Begyújtotta a rakétákat az MBH Bank: elképesztő, amit a magyar lakosságnál műveltek

Palkó István 2025. március 21. 10:00

Impresszív növekedési számokat közölt az MBH Bank, különösen a lakossági üzletágban, amiben a Fundamenta tavaly lezárt felvásárlásának is jelentős szerepe van, de az organikus bővülés is rendkívül erőteljes volt. Két példa: a bank lakossági hitelállománya 37%-kal, piaci részesedése az lakáshitelezésben négyszeresére emelkedett 2024-ben. A bevételeket kissé megviselte ugyan a kamatkörnyezet csökkenése, ám a társaság korrigált adózás utáni eredménye így is csaknem elérte az egy évvel korábbit: 236 milliárd forint volt tavaly.