Kijött egy kormányhatározat, óriási felfordulás jön a magyarországi bankautomatáknál

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden előre vetítette, az éjjel pedig meg is jelent a kormányhatározat: minden településen lesz legalább egy bankautomata. Ehhez több mint 2000 új ATM-re lesz szükség, amely minimum 12 milliárd forintos beruházás lesz a bankszektornak. A kormány terve, hogy a boltokban ingyenesen tudjanak az ügyfelek készpénzt felvenni, - egyelőre - füstbe ment. Valószínűleg ezért is - és a készpénz alaptörvénybe foglalása miatt - döntöttek úgy, hogy a bankoknak kell megoldani, hogy vidéken is kényelmes közelségben lehessen készpénzt felvenni. Az MNB-nek már volt az ATM-ek elosztására egy már megvalósítás alatt lévő, a bankokkal is egyeztetett koncepciója, ám a kormánynak ez nem volt elég. Most fájhat a fejük, hogy közösen egy olyan stratégiát dolgozzanak ki, amivel a lehető legkisebb extra költség mellett hozzák létre az új hálózatot. Bár a pontos részleteket még nem ismerjük, a változások szinte biztosan a bankok számára drágább és nagyobb ATM-hálózatot eredményeznek, ez a befektetés pedig össztársadalmi szinten erősen kétséges, hogy megtérül.

A készpénzhasználat alkotmányos joggá emelésénél nem áll meg a kormány, most az a cél, hogy Magyarország minden településén legalább egy bankjegykiadó automata (ATM) legyen, amelyhez a lakosság hozzáfér. A határozat értelmében Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek április 30-ig előterjesztést kell készítenie a kormány számára a tervek megvalósításáról és annak költségeiről. A miniszter a Bankszövetséggel már tárgyalt is a témával kapcsolatban. Egy keddi háttérbeszélgetésen a miniszter kifejtette, hogy egy munkacsoport fog felállni ebben a kérdésben, részben kormányzati, kereskedelmi banki és jegybanki szakértőkkel. Arra is emlékeztetett, hogy a kormány elkezdte bevezetni a POS-terminálokon megvalósítható készpénzfelvételt - egyelőre kevés sikerrel. Kapcsolódó cikkünk 2025. 02. 24. Orbán Viktor alkotmányba foglalhatja a készpénzhasználatot - Mekkora felfordulás jöhet ettől? A kormány egy másik fronton is elővette a bankokat, a bankszámlaköltségek emelését sem nézik jó szemmel, erről a témáról itt írtunk részletesen: Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 19. Belepiszkál a lakossági bankszámlákba a kormány, mégis hová vezet ez? Mennyi új ATM jöhet? Az MNB statisztikája szerint 2024 végén 5140 bankautomata működött Magyarországon. Az MNB korábbi, nálunk megjelent szakmai cikke szerint Magyarországon 2024 februárjában 756 független ATM üzemelt. Az MNB szerint a hazai lakosság elsősorban a kereskedelmi banki ATM-eket használja, és nem mellesleg a független ATM-ek a legforgalmasabb helyeken üzemelnek, ahol valószínűleg amúgy is vannak más bankautomaták. Ha ez a szám nem változott nagyot azóta, akkor körülbelül 4384 ATM-et üzemeltetnek a bankok. Ezt a mennyiséget kellene most úgy elosztani illetve tovább növelni, hogy minden településre jusson legalább egy ATM. Banki körökből származó forrásunk szerint jelen pillanatban több mint 2000 ATM üzembe helyezésére lenne szükség ahhoz, hogy a kormány elvárása teljesüljön. Mivel jelenleg egy egyszerűbb automata 6-8 millió forintba, egy készpénzbefizetésre is alkalmas ATM ennek legalább duplájába kerül, nagyságrendileg kiszámolhatjuk azt is, milyen kezdeti költsége lesz a bankoknak a kormány elvárása miatt. Ha a legolcsóbb gépekkel számolunk, a legalacsonyabb bekerülési költséggel, akkor is legalább 12 milliárd forintjába kerülhet a bankszektornak, hogy minden településre kerüljön ATM. Természetesen az is pénzbe kerül majd, hogy ezeket üzemeltessék, karban is tartsák, fejlesszék a készpénzlogisztikát megoldják a bankok. Az MNB-nek eddig is volt egy működő terve 2023 februárjában jelent meg az MNB bankjegyrendelete, amely a banki ATM-hálózat bővítését és átsúlyozását írta elő. A szabály bevezetése nem maradt eredmény nélkül: 2023 első negyedévének végéhez képest 2024 végén 371-gyel, közel 8 százalékkal több ATM működött Magyarországon. A jegybank már évekkel ezelőtt érzékelte a problémát, hogy szűkül a lakosság készpénzhez történő hozzáférését biztosító infrastruktúra. A Covid-19 járvány ugyan erőteljes digitalizációs boomot eredményezett, de ez azzal is járt, hogy a készpénzes infrastruktúrát a bankok elkezdték egyre jobban leépíteni. 2019-hez képest 2022. év végére – több mint 400 ATM megszüntetésével – már 4000 alá csökkent a banki üzemeltetésben levő készpénzes automaták száma, és jelentős visszaesés volt tapasztalható a pénztárral rendelkező bankfiókok darabszámában is - írta szakmai cikkében lapunk hasábjain az MNB. Ezért a bankokkal is egyeztetve kidolgoztak egy olyan koncepciót, amely nem hagyja tovább elsorvadni a hazai ATM-hálózatot. A cél az volt, hogy a lakosság olyan vidéki területeken is könnyebben készpénzhez jusson, ahol egy fiók vagy automata üzemeltetése üzleti alapon nem feltétlenül térül meg. 2023. február 1-én lépett hatályba az MNB bankjegyrendeletének módosítása, amelynek új rendelkezései között szerepelt a bankok által üzemeltetett ATM-ek minimális darabszámára vonatkozó jegybanki elvárások előírása.

2024. február 27-én lépett hatályba az a rendeletmódosítás, amely kötelezi a bankokat arra, hogy csak abban az esetben szüntethetik meg a pénztáraikat, ha forgalmuk tartósan csökkenő és az ott végzett készpénzes műveletek gépekre átterelhetők. Az előbbi jogszabály a bankok által üzemeltetendő ATM-ek darabszámát elsősorban az általuk kibocsátott, készpénzfunkcióval rendelkező fizetési kártyák mennyisége alapján határozza meg. A kibocsátott betéti kártyákat 1-es, a hitelkártyákat 0,5-es súllyal veszik figyelembe. E mutató alapján négy kategóriát állapított meg az MNB, és ezek mindegyikéhez három településcsoport (fővárosi kerület, vármegyeszékhely, vármegye egyéb települése) szerint ír elő elvárt átlagos ATM rendelkezésre állási darabszámot. Kötelező átlagos ATM-szám a kibocsátott kártyák függvényében Betéti kártyák+hitelkártyák számának fele Fővárosi kerületben Vármegye-székhelyen Vármegye egyéb településein Összesen kevesebb mint 600 000 2,5 2,5 3,5 169 600 001 - 1 200 000 5 5 15 490 1 200 001 - 2 400 000 7 7 28 819 több mint 2 400 000 12 15 60 1686 Forrás: Portfolio, Magyar Közlöny A fentieken túl a bankjegyrendelet arról is rendelkezik, hogy a 600 000 – 1 200 000 darab közötti fizetési kártyát kibocsátó hitelintézeteknek a vármegyeszékhelyeken kívüli városok legalább 65%-ában (214 város), az 1 200 000 darab-nál több fizetési kártyát kibocsátó hitelintézeteknek a vármegyeszékhelyeken kívüli városok 80%-ában (263 város) kell ATM-et üzemeltetniük. Gyűjtésünk szerint 2023 végén így nézett ki a hazai ATM-hálózat, azóta a hálózat az MNB statisztika szerint tovább bővült: A területi lefedettség mellett az is elvárás, hogy az ATM-ekre eső éves átlagos készpénzfelvételi forgalom, illetve befizetési funkcióval rendelkező ATM-eknél az éves átlagos befizetési forgalom nem haladhatja meg az MNB által megállapított referenciaértékeket. A referenciaértékek megállapítása az előző év(ek) ATM készpénzfelvételi és -befizetési forgalmának alapul vételével történik, amelyet az MNB háromévente felülvizsgál. A bolti készpénzfelvétel nem terjedt el 2022 végén jelentették be, hogy havonta két alkalommal, összesen legfeljebb negyvenezer forint értékben díjmentesen lehet készpénzt átvenni kártyás fizetés esetén kereskedőktől - feltéve persze, ha a boltok is bevezetik a szolgáltatást. Azóta többször érdeklődtünk a nagy bolthálózatok körében, hogy bevezetik-e a szolgáltatást, ám a mai napig alig van olyan kereskedő, aki élt volna a lehetőséggel, vagy tervezné bevezetni azt. A Penny kasszáinál már a szabályozás előtt piaci alapon működött a szolgáltatás, de csak az OTP bizonyos kártyáival, és egy-két olyan kisboltról hallani vidéken, ahol már tesztelés alatt van a "cashback".