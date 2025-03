Magasan tartotta nyereségét az MBH Jelzálogbank, de nem lesz osztalékfizetés

Az egy évvel korábbinál egy hajszállal alacsonyabb, de a korábbi évekhez képest még mindig kimagaslónak számító, 6,6 milliárd forintos adózás utáni eredménnyel zárta a tavalyi évet a tőzsdén jegyzett MBH Jelzálogbank, miután kamatbevételei nagyot ugrottak, egyéb eredménytételei azonban romlottak. Az igazgatóság nem javasol osztalékfizetést a közgyűlésnek.

Portfolio Investment Day 2025 Május 8-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az MBH Csoport egykor FHB Jelzálogbank, majd Takarék Jelzálogbank néven ismert tagjának így nézett ki év végén a tulajdonosi szerkezete:

Ahogy a jelentésből kiderült, a társaság tavaly 6,597 milliárd forint adózott eredményt ért el az egy évvel korábbi 6,663 milliárd forint után, és

az igazgatóság nem javasol osztalékfizetést.

A társaság 2025. április 22-én 14 órai kezdettel tartja éves rendes közgyűlését, melynek helyszíne: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület.

Miközben a nyereség kis mértékben csökkent, a társaság nettó kamatbevétele 51%-kal 12,8 milliárd forintra emelkedett, köszönhetően elsősorban az erős első félévnek. Az ebből származó 4,312 milliárd forintos eredménynövekedést azonban negatív irányban ellensúlyozta

a pénzügyi instrumentumok átértékelésének és kivezetésének eredménye , ami az egy évvel korábbinál 3,2 milliárd forinttal rosszabb volt (-2,206 milliárd forint),

, ami az egy évvel korábbinál 3,2 milliárd forinttal rosszabb volt (-2,206 milliárd forint), a megképzett értékvesztések és céltartalékok, amelyek az egy évvel korábbinál 1,4 milliárd forinttal romlottak (-535 millió forintot tettek ki).

A jelzálogbank mérlegfőösszege 2024 során 1,6%-kal 892 milliárd forintra csökkent. A hitelintézet forgalomban lévő jelzáloglevél-állományának névértéke 364,9 milliárd forint volt 2024 végén,

és a bank továbbra is a második legjelentősebb szereplő ebben a piaci szegmensben - hívták fel a figyelmet. 2024-ben nyolc nyilvános, ebből két zöld jelzáloglevél-aukciót tartott a társaság, ezek keretében összesen 59,6 milliárd forint értékben bocsátott ki jelzálogleveleket. 2024-ben 14,5 milliárd forint értékben kibocsátott zöld jelzáloglevélnek köszönhetően tavaly év végére 48,6 milliárd forintra nőtt az általa forgalomba hozott zöld jelzáloglevelek állománya. Mint írják, a hitelintézet ESG Stratégiájának egyik kiemelt célja, hogy 2025-re a zöld jelzáloglevelek aránya elérje a 15 százalékot a teljes forgalomban lévő jelzáloglevél-állományon belül: 2024 harmadik negyedévének végén ez az arány már 12,9 százalék volt. A társaság idén a lakosság számára is elindította a jelzáloglevél-kibocsátást.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 03. 17. 7% kamatozású lakossági jelzáloglevelet értékesít az MBH Csoport

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az MBH Jelzálogbank refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak. Jelenleg hét refinanszírozási partnere van, ezen belül az MBH Bank rendelkezik a legnagyobb hitelállománnyal.

A jelzálogbank közleménye derűlátó hangot ütött meg: „A MBH Jelzálogbank éves eredményei igazolták, hogy a változatlanul komplex geopolitikai és makrogazdasági környezet ellenére is megőriztük erős piaci pozíciónkat. Magas minősítésű értékpapírjaink a legmagasabb piaci sztenderdeket képviselik, miközben új megoldásokkal támogatjuk a tőkepiac fejlődését. Stratégiai céljaink mentén haladva a jövőben is arra törekszünk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk a piaci változásokhoz, és innovációval erősítsük a jelzáloghitelezés és a jelzáloglevél-piac hosszú távú növekedését” – mondta Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója. A társaság közleménye azt is kiemelte, hogy 2024-ben az MBH Jelzálogbank újabb mérföldkövet ért el azzal, hogy a magyar hitelintézetek közül elsőként tartott tőzsdei jelzáloglevél-csereaukciót, 5,6 milliárd forint értékben.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 06. 25. Megtörtént Magyarország első tőzsdei jelzáloglevél-csereaukciója

Arra is emlékeztettek, hogy 2024 júliusában a legjobb besorolású hazai értékpapírok közé kerültek az MBH Jelzálogbank jelzáloglevelei a Moody’s Ratings értékelése alapján. A globális hitelminősítő a befektetésre ajánlott sáv felső közép fokozatát jelentő A1 besorolást adott az MBH Csoporthoz tartozó hitelintézet jelzáloglevél-kibocsátási programjára. A Moody’s egyúttal azt is bejelentette, hogy a hitelintézet jelzáloglevél-programjára adott hosszú lejáratú – a magyar szuverén államadósság besorolásánál négy fokozattal magasabb – minősítés bázisát jelentő besorolás (CRA) az MBH Jelzálogbank esetében a szintén a befektetési kategóriába tartozó Baa3 fokozat - írták.

A jelzálogbank árfolyama jelenleg 3,3%-os mínuszt mutat a tőzsdén pénteki záróértékéhez képest.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ