehet, hiszen szoros ügyfélkapcsolatokat ápolva hatékonyan tudunk majd a mindenkori állományokkal dolgozni.

3. A generációváltás első néhány tanulságát máris beépítve és hasznosítva a digitalizáció felpörgetése és az azonnaliság megteremtése van most a fókuszunkban. A fiatalabb generációk egyértelműen a mobile-only és az itt és most irányába terelik a fejlesztéseinket. Célunk, hogy a fiatalabb generációk szimpátiáját is elnyerjük, még ha más trade-offok mentén is tudjuk ezt elérni, mint azt a vagyonátadókkal tettük. Digitális csatornahasználatra, chat-botokra, önálló kereskedést lehetővé tevő brókeri platformra, szelfis számlanyitásra, vagy éppen cégformát öltő magánvagyonokat kezelni képes számlatípusokra korábban egyáltalán nem mutatkozott szükség, most viszont sok esetben ezek megléte jelentheti azt a versenyelőnyt, amelyek meghatározzák a további növekedési lehetőségeket.

Dócs János vezető, CIB Private Banking

1. 2024-ben a hazai Private Banking (PB) szektor egésze és a CIB Bank Privátbankja is láthatóan jól viselte az adódó nehézségeket, melyek eredményeképpen folyamatos dinamikus növekedést láthatunk a kezelt vagyonok szempontjából. A növekedés összetételét tekintve egészségesen magas részt képviselt a portfóliók hozama, mely közös célja az ügyfeleknek és a szolgáltatóknak egyaránt. A felépített portfóliók diverzifikációja tovább fejlődött, és közeledett a fejlett piacokon tapasztalt mértékhez, miközben mindez együtt járt a befektetők szemében is szép reálhozamokkal. A fokozódó versenyben a digitalizációs fejlesztésekre és a szabályozói megfelelésekre fordított figyelem mellett a CIB PB-ben sikerült az egyensúlyt megtartva a privátbank legfontosabb erejére, az ügyfélkapcsolatokra és a bankárok fejlesztésére fókuszálnunk, mely stratégia meghozta a gyümölcsét. Összességében komoly kihívásokkal teli, de szép sikert hozó évet zártunk Ügyfeleinkkel együtt, amire megalapozottan építhetjük a jövő évünket.

2. Az előttünk álló évben meglátásunk szerint a rég nem tapasztalt szintre emelkedett geopolitikai kockázatok és azok gazdasági kihatásai – különösen Európában – sajnos továbbra is extra kihívásokat adnak a befektetési szakmának. Az előbbiekből kiindulva a devizális diverzifikáció és a vagyonkoncentráció további növekedésére számítunk a piaci volatilitás magasabb szinteken maradása mellett. A CIB Private Banking növekedési kilátásaival kapcsolatban továbbra is optimisták vagyunk, de konzervatív módon nézünk az extrém módon megnövekedett geopolitikai és piaci kockázatok felé. A növekedési kihívásra válaszként a CIB Bankban – lévén hagyományosan erősek vagyunk a magasabb szegmensekben – a Privátbank kistestvérével, a Magnifica (Prémium) szegmenssel még hatékonyabb értékajánlati mixben gondolkodunk, miközben anyabankunk, az Intesa Sanpaolo Privátbankjának évszázados tapasztalatát felhasználjuk a legmagasabb vagyoni réteg, az ún. HNWI (High-net-worth individual) számára dedikált kiszolgálás további differenciálásában és fejlesztésében.

3. A CIB Private Bankingben az elmélyült bizalmi kapcsolaton alapuló partnerségünk, a minőségi ügyfélkiszolgálás, a sikerünk alapját képző széles termékpalettánk, a szigorú terméksemlegességünk, valamint a bankárok ösztönzőrendszerében – a mennyiségi mutatók mellett – a jelentős minőségi elvárások kiállták az idők próbáját, így ezekhez erősen ragaszkodunk a továbbiakban is. Hitünk szerint a privátbank egyik legmeghatározóbb eleme a szakembergárda, melyre kiemelten fókuszálunk a későbbiekben is. Bankáraink motiváltsága és magas képzettsége az anyabankunk vagyonkezelési központjának évszázados tapasztalatával garancia a legfelső HNWI vagyoni szegmens kiszolgálásának fejlesztésére, melyben ötvözzük a globális gondolkodásmódot a helyi lehetőségek adaptálásával. A termékpaletta tovább bővítése újabb kiemelt minőséget képviselő külföldi termékgyárak elérésével és a személyes részvénypiaci üzletkötői csatornánk megerősítése kulcsfontosságúnak mutatkoznak a már szinte kötelezően rohamtempóban fejlesztendő digitális megoldások mellett.

Soltész Bence vezető, UniCredit Private Banking

1. Az előzőhöz hasonlóan a 2024-es év is bővelkedett kihívásokban. Jelentős politikai és ezzel párhuzamosan gazdasági változásoknak voltunk tanúi a világ főbb gazdaságaiban, melyek a tőkepiacokon keresztül jelentős hatást gyakoroltak a magyar magánszemélyek megtakarításaira is. A továbbra is bizonytalan hazai és nemzetközi gazdasági környezet azonban nem nyomta rá bélyegét ügyfeleink kockázatvállalási hajlandóságára. Mind részvény-, mind vegyes befektetési alapjaink, valamint strukturált termékeink nagy népszerűségnek örvendtek ügyfeleink körében 2024-ben is.

Feltétlenül említenem kell még az UniCredit onemarkets Fund-termékek egy éves születésnapját. Idén novemberben volt ugyanis egy éve, hogy bevezettük a onemarkets Fund-termékcsaládot Magyarországon, mely csak és kizárólag az UniCredit ügyfelei számára érhető el. Az indulás óta pedig – ügyfeleink visszajelzései és a piaci igények alapján – sikerült megduplázni az elérhető termékek számát.

2. Az előjelek alapján várhatóan a 2025-ös év is bőven tartogat majd meglepetéseket. A magyar fókuszú termékek szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy milyen ütemű növekedés indul majd be a hazai gazdaságban, és ezzel párhuzamosan hogyan alakul a forint sorsa. Ameddig a magyar fizetőeszköz nem tud érdemben erősödni, addig a befektetők továbbra is az euróban és amerikai dollárban történő megtakarításokat részesítik majd előnyben. Ez kiemelten fontos abból a szempontból is, hogy mely termékekben keresnek majd magunknak helyet a Prémium Magyar Állampapírokból kiáramló, várhatóan igen jelentős összegek és az utánuk fizetett kamatok.

Privátbankár kollégáim már most elkezdtek felkészülni erre az eseményre, azonban a mai világpolitikai és gazdasági környezetben ez nem egyszerű feladat. Csak egy példát hadd említsek: Donald Trump januári beiktatásáig nagyon nehéz tisztán látni, hogy mi is lesz az a gazdaságpolitika, ami mentén elképzeli az Egyesült Államok következő éveit.

3. 2025-ben a digitalizációnak továbbra is kiemelt szerep jut majd a privátbanki ügyfélkiszolgálásban. Ezen a téren fokozódó versenyre számítok a piaci szereplők között. Erre az UniCredit Private Banking felkészült, hisz ügyfeleink a „Private Invest” applikációnkon keresztül – bankáraink segítségével – már digitális csatornán is tudják kezelni befektetéseiket. Ezen túl bankunk folyamatosan fejleszti mBanking mobilbanki szolgáltatását is, mely 2024-ben kiegészült egy befektetési modullal is.

Ami a termékeket illeti, úgy látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés olyan jól strukturált certifikátok iránt is, amelyek mind euróban, mind amerikai dollárban elérhetők, és vonzó, akár 8-10%/év körüli hozamot biztosítanak. Biztos vagyok benne, hogy magasan képzett és rutinos termékfejlesztő kollégáim sikeresen meg tudják oldani az ilyen hozampotenciállal rendelkező certifikátok strukturálását ugyanúgy, mint ahogy tették a múltban számtalan esetben.

Tabányi Mónika igazgató, Concorde Private Banking

1. Ellentmondássokkal teli évet tudhatunk hamarosan magunk mögött, mert bár a szűken (magyar) vagy tágabban értelmezett (európai) gazdasági környezet nem volt túlságosan támogató, így ügyfeleink nem bővelkedtek olyan mértékben új megtakarításokban, mint a korábbi években, a tőkepiaci befektetések nagyon jól teljesítettek, így kezelt vagyonunk új beáramlásból kisebb, a portfoliók hozama által nagyobb mértékben növekedett. A részvénypiacok egyenesen szárnyaltak, de a kötvénybefektetések hozamára sem lehetett panasz, valamint a portfóliók jelentős devizakitettsége is támogatta a forintban mért teljesítményt. Privátbanki kezelt vagyonunk meghaladja az 540 milliárd forintot, az egy ügyfélszámlára jutó kezelt vagyon pedig az egy millió eurót, ami a privátbanki szolgáltatói szektor élmezőnyébe emel minket. Roppant büszkék vagyunk erre az eredményre, ami ügyfeleink töretlen bizalmát tükrözi szolgáltatásaink iránt.

2. Ha jól megy a gazdaságnak, jól megy a privátbanki szektornak is, de ebből a szempontból 2025 sem ígérkezik könnyű évnek. A kamatok csökkentésére gazdaságélénkítési szempontból lenne politikai igény, a monetáris lazításnak azonban nem feltétlenül lesz sok tere, amennyiben a jegybank a forintot viszonylag stabilan, az inflációt pedig kordában szeretné tartani. Választás előtti évben leszünk, kihívás lesz a költségvetés finanszírozását alacsonyabb kamatszint mellett megoldani.

Ami a várható hozamokat illeti: mi mindent megteszünk majd annak érdekében, hogy a tőkepiaci lehetőségeket optimálisan kihasználva továbbra is látható reálhozamot érjünk el a ránk bízott portfoliókkal. Kizárólag kötvénybefektetésekkel hosszú távon nem lehet reálhozamot elérni, hiszünk a részvénypiac értékteremtésében és hosszútávú felülteljesítésében. A vagyon méretével természetesen növekszik a befektetési időtáv is, így a magasabb hozam érdekében bátrabban finanszírozhatjuk a reálgazdaság működését az állami költségvetések finanszírozása helyett.

3. 2025-ben további jelentős növekedést várunk a diszkrecionális portfóliókezelési mandátummal kezelt portfólióink számában, arányában. Ügyfeleink három devizában (HUF, EUR és USD) választhatnak különböző befektetési politika mentén, illetve kockázati szint mellett kezelt portfólióink közül, akár hazai, akár külföldi (írországi) értékpapírszámla vezetés mellett. Tapasztalataink szerint vagyonos ügyfeleink jelentős részének okoz egyrészt gondot a napközbeni elérhetőség, másrészt az egyes konkrét befektetési eszközöket érintő döntéshozatalban való részvétel – amennyiben jól meghatározzuk a keretfeltételeket, inkább ránk bízzák a portfólió aktív kezelését lehetővé tévő szakmai munkát.

A hosszú távú megtakarítást – a minimum öt évig történő befektetést - támogatják a bizalmi vagyonkezelést, valamint a tartós befektetési számlák adózását érintő közelmúltbeli jogszabály változások is, ezen az időtávon már egyértelműen élvezhetőek egy professzionálisan vagyonkezelt portfólió előnyei.

Szabó Balázs vezérigazgató, Hold Alapkezelő

1. A teljes privátbanki szektor számára nagyon erős évet jelentett 2024, az egész szektornak kétszámjegyű növekedési üteme volt, amiben persze a privátbanki ügyfelek devizakitettségén keresztül jelentős szerepe volt a gyengülő forintnak is. De jó hozamokat lehetett elérni a kötvény- és részvénypiacokon egyaránt, valamint az ügyfélszámok is nőttek, bár ebben a vonatkozásban itthon korlátos a növekedési potenciál, inkább az ügyfelek további vagyonbevonása és a szolgáltatók közti átrendeződés a jellemző.

A Holdnál kifejezetten erős évünk volt a hozamok tekintetében, de még inkább örvendetes, hogy ügyfélszámban is jelentősen bővültünk, itt különösen erős évet zártunk. Továbbra is nagyon fontos, hogy a teljesítmény megítélése mindig a kijelölt deviza alapján történjen, portfóliókezelésünkben erre nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen az árfolyamhatás elfedheti a valós teljesítményt.

2. A legnagyobb kihívást a hazai piacon a két számjegyű hozamok évei után kialakult megszokások kezelése jelentheti, a masszív gyarapodás, növekedés évei elkényeztették a befektetőket is. Ennek a fenntarthatósága közel sem egyértelmű, pedig az állampapírpiacról kivonulva nagy átrendeződéssel jelentős összegek keresik majd a helyüket kockázatosabb eszközökben is. A piaci kockázatok elhomályosultak, pedig több nagy, évtizedes trend tört meg, elég csak az inflációs pálya, a geopolitika, a globalizáció vagy a kamatpályák trendjeire gondolni. Az új egyensúlyok kialakulása mellett a várható amerikai gazdaságpolitikai törekvések, legfőképpen a vámok rázós időszakot jelenthetnek.

3. A portfóliókezelésünk oldaláról a piac nem egységes, az USA felülteljesít mindent, de értékalapú szemlélettel közelítve, főként a régiónkban és Európában jelentős alulárazottságok láthatók. Mi a Holdnál erre építve látjuk a megalapozott növekedési potenciált. Évtizedek óta vagyunk meghatározó szereplői a piacnak, a megszokott pilléreinkre támaszkodva megyünk előre.

Vavrek Zsolt igazgató, Equilor Prémium Befektetési Szolgáltatások és Private Banking

1. Újabb sikeres év áll mögöttünk. Az általunk kezelt vagyon jelentősen nőtt, ez egyrészt a beáramló friss tőkének, másrészt az elért hozamnak volt köszönhető. A BUX közel 30 %-ot emelkedett és a külföldi tőzsdék részvényei is kiugró teljesítménnyel gazdagították ügyfeleink vagyonát. Még kitartott a lakossági állampapírok magas kamatozása is. Régen volt ennyire jó éve a befektetési piacnak, talán a magyar fizetőeszköz év végi gyengülése rontja azoknak a képet, akik nem megfelelően diverzifikálták a portfóliójukat.

2. Nehéz egy jó év után olyan befektetéseket ajánlani, amelyek az ügyfelek magasra tett igényeit kielégíthetik. A kevésbé kockázatos eszközöknél nagy mértékű visszaesés várható az elérhető hozamokat tekintve, miután az inflációkövető lakossági állampapírok a 2024-es alacsonyabb inflációt követően átárazódtak. A kockázatosabb eszközök esetén az idei értékelések és csúcsok után nehezebb olyan papírokat találni, amelyekben nagyok a felértékelődési potenciálok. Az ingatlanpiac valószínűleg megint jelentősebb alternatíva lehet 2025-ben. Fontos lesz figyelni a forint árfolyamára a főbb devizákkal szemben, mert az MNB élén bekövetkező rezsimváltás, és a választási évet megelőző szokásos pénzkiáramlás jelentős hatással lehet a mozgásokra. A lemaradó piacok és iparágak közül 2025 nyertese lehet a lengyel értékpapírpiac, illetve az AI-hoz kapcsolódó részvények. A kriptopiacon véleményem szerint az idei óriási emelkedést követően jelentős visszaesés is elképzelhető, nagy kilengésekkel kísérve.

3. 2025-ben jelentős innovációkat tervezünk ügyfeleink magasabb szintű kiszolgálása érdekében. Megújul az Equilor Direct rendszerünk, aminek köszönhetően a kimutatások sokkal átláthatóbbak és informatívabbak lesznek. Emellett az applikációnk fejlesztésén is dolgozunk, megfelelve a piacon elvárt igényeknek. 2025-ben fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink minél előbb értesüljenek a fontosabb, befektetési piacot befolyásoló eseményekről, ezért a személyes kapcsolattartás még inkább felértékelődhet az ügyfeleknél a döntéshozatali folyamatban.

A lakossági állampapírok hozamfizetése és az elérhető hozamok csökkenése jelentősen felértékelheti a befektetési tanácsadók szerepét. Az elmúlt 2-3 évben viszonylag könnyen eldönthető volt a legjobb hozam és befektetési kockázat párosítás mellett a legoptimálisabb befektetés. Ez jövőre megszűnik, és azok a befektetők, akik a kockázatmentes 4-6 %-osnál magasabb hozamot szeretnének elérni, valószínűleg igénybe fogják venni a szakemberek segítségét.

A válaszokat a privátbanki szolgáltatók 2023-as év végi, a Portfolio Privátbanki Felmérésben szereplő kezelt vagyona alapján állítottuk sorrendbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images