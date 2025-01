Megjelent az új kamatmentes lakossági hitel a bankoknál - Van, ahol már akciózzák is

Több banknál is elérhető már január 2-án a munkáshitel. Az alapvető paraméterek, így a 0%-os kamat és a 4 milliós maximális kölcsönösszeg minden banknál megegyezik, ugyanakkor van néhány lényeges különbség is az egyes ajánlatok között.

A banki ajánlatokat a Bankmonitor mérte fel, ennek során a banki kondíciós listákból, hirdetményekből, illetve a banki honlapokból indultak ki. A lényeget az alábbi táblázat foglalja össze:

CIB Bank: Az igényelhető kölcsönösszeg 1 és 4 millió Ft között alakulhat, a futamidő 5-10 év között lehet. A 18-25 év közöttiek igényelhetik a támogatott kölcsönt a banknál (az igénylő legalább 18 éves kell legyen és nem tölthette be 26. életévét.) Az érdeklődőnek legalább 218 050 forint havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznie.

Erste Bank: A kölcsönösszeg 500 ezer Ft és 4 millió Ft között lehet. A futamidő 5 és 10 év között alakulhat. A támogatott hitelt a 18-25 év közöttiek vehetik fel, ugyanakkor legalább havi nettó 260 ezer Ft jövedelmet vár el a pénzintézet.

Gránit Bank: A hitelösszeg 1 és 4 millió Ft között lehet, a futamidő 5 és 10 év között alakulhat. A pénzintézetnél a 17-25 év közöttiek vehetik fel a kölcsönt. A pénzintézet egy akció keretében külön „ajándékot”, jóváírást ad azok számára, akik náluk veszik fel a kölcsönt. A 2025.01.01 és 2025.01.31 között beadott igénylések esetén a bank 50 ezer Ft-ot jóváír az igénylő számláján, amennyiben a hitel folyósítása 2025.02.28-ig megtörténik. A munkáshitelhez kapcsolódó akció összevonható a számlanyitáshoz kapcsolódó kedvezménnyel, így akár 100 ezer Ft jóváírás is elérhető.

K&H Bank: A felvehető kölcsönösszeg 500 ezer Ft és 4 millió Ft között lehet. A hitel futamideje 2 és 10 év között alakulhat. A kölcsön a 18-25 év közöttiek vehetik fel a banknál, az elvárt minimális nettó jövedelem 193 382 Ft.

MBH Bank: A hitelösszeg minimum 2 millió, legfeljebb 4 millió Ft lehet. A futamidő a banknál fixen 10 év. A pénzintézetnél szintén a 18-25 év közöttieknek lehet esélye felvenni a kölcsönt, az elvárt minimális nettó jövedelem 150 ezer Ft.

OTP Bank: A kölcsönösszeg 1 és 4 millió Ft között alakulhat, a futamidő minimum 64 hónap lehet. A maximális futamidő pedig 10 év. Az érdeklődők 18-25 év közöttiek lehetnek, az igénylőtől elvárt minimális havi nettó jövedelem 177 ezer Ft.

MagNet Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank: A Bankmonitor szakértői a MagNet Bank, a Raiffeisen Bank és az UniCredit Bank honlapján, kondíciós listái között nem találtak információt a munkáshitelről. A portál tavaly decemberi megkeresésére adott válaszok alapján a Raiffeisen Bank január elején tervez indulni a kölcsönnel, míg az UniCredit Bank vizsgálja a támogatott hitel bevezetésének lehetőségét.

Érdekességek, tippek

Számos banknál elérhető a munkáshitel január elejétől, természetesen az alapvető feltételek jogszabály határozza meg, így

mindenhol kamatmentes a kölcsön, a maximális hitelösszeg 4 millió Ft, a futamidő pedig legfeljebb 10 év.

További részletek:

Ugyanakkor van jó pár lényeges különbség az egyes banki ajánlatok között. A támogatást a 17-25 év közöttiek használhatják ki, a banki dokumentumokból azonban az derül ki, hogy 17 évesen egyedül a Gránit Banknál érdemes próbálkozni.

Az elvárt minimális jövedelmek között is komoly eltérés van, az MBH Banknál elég lehet havi nettó 150 ezer Ft, míg az Erste Bank 260 ezer Ft fizetést vár el. Ezek a szabályok általánosságban az alkalmazottakra érvényesek, a vállalkozók esetében maga a jogszabály is elvárja azt, hogy a jövedelem elérje a 20 órás alkalmazotti átlagbért, ennek mértéke 210 638 Ft. Ettől a szabálytól is számos bank eltér szigorúbb irányba vállalkozók esetében is.

A tájékoztatókban meghatározott minimális jövedelem megléte nem garancia arra, hogy a bank hitelképesnek minősíti az igénylőt.

A jóváírási akció is igen csábító, jelenleg ilyen lehetőséget a Gránit Bank biztosít, ahol önmagában a munkáshitel felvételéért 50 ezer Ft jóváírás járhat. A babavárónál tapasztalt verseny alapján azonban könnyen elképzelhető, hogy később más bankok is bevezetnek hasonló akciót.

Jelenleg még csak a publikus, alapvető feltételeket ismerni, a bankok egyedi bírálati elvei még nem ismertek, ott további komoly eltérésekre, különbségekre lehet számítani.

