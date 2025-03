Heteken belül jönnek az 5 százalékos hitelek - Egy helyen minden, amit már tudunk róluk

Éppen fél éve már , hogy Nagy Márton arra kérte a bankokat, szorítsák a lakáscélú hitelek THM-szintjét önkéntes alapon 5 százalék alá, miközben a piaci kamatok nagy része 6-7 százalék között volt és van . A Magyar Bankszövetség novemberi vállalása alapján a hitelek szűk körére vállalták végül a bankok a kamatkedvezmény alkalmazását, mégpedig az idén április 1-je és október 31-e közötti hét hónapra, amit a kormány elfogadott . A Magyar Nemzeti Bank nekünk adott válasza alapján tavaly az adásvételek mindössze 0,15 százaléka (vagyis kevesebb mint 200 tranzakció) felelt volna meg a hitelkonstrukció feltételeinek, de valamelyest alkalmazkodhat még a piac mindkét oldala. Az így is csekély esélyek ellenére most összefoglaljuk, mit lehet már tudni az új hitelről.

Mik a kamatkedvezményes lakáshitel paraméterei?

A Magyar Bankszövetség vállalása alapján a hitelfelvevőre, az ingatlanra és az időbeni elérhetőségre is szigorú korlátozó feltételek lesznek érvényben:

a 35 év alatti fiatalok vehetik igénybe (nem tudni egyelőre, az adóstárs lehet-e idősebb),

fiatalok vehetik igénybe (nem tudni egyelőre, az adóstárs lehet-e idősebb), első lakástulajdon ukra (nem tudni itt sem, adóstársnál mi a helyzet), amennyiben az

ukra (nem tudni itt sem, adóstársnál mi a helyzet), amennyiben az zöld, vagyis négyzetméterenként legfeljebb 68 kWh/ év primerenergia-igénnyel és minimum A+ energetikai besorolással rendelkezik,

primerenergia-igénnyel és minimum energetikai besorolással rendelkezik, maximum 60 négyzetméteres ,

, a bruttó ára kevesebb, mint 1,2 millió forint négyzetméterenként.

négyzetméterenként. a kedvezményes, legfeljebb 5%-os kamat a futamidő első 5 évére jár,

jár, a konstrukció tervezett időtartama, vagyis értékesítési időszaka 2025. április 1-től – 2025. október 31-ig tart, amennyiben nem lesz olyan piaci kamatszint változás, mely az akciót ellehetetleníti,

tart, amennyiben nem lesz olyan piaci kamatszint változás, mely az akciót ellehetetleníti, az önkéntesen csatlakozó bankok nem számíthatnak fel folyósítási- és hitelbírálati díjat ,

, a pontos banki kamatszintek megállapítása minden bank saját és önkéntes döntése.

Látható tehát, hogy bár Nagy Márton a teljes hiteldíj (THM) maximálását kérte a bankoktól, ők ezt a kamat maximálásával teljesítik, ami a folyósítási és hitelbírálati díj elengedése miatt szinte ugyanazt jelenti.

Milyen lesz a törlesztőrészlete?

A bankok jelenleg nagy átlagban 6,7%-os átlagkamattal kínálják piaci kamatozású lakáshiteleiket, ennyi az egyetlen elérhető 5 éves kamatperiódusú lakáshitel kamata is. Az új, kamatkedvezményes lakáshitel árazásának a kialakítására az MNB nekünk adott válasza alapján háromféle lehetőségük van a bankoknak:

járhat a futamidő adott időszakára (például első 5 évére) a kamatkedvezmény,

rögzíthető a kamat adott hosszússágú (például 5 éves) kamatperiódusokban is, illetve

ez a két megoldás kombinálható is egymással.

Akármelyiket is választja egy bank, a jelenlegi piaci környezet tartós fennmaradása esetén az első 5 évben alacsonyabb, a futamidő későbbi részében magasabb lehet a kamat. Alábbi ábránkon mutatjuk, hogy miben tér el a törlesztőrészlet 5%-os, illetve 6,7%-os kamatozás mellett egymástól 10 millió forintonként.

Aki 20 millió forintot vesz fel 20 évre, az havonta 9800 forintot, öt év alatt 1,17 millió forintot spórol a kamatkedvezménnyel.

A konstrukcióval kapcsolatos kérdésünkre az MNB felhívta a figyelmet: az adósok oldalán kockázatként jelenhet meg a törlesztőrészletek megemelkedése az alacsonyabb kamattal lefedett első 5 évet követően, akár a kedvezmény lejárta, akár az első kamatperiódus végén esedékes kamatforduló miatt. A potenciális kockázatot azonban a kamatkedvezmény formájában érvényesülő kamatmaximum esetében a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) szabályrendszere megfelelően kezeli, hiszen a JTM számítása során a hitelszerződésben szereplő kedvezmény nélküli kamatot kell figyelembe venni, rövidebb kamatperiódus esetében pedig az alacsonyabb JTM-limit alkalmazandó.

Felvetettük a jegybanknál, megfontolás tárgyát képezi-e az MNB-nél, hogy változtasson az adósságfékszabályokon annak érdekében, hogy a nettó jövedelmük 35-40%-át meghaladó mértékben tudjanak törlesztést vállalni a hitelfelvevők 5 éves kamatperiódus esetén is, tekintettel arra, hogy a fiatalok jövedelme alacsonyabb, mit az idősebbeké, és a zöld lakáshitelek esetében több ponton is lazább év eleje óta az adósságfék.

Az MNB jelenleg hatályos adósságfék-szabályrendszere az egyes hitelezői csoportokhoz kapcsolódó kockázatokat megfelelően kezeli, annak módosítását nem látjuk indokoltnak

- válaszolta a jegybank, egyértelműen utalva ezzel arra, hogy a program kedvéért nem változtat a jegybank az adósságféken, amelynek szabályai alábbi táblázatunkban olvashatók.

Mivel készülnek a bankok?

A legtöbb bank hitele még kidolgozás alatt áll, egyedül a K&H és az Erste Bank adott viszonylag konkrét választ kérdésünkre:

A K&H Bank áprilistól felvehető hitele a bank kínálatában szereplő valamennyi kamatperiódussal elérhető lesz, tehát 5 éves és 10 éves kamatperiódussal, vagy akár végig fix kamat mellett is, mivel fiatalok számára az adósságfékszabály, a vélelmezhetően alacsonyabb jövedelmük miatt, nehezíti az első lakáshoz jutást. A legfeljebb 5%-os kamattal igénybe vehető konstrukció a már eddig is előnyös kamattal igényelhető K&H zöldhitel termék keretein belül lesz elérhető, annak az árazása lesz eltérítve az első 5 évre. A bank pénteki közleményében Oraveczné Németh Ildikó, a K&H Lakossági és kkv szegmens marketing vezetője hozzátette: „A K&H-nál a fiataloknak szánt lakáscélú zöldhitel kamata alapvetően 5 százalék lesz a futamidő első 5 évében, de a lakás- ill. életbiztosítási kamatkedvezményekkel ez 4,7 százalékra is leszorítható. A konstrukció 10 százalékos önrésszel is igényelhető, 5-30 év futamidővel. A kamatperiódus 5 vagy 10 éves lehet, vagy maximum 20 éves futamidőig akár végig fix is lehet a kamat, de fontos tudni, hogy a kezdeti 5%-os kamat csak 5 évig érvényes, azt követően a normál kamatláb lép életbe. A kedvezményes kamattal, valamint 20 millió forintos hitelösszeggel és 20 éves futamidővel számolva kezdetben a havi törlesztőrészlet kevesebb mint 129 ezer forint lenne.”

Az Erste Banknál április elsejétől lesz elérhető a konstrukció. Mivel a bank nem nyújt 5 éves kamatperiódusú hitelt, ezért a jelenleg igényelhető 10 és 20 éves kamatperiódusú hiteleknél az első 60 hónapban nyújtják az ajánlott 5 százalékos kamatplafont, majd a hitel a 61. hónaptól felveszi a 10 és 20 éves konstrukció – a felvett hitelösszeg, valamint a vállalt jövedelem jóváírásnak megfelelő – hirdetmény szerinti kamatát. A már tudott, ismert feltételeken túl további, egyedi feltételeket nem terveznek meghatározni, az Erste ugyanakkor – akció keretében – visszatéríti az értékbecslés-, a közjegyzői okiratba foglalás-, valamint a hiteles energetikai tanúsítvány díját, nem számít fel folyósítási jutalékot, illetve biztosítja a földhivatali ügyintézést.

Az MBH Bank annyit közölt, hogy 2025. április 1. és 2025. október 31. között lesz elérhető országos fiókhálózatunkban. Az intézkedés a fiatalok lakáshoz jutását kívánja segíteni, ami jól illeszkedik az MBH Bank jelenlegi otthonteremtési termékkínálatába. Mivel a kedvezmény egy szűkebb szegmenset céloz, a lakáspiac egészére szerintük mérsékelt hatása lehet. Az OTP Bank azt jelezte, hogy náluk is elérhető lesz az 5%-os lakáshitel, ennek a kidolgozása jelenleg is folyamatban van. Az UniCredit Bank is dolgozik a termék fejlesztésén, és terveik szerint a második negyedéven belüli indulással lesz elérhető. A Raiffeisen Bank tervezi a kedvezményes kamatozású lakáshitel bevezetését, a végleges feltételek és részletek még kialakítás alatt vannak, így erről a későbbiekben tudnak információt nyújtani. A CIB Bank azt közölte, hogy vizsgálják, milyen feltételek mellett fogják kínálni a terméket, ezt követően tudják a részleteket kommunikálni, és a Gránit Bank is ehhez hasonló válasz adott.

Hányan jogosultak rá, és mekkora lesz ez a piac?

A kamatkedvezményes lakáshitel legnagyobb hiányossága minden bizonnyal az, hogy kevesen fogják tudni igénybe venni. A jegybank válasza szerint például

a szigorú feltételeknek becslésük szerint a lakáspiac csupán egy rendkívül szűk szelete felel meg,

felel meg, a 2024-es lakóingatlan-tranzakciók mindössze 0,6 százaléka felelhetett volna meg az ingatlanra vonatkozó feltételeknek,

felelhetett volna meg az ingatlanra vonatkozó feltételeknek, és ezen adásvételek mindössze negyedében volt a vevő 35 év alatti,

vagyis a tavalyi adásvételek 0,15 százaléka felelt volna meg az összes feltételnek.

A budapesti újlakáspiacon az energiahatékony ingatlanok teljes lakáspiachoz képesti lényegesen nagyobb aránya miatt az ingatlanra vonatkozó feltételeknek a lakások 1,2 százaléka felelhetett meg számításaik szerint.

Az MNB szerint az új lakások piacán az 1,2 millió forintos négyzetméterár feltétel a leginkább korlátozó tényező, ugyanis miközben 2024-ben a fővárosi újlakáspiacon a lakások mintegy fele rendelkezett maximum 60 négyzetméteres alapterülettel, addig csupán 16 százalékuk volt az 1,2 millió forintos négyzetméterár-korlát alatt. Összességében úgy véli a jegybank, az 5 százalékos kamatplafonnak még

akkor is visszafogott hatása lehet a hazai lakás- és hitelpiacra, ha indulásának hatására nő a 35 év alattiak hitelkereslete, és az újlakás-fejlesztők is igazítják valamelyest a termékhez a kínálatukat.

Becsei András, a Magyar Bankszövetség elnöke novemberi konferenciánkon azon várakozásának adott hangot, hogy a bankszektor szintjén

több tízmilliárd forintos volument várnak a lakáshitelezésben a terméktől.

Mint akkor elmondta, tudomásuk szerint több olyan program jöhet még, amely az 1,2 milliós négyzetméterár alatti lakások építését támogatja. Nemrég Tiborcz István ingatlanbefektető, a Gránit Bank legnagyobb tulajdonosa is beszélt arról a Mandinernek, hogy a cél az lenne, hogy bruttó 1,1 -1,2 millió forintos négyzetméteráron is lehessen már új lakáshoz jutni Budapesten.

Mi állt a Magyar Bankszövetség vállalásának hátterében?

1. Miért csak a 35 év alattiakra vonatkozik? Becsei András novemberi elmondása szerint azért, mert nem a lakáshitelezés általános fellendítésére van most szükség (az magától is dübörög), hanem a fiatalok lakáshoz jutását kívánják segíteni.

2. Miért csak a zöld ingatlanokra vezetik be? Azért, mert a forrásul szolgáló zöld jelzáloglevelek alacsonyabb forrásköltséget jelentenek a bankoknak, és az MNB-től zöld tőkekedvezményt kapnak, ezeket a kedvezményeket tudják továbbadni ügyfeleiknek.

3. Miért csak az 1,2 millió forintos négyzetméterárnál olcsóbb ingatlanokra vonatkozik? A Magyar Bankszövetség itt azt tartotta szem előtt, hogy a megfizethető lakhatást támogassák a bankok, és ne épüljön be a lakásárakba a kamatkedvezmény. A régiós ingatlanárakra tekintve a 3000 eurós négyzetméter ár nem számít túl szigorú korlátnak. A kamatkedvezmény két négyzetméternyi árelőnyt biztosít a lakásvásárlóknak, de arra törekedtek, hogy a maradék 58 négyzetméter is megfizethető legyen.

Lesz elég új lakás 2025-ben, pláne 1,2 milliós négyzetméter alatt?

Bár a kamatkedvezményes hitelek feltételei zöld, energiahatékony lakásokra vonatkoznak, döntő arányban az új építésű lakások felelhetnek meg ezeknek a kritériumoknak. A KSH legutóbbi lakásépítési számai szerint 2024-ben mindössze 13 295 új lakás épült Magyarországon, ami a már eleve nem túl erős 2023-as számhoz képest is közel egyharmados zuhanást jelentett. A gyenge tavalyi év után viszont idén eljöhet a fordulat, legalábbis valamivel erősödhetnek a számok. Mindezt az új lakások iránti magasabb kereslet is alátámasztja, ami Budapesten már most is erősen érezhető.

A Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkben általunk megkérdezett lakáspiaci szakértők átlagosan idén 16 ezer, jövőre 18 ezer lakóingatlan átadását várják Magyarországon. Bár ez még mindig alatta marad a hosszútávú átlagnak, de a tavalyi számhoz képest növekedést jelent. A tíz válaszadó véleménye 2025-re 13 és 20 ezer között szóródott, 2026-ra pedig 17 és 25 ezer közötti szórást mutat.

Nem lesz olyan egyszerű felpörgetni a számokat, mert mint ahogy az ÉVOSZ legutóbbi elemzése rámutat, az ágazat főbb kihívásai között a munkaerőhiány, a csökkenő megrendelésállomány és a növekvő lánctartozások is szerepelnek, miközben az építőipar egészének teljesítménye is csökkent tavaly. A magasabb kereslet viszont bizakodásra adhat okot, akárcsak a kínálati oldal számára nemrég bejelentett Lakhatási Tőkeprogram, ami a következő években lökést adhat a lakásépítéseknek, így egy kis késéssel a használatbavételi engedélyek, azaz az elkészült lakások számában is látható növekedés jöhet.

A kínálat volumenéhez képest szűkebb keresztmetszetet fog jelenteni az 1,2 millió forintos felső négyzetméterár-korlát. A használt lakásokhoz hasonlóan az új lakásoknál is intenzív áremelkedést várnak ugyanis a Lakáspiaci Hangulatfelmérésünkhöz választ adó szakértők, itt

16 százalékos éves drágulást várnak átlagosan a szakértők, azaz 2026 márciusára Budapesten elérhetjük az 1,9 millió forintos átlag négyzetméterárat.

A becslések skálája itt 10 és 21 százalék között szóródik, utóbbi megvalósulása esetén elérnénk a 2 millió forintot. Ráadásul a hitelből lakást vásárló fiataloknak egy erős versenytársi réteggel kell megküzdeniük: egyes lakóingatlan-fejlesztők arról számoltak be, hogy az elmúlt hónapokban az eladásaik 80 százaléka befektetési célú vásárláshoz kötődött.

