Sorra élesednek a mesterséges intelligencia újítások az OTP-nél, íme a legizgalmasabb fejlesztések

Turzó Ádám Pál 2025. március 26. 14:00

"Az OTP Bank innovációs területén egyrészt a bankoláson túli, beyond banking megoldások kapnak nagy fókuszt, másrészt az automatizációs, az AI, a low code no code illetve a robotizációs megoldások" – árulta el lapunknak Fischer András, az OTP Bank innovációs vezetője. A szakember a Portfolio AI in Business konferenciáján adott videóinterjúban arról is beszélt, a mesterséges intelligencia olyan átütő technológia, amely a banki működésnek szinte valamennyi területén alkalmazható. Az OTP-nél a modellfejlesztésekről átkerült a hangsúly az alkalmazásrétegbe való integrációra.