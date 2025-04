Itt a nagy lakáshitel-táblázat: Donald Trump menti meg a magyar hitelfelvevőket?

Váratlan fordulatot hoztak az új magyar lakáshitel-felvevők szempontjából is az amerikai elnök vámbejelentései: míg egy hónapja még inkább felfelé mutattak a kockázatok a lakáshitelek kamata szempontjából, most úgy felerősödtek a recessziós félelmek, hogy lefordultak a hozamok a kötvénypiacokon, ami enyhítheti a feszültséget a hitelek árazásában is. Bemutatjuk, mit ajánlanak most a hazai bankok az új hitelfelvevőknek, személyre szabott kalkulációhoz pedig a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorát ajánljuk.