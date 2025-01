Berobbant a 10%-os lakáshitel-önerő, de most jön még csak a java

Palkó István 2025. január 13. 16:47

Egy évvel ezelőtt jelentek meg a 10% önerővel is felvehető lakáshitelek a magyar bankok kínálatában, és ezekben a hetekben tovább bővül a paletta, hiszen az MNB most már nemcsak az első lakásukat szerző 41 év alattiak, hanem a zöld lakáshitelt felvevők számára is engedélyezi, hogy a fedezeti ingatlan forgalmi értékének a 90%-áig eladósodjanak. Megnéztük, mekkora népszerűségnek örvendenek eddig az alacsony önerős hitelek, és bár ezek aránya még csak 3-4%, egy szélesebb kört érintő kockázatos trendre is felfigyeltünk: most először 60% fölé emelkedett az új jelzáloghitelek átlagos hitelfedezeti mutatója, ami két évvel korábban még 50% alatt volt.