Nagy újítás jön a bankkártyáknál Magyarországon, minden ügyfelet érint

Idén jön az egykattintátsos online kártyás fizetés Magyarországon, a click to pay, ami az év legfontosabb projektje lesz - árulta el lapunknak Sármay Bence. A Visa Magyarországért felelős területi vezetője az azonnali átutalási rendszerre épülő qvik fizetésekről úgy tartja, az online térben van nagyobb létjogosultsága a megoldásnak, ám a fizikai, bolti fizetési helyzetekben egyelőre a kártya helye megkérdőjelezhetetlen. A Visa vezetőjét többek között a fizetési piaci versenyről, a kártyaelfogadási díjakról, a csalási trendekről és az AI-boomról is kérdeztük.

Az online qvik fizetések mellett már megjelent a boltokban is a hazai instant fizetési rendszerre épülő fizetési megoldás. Mekkora fenyegetés ez a kártyás fizetésekre, a Visa bevételeire nézve?

Mi úgy látjuk, hogy az azonnali fizetési rendszerekre épülő megoldások inkább a készpénzhasználatot fogják csökkenteni, mint a kártyahasználatot. Magyarországon még mindig magas a készpénzhasználat aránya, tehát van tere az új fizetési megoldások megjelenésének. Mi azt látjuk, hogy a kártyahasználat folyamatosan nő, és ez a tendencia várhatóan folytatódni fog a jövőben is.

Tehát rövid távon nem számítunk arra, hogy ez jelentős hatással lenne a Visa bevételeire Magyarországon.

Az azonnali fizetési rendszerek fontos szereplői a fizetési ökoszisztémának, hiszen segítik a pénzmozgás digitalizációját. Indiában például az azonnali fizetések tömegeket vonzottak be a digitális fizetési térbe, ami számunkra és a gazdaság egészének is pozitív fejlemény. Minden fizetési szituációra létezik többféle megoldás, ebben az ökoszisztémában helye van az azonnali fizetéseknek is.

Mitől lesz versenyképes a kártya az azonnali fizetéssel szemben hosszabb távon, és hol van a képletben az árazás?

A versenyt alapvetően jónak tartjuk, de fontos, hogy a piaci szereplők egyenlő feltételek mellett versenyezhessenek.

A fogyasztó szempontjából a döntést a felhasználói élmény és a biztonság fogja meghatározni. Ők azt mérlegelik, hogy a kártyával vagy telefonnal való fizetés ugyanolyan kényelmes lesz-e, mint egy QR-kódos fizetés. A biztonság szintén kulcsfontosságú, azaz mennyire érzi magát a fizetéskor biztonságban a felhasználó, és mennyire lesznek biztonságban az adatai. A kártyás fizetésnél jelenleg nincs jobb, olcsóbb, zökkenőmentesebb és biztonságosabb megoldás felhasználói oldalon.

Mi a helyzet a kereskedői oldalon?

A kereskedői oldalon a döntési mechanizmus az árazáson és a rendszer biztonságán fog alapulni, utóbbi mindkét oldalon kiemelt szempont. A Visa a saját rendszerein keresztül kártyák és számlák közötti átutalásokat is tud kezelni globális szinten. Ez különbözik az olyan megoldásoktól, mint a qvik, amelyek földrajzilag Magyarországra fókuszálnak.

Úgy gondolom, hogy jelenleg inkább az online térben van nagyobb létjogosultsága az azonnali fizetésekre épülő a megoldásoknak. A fizikai, bolti fizetési helyzetekben egyelőre nem látok veszélyt.

Sokszor kisvállalkozások, büfések, kisboltosok panaszkodnak a magas kártyaelfogadási költségek miatt. Lejjebb lehetne-e szorítani a kereskedelmi jutalék szintjét?

Az árazást komplexen kell nézni. Mi egy globális hálózatot üzemeltetünk, az elmúlt 5 évben 10 milliárd dollárt fektettünk a biztonságba. A rendszer üzemeltetése, biztonsága, rezilienciája jelentős költséget emészt fel. Fontos figyelembe venni, milyen szolgáltatások kapcsolódnak a fizetéshez. A kártyánál a fogyasztóvédelmi rendszer, a chargeback a kártyabirtokos biztonságát szolgálja. Ez jelenleg még nem működik az azonnali átutalásnál. Hasonló különbség a csalásmegelőzési rendszer, ami nálunk több mint 30 éve működik, és egy globális hálózat adatain tanul, így sokkal több csalást tud kiszűrni. Az Egyesült Királyságban az azonnali fizetési rendszerben éves szinten 600 millió font kár keletkezik. A Visa rendszere egy teszt során ennek 54%-át szűrte ki, ami 330 millió font megtakarítást jelentene.

Minden fizetési módnak vannak költségei, a készpénzes fizetésnek is, mi hiszünk benne, hogy a digitális fizetés előnyei jelentősen meghaladják ezeket a költségeket. A vásárlók 3,5-szer nagyobb valószínűséggel gondolják azt, hogy egy weboldal biztonságos és 2-3-szor nagyobb valószínűséggel lépnek be egy ismeretlen boltba, amikor meglátják a Visa logót. A kártyás fizetések elfogadása a kis- és középvállalkozások számára a bevételeik növekedését és a nemzetközi piacot jelenti. A vállalkozások fele átlagosan 12%-os forgalomnövekedésről számolt be, miután bevezette a digitális fizetést, 57%-uk szerint a kártyával fizető ügyfél általában többet költ. Az infrastrukturális költségeket az olyan megoldások tudják csökkenteni, mint például a Tap to Phone, amellyel egy okoseszközt képessé lehet tenni a kártyaelfogadásra. Ez lejjebb viszi a bekerülési küszöböt.

Miért nem transzparens a kártyaelfogadási piacon az árazás, mi hozhatná el az átláthatóságot?

Vannak piacok, ahol ez teljesen transzparens, de ez nem piaci sztenderd. Mi ennek a komplex árazási rendszernek csak az egyik összetevője vagyunk. A kis- és nagykereskedők közötti különbség nem csak a kártyaelfogadásra igaz. Ez a fajta méretgazdaságosság más területen ugyanígy működik.

Hogyan sikerült a tavalyi év itthon és globálisan? Mennyire jó üzlet most fizetéstechnológiai vállalatnak lenni?

Globális szinten kétszámjegyű növekedést értünk el mind a kártyás tranzakciók darabszáma, mind értéke tekintetében, vannak olyan területek, amelyek különösen jól teljesítettek. Magyarország is ezen piacok közé tartozik, itthon erős növekedést sikerült elérnünk tavaly. A digitális fizetések terén az innováció elképesztő léptékű, Magyarországon egy év alatt több mint 30 százalékkal növekedett a mobiltárcába rögzített kártyák száma, ma már minden harmadik aktív kártyával így is tudnak fizetni a vásárlók. Ráadásul minél magasabb a digitális fizetések aránya, annál tisztább, fehérebb egy gazdaság, és ennek kimutatható hatása van a GDP-re is kutatásaink szerint.

Az utóbbi években a Visa sokat fektetett a magyar piac fejlesztésébe, infrastruktúrájába és lokális jelenlétünk erősítésére és ezek a befektetések most érnek be. Öt év leforgása alatt megtöbbszöröztük a helyi iroda létszámát, a piaci részesedésünk is növekedett. 2025-re jelentősen több Visa kártyával fog találkozni egy kereskedő, és több magyar pénztárcában és mobilban lesz Visa kártya. Tavaly a sport és szponzoráció terén is előre léptünk, lokálisan is sikerült Team Visa sportolót igazolni, Milák Kristóf személyében, az MBH Bankkal pedig különleges bankkártyákat bocsátottunk az olimpiai játékok alkalmából. Emellett kibővítettük a prémium programunkat, ez magában foglal utazási szolgáltatásokat, reptéri várótermeket, kulturális eseményeket. Tavaly harmadik alkalommal tartottuk meg a Visa Awardsot, amely a fizetési piac kiválóságait díjazza, és folytattuk a Visa She's Next programot, amely a női vállalkozókat támogatja anyagilag és egy egyéves mentorálással.

Idén milyen fizetési innovációk jöhetnek a hazai piacon?

Az egyik legfontosabb projektünk a Click to Pay bevezetése lesz itthon, ez lesz az idei évünk zászlóshajója. A Click to Pay egy olyan iparági sztenderd, ami az online világban, tehát az internetes vásárlások tekintetében hozza el azt az ügyfélélményt, amit a fizikai vásárlásnál az érintéses fizetés nyújt. Hasonlóan fontos a hozzáadott értékű szolgáltatásaink további fejlesztése, amely alatt többek között a biztonsági megoldásainkat, a tanácsadói képességünket és a prémium szegmensnek kínált értékajánlatunkat, továbbá a nemzetközi pénzmozgásokban rejlő lehetőségek kiaknázását értjük.

Hogyan működik a Click to Pay a gyakorlatban?

Eddig az online vásárlásnál, ha kártyával fizettünk nem regisztrált vásárlóként – márpedig Európában az online vásárlások harmada ilyen - sok különböző adatot kellett megadni. A jövőben ezeket az adatokat egyszer kell csak megadni, ráadásul a bankunkon keresztül, ahol a bizalom adott. Vásárláskor a Click to Pay gombra kattintva kiválaszthatod, melyik regisztrált kártyáddal akarsz fizetni. Ez egyrészt kényelmes, akár 40%-kal is csökkenthető az online vásárláskor fizetéssel töltött idő, másrészt biztonságos, mert a mögötte álló tokenizációs technológia 30%-kal képes csökkenteni a csalásokat. Az e-kereskedelemben tapasztalt magas kosárelhagyási arány tovább javítható a Click to Pay megoldással, ezáltal a kereskedők akár 30%-kal is növelhetik bevételeiket.

Milyen technológiai megoldások léteznek a csalási trendek megtörésére, hogyan tudtok beszállni ebbe a küzdelembe?

Az AI használatával működő csalásfelismerő rendszereink a hét minden napján, a nap 24 órájában monitorozzák, és azonnal jelentik a bankok felé a gyanús tranzakciókat, hogy időben megállíthassák azokat. Több mint 1000 kiberbiztonsági szakértőnk dolgozik, hogy védje a rendszereinket. Minden egyes tranzakciót 7 milliszekundum, tehát egy szempillantásnyi idő alatt 500 attribútum mentén vizsgálunk, és ezeket a valószínűségi pontszámokat adjuk tovább a kibocsátóknak. 2023-ban 40 milliárd dollárnyi csalást sikerült megelőznünk.

De azt is látni kell, hogy a bűncselekmények a digitalizáció miatt logikus módon kerülnek át a fizikai térből az online térbe: egyre kevesebb az autólopás, miközben egyre több az internetes csalás. Ma már egyszerűbb kiberbűnözőnek lenni, home office-ben, a Dark Weben összehalászott eszközökkel tudnak dolgozni. Ami viszont jó hír, hogy a csalások sikerrátája csökken: hiába van több csalási próbálkozás, a sikeres csalásoknak az aránya negyedévről negyedévre csökken.

A fizetési rendszerek biztonsága nagyon magas, ezért a csalók ma már nem a rendszereket támadják, hanem a végfelhasználót.

Manipulálják, sürgetik, hogy megadja az adatait, komoly eszköztárral rendelkeznek ezen a téren. Emellett a csalók is használják az AI-t: egyre kevésbé szűrhetők ki, egyre megtévesztőbbek a csalárd, adathalász üzenetek. Ezért is nagyon fontos az edukáció, az emberek pénzügyi és kiberbiztonsági tudatosságának növelése. Decemberben a Visa is csatlakozott a Kiberpajzs kezdeményezéshez, hogy a saját tevékenységünkön túl, az iparági összefogás részeként is dolgozzunk ezen a területen.

A technológiai szektorban az AI-boom, és különösen a generatív AI felfutása a legfontosabb megatrend. A Visa hogyan használja jelenleg az AI-megoldásokat, mi az ezzel kapcsolatos jövőképetek?

Ha AI-ról beszélünk, akkor azzal kell kezdenem, hogy 1993-ban mi voltunk az első hálózat, amely mesterséges intelligencia alapú technológiát alkalmazott a kockázat- és csaláskezelésben. A belső hálózaton működő generatív AI alkalmazások minden kolléga számára elérhetőek és sok képzés és ösztönző van, hogy ezt mindenki alkalmazza is napi munkájának támogatására. Ezen túl a belső működésünkben például a programozói, tesztelési hatékonyság javítására, új termékek és szolgáltatások fejlesztésére, és ami a legfontosabb, ügyfeleink jobb kiszolgálása érdekében is hasznosítjuk.

Az utóbbira említenék is két jó példát. Az egyik megoldásunk mélytanulást használ és a banki működés akár 95%-os pontosságú tükrözésével képes jóváhagyni vagy elutasítani a tranzakciókat azon bankok nevében, amelyek saját hálózata nem elérhető. Egy nagyon is valós és közeli példa, hogy az ukrajnai háború kezdetekor ez a megoldás több mint nyolcszázezer kifizetés esetén lépett működésbe.

Egy másik megoldásunkat pedig a kártyadigitalizációs csalások ellen fejlesztettük ki, gépi tanulási modellt alkalmazva nagy biztonsággal előre tudjuk jelezni, hogy jogosulatlanul használnának-e a csalók mobilfizetésre a kártyaadatokat.

