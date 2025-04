Nyakunkon az újabb "devizahiteles" válság? - Soha nem látott összegben adósodnak el a magyarok

Gyakran belefuthatunk a közösségi oldalakon azokba a kommentekbe, amelyek a túlzott eladósodottságtól és emiatt a devizahiteles válság „megismétlődésétől” féltik a magyar családokat. Annyi igaz, hogy a héten is kiderült: soha nem látott összegben vettek fel hitelt a háztartások az elmúlt egy évben. Csakhogy ez kizárólag a nominális számok szintjén érvényes kijelentés, inflációval korrigálva merőben más megállapításra jutunk. Sőt, relatív eladósodottsági mutatóink alapján a hitelpiacunk alulfejlett, a hitelfelvétel egy viszonylag szűk réteg kiváltsága, a túlzott eladósodásnak táradalmi szinten a közelében sem vagyunk. Mutatunk most erről 10 ábrát, a témával Hitelezés 2025 konferenciánkon is foglalkozunk, érdemes regisztrálni a szakmai eseményre.