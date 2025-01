Van havi 400 ezres fizetésed? Akkor te is bekerülhetsz a magyar milliomosklubba!

Több mint 9300 milliárd forintos prémium banki vagyon és 650 ezret meghaladó ügyfélszámla – erős ütemben folytatódott a bővülés a prémium banki szolgáltatók számaiban tavaly. A Portfolio Prémium Banki Felmérése alapján a „tagsághoz” havi szinten 400 ezres fizetés is elég lehet, bár sok helyen változtak a prémium banki limitek, ami jó hír lehet a leendő ügyfeleknek. A szolgáltatók adatközléséből kiderül, hogy továbbra is az OTP a legnagyobb prémium banki szolgáltató Magyarországon kezelt vagyont tekintve, de nem sokkal marad le mögötte az Erste. Érdekes adat, hogy a prémium banki ügyfelek jelentős részének 10 milliót meghaladó vagyona van, ezt bizonyítja, hogy egy átlagos számlán több mint 14 millió forintnyi megtakarítás hever.

A Portfolio prémium banki piacra kiterjedő, féléves gyakoriságú felmérésének célja, hogy a hazai nagybankokat és prémium szolgáltatókat megszólaltatva bemutassa az egyik legdinamikusabb növekedést mutató lakossági szegmens fontosabb jellemzőit.

9300 milliárd felett a prémium banki vagyon

Nem csökken a lendülete a magyar prémium banki szegmensnek a tavalyi második félévben sem:

December végén 9337 milliárd forintot kezeltek a szolgáltatók, ami fél év alatt közel 9%-os, egy év alatt pedig 18%-os növekedést jelent.

Úgy tűnik tehát, hogy a kedvező piaci folyamatok a prémium banki állományokra is pozitív hatással voltak, ahogyan azt a privátbanki számoknál is láthattuk.

Érdekes ugyanakkor, hogy hosszú idő óta tavaly nem csökkent a prémium és privátbanki vagyon közötti különbség, ugyanis a leggazdagabb magyarok vagyona is hasonló, ha nem magasabb növekedési ütemet mutatott fel. Itt a befektetési portfólió megoszlása mellett az is szerepet játszhat a privátbanki vagyon javára, hogy sok privátbanki ügyfél egyben cégtulajdonos is, akiknél az utóbbi időszaki osztalékfizetések még megdobhatták a vagyont.

Az adatokat szolgáltatók közül

továbbra is az OTP kezeli a legnagyobb prémium vagyont immár több mint 2300 milliárd forinttal, ami fél év alatt 11, egy év alatt közel 24%-os bővülés,

immár forinttal, ami fél év alatt 11, egy év alatt közel 24%-os bővülés, ezt követi csak kevéssel lemaradva a második helyen az Erste , ahol összesen 2058 milliárdot kezeltek december végén, ami féléves szinten közel 7%-os, éves szinten pedig közel 18%-os vagyongyarapodás,

, ahol összesen kezeltek december végén, ami féléves szinten közel 7%-os, éves szinten pedig közel 18%-os vagyongyarapodás, a harmadik helyen pedig maradt a K&H 1096 milliárd forint körüli vagyonnal.

(A K&H számai a november végi adatokat tartalmazzák.)

A legnagyobb éves vagyonnövekedési ütemet ezúttal is Hold Alapkezelő prémium szegmense mutatta fel 177%-kal, igaz, nagyon alacsony bázisról. A Hold 2022-ben indította útjára online prémium vagyonkezelési üzletágát. A Holdot a CIB prémium szegmense követi 27%-os növekedéssel, a harmadik helyre pedig az MBH prémium üzletága fért fel, ahol közel 27%-kal tudott gyarapodni a prémium banki vagyon egy év alatt.

A Hold mellett viszonylag új szolgáltató a prémium banki összesítésünkben a VIG (korábban Aegon) Alapkezelő, amely online prémium banki szolgáltatást nyújt. Itt december végével több mint 31 milliárdos állományt kezeltek.

A kezelt vagyon növekedési dinamikája tavaly is jóval meghaladta az ügyfélszámlákét, nem véletlen, hogy az egy ügyfélszámlára jutó átlagvagyon 14 millió forint fölé tudott emelkedni. Itt nagyobb mértékben megmutatkozik a prémium és privátbanki átlag ügyfélszámla közötti különbség, hiszen utóbbin 182 millió forint van.

Visszafogottabb növekedés a prémium ügyfélszámláknál

December végén az adatot közlő prémium szolgáltatók összesen több mint 650 ezer ügyfélszámlát kezeltek, tehát fél éves szinten 5,2% körüli bővülést lehetett látni, éves szinten pedig 7,6%-ot, ami elmarad a vagyongyarapodás ütemétől, ugyanakkor a korábbi időszakok számlabővülési adatától is.

Az adatok alapján a legtöbb szolgáltatónak sikerült új ügyfeleket bevonzani a rendszerbe, voltak azonban olyan szolgáltatók, ahol visszaesett tavaly a számlaszám. Ilyen volt például az UniCredit.

Kiemelkedik

megint csak a Hold , ahol egy év alatt 107%-kal, 1560-ról 3230-ra nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást);

, ahol egy év alatt 107%-kal, 1560-ról 3230-ra nőtt az ügyfélszámlák száma (alacsony tehát a bázis, ez okozza a nagy megugrást); az MBH , ahol több mint 16%-kal nőtt a számlaszám;

, ahol több mint 16%-kal nőtt a számlaszám; valamint a K&H, ahol 15,6%-os bővülést mutatott a prémium ügyfélszámlák száma.

Az adatokat közlő szolgáltatók között ügyfélszámlákat tekintve az OTP, az UniCredit és a K&H az első három sorrendje.

Már havi 400 ezres fizetéssel is prémium ügyfél lehetsz

A prémium szolgáltatók adatközlése alapján

3,5-50 millió forintos megtakarítás vagy havi szinten 400 ezer- egymillió forintos jóváírás kell ahhoz, hogy valaki prémium ügyfél lehessen.

Látható tehát, hogy igen nagy a szórás a szolgáltatók belépési limitjei között.

Tavaly több szolgáltatónál is változás volt a limitekben:

Az év első felében a Raiffeisen alakította és nevezte át a szegmenseit, a korábbi Premium Gold 2.0-t a Premium Banking váltotta fel, ebbe az ügyfelek már csak a 400 ezres havi jövedelemjóváírással tudnak bekerülni, a korábbi 8 millió forintos megtakarítási lehetőség ez esetben nem él. A Premium Select helyett újabban a Premium Banking Plus érhető el, 10 millió forintos megtakarítással vagy havi 700 ezer forintos jövedelem-jóváírással. A Raiffeisen lényegében tehát kedvezőbbé tette a prémium banki belépési limitjeit.

alakította és nevezte át a szegmenseit, a korábbi Premium Gold 2.0-t a Premium Banking váltotta fel, ebbe az ügyfelek már csak a 400 ezres havi jövedelemjóváírással tudnak bekerülni, a korábbi 8 millió forintos megtakarítási lehetőség ez esetben nem él. A Premium Select helyett újabban a Premium Banking Plus érhető el, 10 millió forintos megtakarítással vagy havi 700 ezer forintos jövedelem-jóváírással. A Raiffeisen lényegében tehát kedvezőbbé tette a prémium banki belépési limitjeit. Ugyancsak egyszerűbb belépési pontot alakított ki prémium banki ügyfelek számára az MBH Bank , ahol a korábbi 8 millió forintos megtakarítási előírás mellett áprilistól már vagylagos feltételként a havi 800 ezer forintos jövedelem-jóváírást is lehet teljesíteni.

, ahol a korábbi 8 millió forintos megtakarítási előírás mellett áprilistól már vagylagos feltételként a havi 800 ezer forintos jövedelem-jóváírást is lehet teljesíteni. Ehhez képest a CIB Banknál tovább folytatódott a limitemelés, ezúttal a jövedelem-jóváírás havi összegét emelték meg a korábbi 700 ezerről 750 ezerre.

tovább folytatódott a limitemelés, ezúttal a jövedelem-jóváírás havi összegét emelték meg a korábbi 700 ezerről 750 ezerre. Változott a limit az UniCredit Banknál is, 2023. augusztus 1-től már csak az köthet új prémium számlaszerződést, akinek legalább 17,5 millió forint megtakarítása van (a korábbi prémium ügyfelek esetében megmaradt a prémium és kiemelt prémium szegmens megosztás és az ottani megtakarítási, illetve jövedelmi előírás).

is, 2023. augusztus 1-től már csak az köthet új prémium számlaszerződést, akinek legalább 17,5 millió forint megtakarítása van (a korábbi prémium ügyfelek esetében megmaradt a prémium és kiemelt prémium szegmens megosztás és az ottani megtakarítási, illetve jövedelmi előírás). Érdemes külön kitérni a Hold Alapkezelőre, amelynél az online vagyonkezelésnél nincs meghatározva belépési limit.

A számokból kiolvasható, hogy egyes prémium banki limitek egy-két esetben elérik a privátbanki szolgáltatók által alkalmazott belépési küszöböket (az OTP-nél például akár 20 millióval is privátbanki ügyféllé lehet válni), igaz, 50 millió forint alatti limittel egyre kevesebb privátbanki szolgáltató rendelkezik a piacon, sőt, egyre inkább terjed a legalább 100 milliós belépési küszöb.

Az alábbi táblázatban azt is feltüntettük, hogy egy ügyfélszámlára lebontva mely szolgáltatónál milyen átlagvagyonok vannak. Látható, hogy

az Ersténél van a legmagasabb átlagvagyon 34 milliót megközelítő összeggel;

van a legmagasabb átlagvagyon 34 milliót megközelítő összeggel; ezt követi a Gránit Alapkezelő több mint 32 millióval;

több mint 32 millióval; a harmadik helyre az MBH Bank jött be 25,5 milliós átlagvagyonnal.

Hány ügyfélnek van 10 milliót meghaladó vagyona?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a szolgáltatóknál milyen arányt képviselnek azok a prémium banki ügyfelek, akiknek 10 millió forintot meghaladó vagyonuk van. Az adatközlés alapján december végén arányuk 64%-ot tett ki (még úgyis, hogy volt egy szolgáltató, aki erre vonatkozóan nem közölt adatot), elmondható tehát, hogy

a magyar prémium banki számlák többségén lévő vagyon meghaladja a 10 millió forintot.

Ehhez képest érdekesség, hogy az ügyfélszámlák mintegy 30%-án van csak 10 milliónál nagyobb vagyon, ami azzal is magyarázható, hogy az ügyfelek több számla között osztják meg a szolgáltatónál tartott pénzt.

Ismét a vidékiek vannak túlsúlyban

Tavaly is egyértelműen a vidékiek voltak túlsúlyban a prémium banki ügyfelek körében, a szolgáltatók adatközlése szerint december végével a vidéki ügyfelek a prémium ügyfélbázis 53%-át adták, a fennmaradó 47%-ot pedig a fővárosiak alkották.

További érdekes adat, hogy a szolgáltatók adatközlése szerint a Hold Alapkezelő prémium ügyfeleinek átlagéletkora a legalacsonyabb a mezőnyben 42 évvel, míg a másik oldalon a VIG Alapkezelő ügyfelei állnak átlagosan 63 évvel.

A teljes szegmenst nézve pedig a prémium ügyfelek átlagéletkora valamivel több mint 53 év.

Tartják magukat a befektetési alapok

December végére a prémium banki ügyfélportfóliók több mint 56%-át tették ki a befektetési alapok, a kategória ilyen magas súlyának oka, hogy van olyan szolgáltató, ahol a vagyont szinte 100%-ban ezekbe allokálják. Ugyanakkor a készpénz és bankbetét így is a második helyen szerepel, a prémium portfóliók közel 24%-a gyakorlatilag semmit nem hoz a konyhára.

Mindeközben a kötvények aránya valamelyest csökkent, a 2023-as 12,6%-ról 11%-ra, míg a részvények aránya jelentősebb, 3 százalékpontos visszaesést mutatott.

Úgy tűnik tehát, hogy a prémium banki portfóliók kockázatvállalása tavaly inkább visszaesett, annak ellenére, hogy a tőkepiacok bizony szépen hoztak a konyhára.

Megosztott a szektor a saját jövőjét illetően

Megkérdeztük a prémium szolgáltatókat arról is, hogy a saját, illetve a piaci vagyont tekintve milyen növekedésre számítanak 1 és 3 éves időtávon. A vélemények elsősorban a saját vagyon tekintetében oszlanak meg: egyéves időtávon saját vagyon tekintetében a 4-16% között szóródott a növekedési előrejelzés, a piaci vagyon növekedése kapcsán pedig egyértelmű volt a 4-8% közötti várakozás:

Hároméves időtávon is töredezettebbek voltak a várakozások a saját vagyont tekintve, míg a piac kapcsán megint csak 4-8% közötti növekedést várnak a legtöbben:

A fenti, sokszor visszafogottabb növekedési előrejelzések értelmet nyernek, ha azt is megnézzük, hogy a prémium szektorra leselkedő kockázatok közül ezúttal a hazai gazdaságpolitika jelenti a legnagyobb fejfájást, de aggódnak a szolgáltatók a magyar gazdaság helyzete és a szabályozói/piaci környezet miatt is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images