Falusi CSOK 2025: feltételek, településlista, igénylési tudnivalók egy helyen!

Palkó István 2025. január 18. 14:00

2025-ben is elérhető a preferált kistelepüléseken a falusi CSOK, amely az egyetlen vissza nem térítendő otthonteremtési támogatás a családok számára. Házépítésre vagy lakásvásárlásra egy gyerekkel 1 millió, kettővel 4 millió, hárommal 15 millió forint igényelhető, házaspárok esetén az előre vállalt gyermekek is figyelembe vehetők. Meglévő ingatlan korszerűsítésére, bővítésére az említett összegek fele vehető fel, és a falusi CSOK kamattámogatott hitelfelvétellel is kombinálható. Bemutatjuk a feltételeket, a településlistát és az igénylési tudnivalókat.