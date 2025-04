Megmozdultak a magyar gazdagok a részvénypiaci pánikban – Mutatjuk, mibe fektetnek

Nincs pánik, de aktivizálták magukat a magyar privátbanki ügyfelek az elmúlt napok tőzsdei csapkodásai után. A Portfolio által megkérdezett privátbanki szolgáltatók szerint a gazdagok ilyen időszakokban jellemzően fedezékbe vonulnak, de vannak vállalkozó szelleműek is: sok helyen átalakultak a devizasúlyok, egyes esetekben a portfóliók is, de pánikszerű eladásokról nem beszélhetünk. A szolgáltatók azt is elárulták, milyen tanácsokat adnak ilyenkor vagyonosabb ügyfeleiknek, és mire számítanak a piacokon a következő hónapokban.

Látványos tőzsdei esés, majd jelentős csapkodás alakult ki a tőkepiacokon azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök jelentős vámokat jelentett be a világ más országaira. Mindez nem hagyja érintetlenül a privátbanki portfóliókat sem, a vagyonosabb magyarok is megmozdultak a piaci eseményeket látva.

Mostani körkérdésünkben arra kerestük a választ, hogyan élik meg a privátbanki ügyfelek a mostani látványos tőkepiaci esést, mit tekintenek ilyen időkben menedéknek a gazdagabb magyarok és milyen jó tanácsokkal lehet szolgálni ilyen turbulens időszakban.

Az alábbiakban a privátbanki szolgáltatók válaszait összegeztük.

Csapkodás a tőkepiacokon, de hogyan élik ezt meg a privátbanki ügyfelek?

Nincs pánik, nyilván sokkal több most a telefonos megkeresés, információkat és helyzetértékelést várnak az ügyfelek.

- nyilatkozta Holics Balázs, a Raiffeisen Private Banking üzletágvezető-helyettese. Ilyen helyzetben pont a tanácsadó elérhetősége, rendelkezésre állása és a higgadt, tárgyilagos kommunikáció a legfontosabb. Megéltünk az ügyfelekkel közösen számos részvénypiaci válságot az elmúlt évtizedekben és 15-20 éves tapasztalattal rendelkező privátbanki tanácsadóink felkészülten és nyugodtan kezelik a helyzetet – tette hozzá.

Az ügyfélkör szegmentálódik; vannak, akik a lehetőséget látják a nagy esésekben, míg mások inkább visszavonulnak a saját kockázati étvágyuknak megfelelően

- válaszolta Dócs János, a CIB Private Banking igazgatója.

Az Apelso szakértői szerint a Covid kitörése óta nem volt ilyen magas a bizonytalanság az amerikai gazdaságpolitikában, amely a hirtelen esést és főként nagyfokú bizonytalanságot hozott a piacokra. Az ügyfelek felé egy ideje azt kommunikálják, hogy fel kel készülni egy rázósabb évre az elmúlt évek egyértelműen pozitív trendje után.

Nagyon sok információt kérnek és kapnak az ügyfelek, de alapvetően már nem lepődnek meg a helyzet intenzitásán

- írják.

Buró Szilárd, az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője is egyetért azzal, hogy ritkán tapasztalható ilyen intenzív időszak, mint amit az elmúlt napokban láthatunk, úgyhogy ilyenkor alaposan felpezsdül az élet a privátbanki ügyfeleknél is. Természetesen mindenki érdeklődik, hogy mi várható, mire számíthatnak és mit érdemes csinálni.

Az OTP Private Banking szakértői is arról számoltak be, hogy az átlagosnál több ügyfél érdeklődik a tanácsadóknál a szélsőséges piaci mozgások miatt, de extrém viselkedésről, esetleg a sajtóban sok helyütt olvasható pánikhangulatról ügyfeleik körében nem tapasztalnak.

Schmidt János, a K&H privát bank vezetője is hangsúlyozta: mint minden hasonló rendkívüli tőkepiaci fordulatnál, megnövekedett az ügyfelek érdeklődése, azonban a többség bízik a jól diverzifikált portfóliójában.

Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője kérdésünkre azt válaszolta, egyelőre nem tapasztalnak a Covid-válsághoz hasonló reakciót, relatív higgadtság jellemzi az ügyfeleket.

Jávorka Imre, a Hold Alapkezelő privátbanki vezetője kiemelte, hogy portfóliókezelési szolgáltatást nyújtanak a partnereiknek,

az ügyfeleink tudják, hogy az aktivitás a mi dolgunk, ezért ilyen kiélezett helyzetek sem igényelnek különösebb kommunikációt.

Az SPB-nél kiemelték, hogy a nagyon gyors és jelentős kilengések természetes velejárója, hogy élénk igény mutatkozik az ügyfelek részéről a befektetési portfóliók várható teljesítményének tanácsadóval együtt történő értékelésére. Mivel az SPB konzervatív befektetési politikája jóideje erősen kötvénytúlsúlyos portfóliókat eredményezett, így számottevő pánikot nem érzékelnek az ügyfeleiknél. A globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenése jótékonyan hat a piaci pozícióikra.

Nagyobb kockázatvállalás vagy fedezékbe menekülés – Milyen stratégiát követnek ilyenkor a magyar gazdagok?

Az első reakció az ilyen események kapcsán inkább a fedezékbe vonulás, a „várjuk ki, hogy mi alakul ki ebből” mentalitás – mondta Buró Szilárd.

Sokszor a türelmesebb befektetők sikeresebbek tudnak lenni, csak azáltal, hogy nem reagálnak azonnal az ilyen jellegű pánik eseményekre.

Természetesen a „zavarosban halászás” is sokszor előkerül befektetői stratégiaként, de ezt azért a befektetett teljes tőkének csak egy kisebb részével érdemes és szabad megtenni – tette hozzá.

Inkább a befektetés lehetősége szerepel jelenleg fókuszban a részvényarány esetleges növelésével a portfóliókban, de extrém izgalom egyelőre ebben az irányban sincs

- hangsúlyozták az OTP Private Banking szakértői.

Menekülésről nincs szó, kellő diverzifikáltsággal és óvatossággal kialakított portfólióknál inkább a kockázati kitettségek emelésének lehetőségei kerülnek előtérbe, portfóliókezelői döntések

- vélekedett Jávorka Imre.

A K&H befektetési stratégiája a hosszú távú trendek kiaknázására épül, jellemzően óva intjük ügyfeleinket attól, hogy megpróbálják eltalálni a piaci maximumokat, vagy mélypontokat. Ennek megfelelően az ügyfelek kivárnak, de a kockázatviselési hajlandóságától függően látják a lehetőséget vagy a veszélyt az eseményekben – hangsúlyozta Schmidt János.

A portfóliók nagy részénél eleve jóval óvatosabb volt a portfólió a maximális kockázatvállalási hajlandóságnál (óvatos részvénykitettségek, USA részvénypiac relatív alulsúlyozása, nagyon diverzifikált portfóliók), így nagyon nem kell fedezékbe menekülni. Vételi pozíciókat is elkezdett már felvenni az ügyfelek egy része – válaszolta kérdésünkre az Apelso.

Jelenlegi helyzetértékelésünk alapján csak egyedi, szelektív, taktikai kockázatvállalást javaslunk ügyfeleinknek mind a hazai, mind a nemzetközi piacokon.

- osztották meg nézeteiket az SPB szakértői. Az általános piacokat, régiókat lefedő kitettséget egyelőre kerüljük. Megítélésünk szerint nem jött még el az ilyen jellegű stratégiai pozíciók kialakításának ideje – teszik hozzá.

Alapvetően a kivárás a jellemző, nincsenek pánikszerű eladások. Kisebb összegű vételek látni a részvénypiacokon, főként az online részvénykereskedési rendszerben. El kell telnie még egy kis időnek, hogy a piaci szereplők tisztábban lássanak, mi sem javaslunk komolyabb pozíciók felvételét a következő napokban – mondta Holics Balázs.

Vince Péter megosztotta, hogy a kockázatvállalóbb ügyfelek már március végén szemezgettek a piaci beszállókkal, de április 3. után részben az elbizonytalanodás jelei mutatkoztak, ahogy a hosszabb távú kilátások romlottak. Az ügyfelek nagyobb része most a biztonságosabb befektetéseket keresi, de nem elhanyagolható a kockázatkeresők aránya sem.

Cash is king vagy jöhetnek a devizapiaci pozíciók?

Az ügyfelek egy része óvatosan vételi pozíciókat is vesz fel a részvény oldalon, teljes vagy nagy részben történő cash pozíciók nem jellemzőek. A portfóliók jelentős része eleve rövid-, maximum közepes futamidejű, jó minőségű állampapírban van, HUF-ban és EUR-ban - benchmark devizanem függvényében – mondta az Apelso. Hozzáteszik, hogy az USD pozíciók eleve óvatosak voltak a portfóliókban, illetve a HUF portfóliókban is jellemző az EUR kitettség.

Egyre több ügyfélnél merül fel be a beszélgetésekben a svájci frank és svájci részvénypiac is, mint menedék kitettség

- teszik hozzá.

Menekülőeszközök közül az arany kapott a korábbinál hangsúlyosabb szerepet a portfóliókban. Az abszolút hozamú stratégiás alapok is népszerűbbé váltak, ahogy a piaci volatilitás emelkedett

- vélekedik az MBH szakértője. A likviditás – részben a PMÁP kamatfizetéseknek, adott esetben visszaváltásoknak köszönhetően – már márciusban is igen magas volt, így a készpénzbe menekülés átsúlyozással még nem jelent meg.

A devizakitettség kapcsán kitért arra, hogy már februárban és márciusban is jelentős elmozdulást láttak, elsősorban az eurókitettség nőtt a portfóliókban. A vámok hatására vélhetően ez a folyamat folytatódni fog.

A „cash is king” megközelítés már az utóbbi 6-12 hónapban rendre előkerült, az Equilor januári előrejelzésében is hangsúlyozta, hogy érdemes szárazon tartani a puskaport legalább a portfóliónk egy részével, hiszen sokszor merült föl a piacok némi túlárazott mivolta. Buró Szilárd úgy látja, hogy a stabil portfóliók átsúlyozása még nem indult el, de ahogy tisztul a kép, ez a következő hetek-hónapok kihívása lehet, mert amikor a teljes piac kerül a rossz hangulat miatt eladói nyomás alá, akkor lehet szemezgetni olyan eszközök között, amiknek a növekedési potenciálja esetleg nem sérült annyira, mint az esést vezető szektoroké.

A devizapozíciók kapcsán az Equilor szakértője kiemelte, hogy érzékelhető az ügyletkötések felpörgése a volatilitás növekedése miatt. A fő fókusz továbbra is a forinttal kapcsolatos devizápárokra irányul, elsősorban euró/forint és dollár/forint ügyletkötésekre.

A Raiffeisen Private Banking hagyományosan az átlagosnál konzervatív portfólióépítést alkalmaz, fontos a diverzifikáció és kockázatmegosztás szerepe – hangsúlyozta Holics Balázs.

Kezelt vagyonunk fele devizában van, a forint gyengülése részben ellensúlyozza a részvénypiaci áresés hatását a portfóliókban.

Kiemelte, hogy jelenleg is magas a devizakitettség az ügyfelek körében, 400-as EUR/HUF árfolyam alatt voltak jelentősebb euró vásárlások az elmúlt hónapokban, de most nem tapasztalnak erősebb aktivitást.

A vagyon nagy része olyan eszközökben található, melyre a mostani részvénypiaci eseményeknek nincs vagy minimális a hatása: az állomány kb. negyede folyószámla és betéti termékekben található, további kb. 35%-ot tesz ki a kötvény jellegű eszközök aránya – mondta el kérdésünkre. Hozzátette, hogy az egyedi részvények portfóliókon belüli átlagos aránya 10% alatti, a részvény és vegyes alapok figyelembe vételével is 20%-nál kisebb átlagos részvénykitettség jellemzi a privátbanki ügyfeleket. Ez a konzervatív portfóliószemlélet hosszútávon némi hozamáldozattal is jár, de pont a mostani és hasonló válságok mutatják meg, hogy a hozam mellett a biztonság és a likviditás is kiemelten fontos szempontok a pénzügyek sikeres kezelésében. Nagyon korai lenne még portfólió átrendeződésekről beszélni – hangsúlyozta.

Az SPB-nél a látványosabb átsúlyozásokat a befektetési portfóliókat illetően már korábban megtették. Jelentősen csökkentették kitettségüket az egyes „túltolt” szektorokat és piacokat illetően. „Cash is king” mentalitást nem éreznek, ügyfeleik számára a jó minőségű sovereign kötvények jelentik a „safe-haven”-t. Kitértek arra is, hogy az SPB ügyfelei hagyományosan alacsony forint kitettséggel rendelkeznek portfólióik tekintetében. Az utóbbi időben látott forint erősödés is inkább növelte ez irányú devizapozícióikat.

Az OTP Private Banking ügyfeleinek jelentős részénél sok kötvény, abszolút hozamú alap van a portfólióban, ezek pedig jól vészelték át eddig az esést, esetenként akár pozitív eredménnyel. Részvénypozíciók is vannak természetesen, de a portfóliókat arányaikat tekintve jellemzően konzervatívabban alakították ki. Egyelőre látványosabb átsúlyozások nincsenek, inkább lehetőséget látnak az ügyfelek a piaci változásokban, a részvényarányuk esetleges növelésére – teszik hozzá.

Fokozatosan emelkedik a deviza iránti kereslet (EUR), az elmúlt időszakban az ügyfelek kihasználták a forint erősödés kínálta lehetőségeket

- nyilatkozta Schmidt János. A K&H privátbankjánál átsúlyozásról a fentebb említettek miatt korai beszélni, azonban azt tapasztalták, hogy az első negyedévben nagy volt az ügyfélérdeklődés a különböző tőkevédett strukturált termékek iránt forintban és a devizabefektetések közül továbbra is népszerűek a pénzpiaci alapok, amelyek most is vonzó alternatívák lehetnek.

Dócs János megjegyezte, hogy vannak átsúlyozások, de ez főleg egyéni szinteken érhető tetten a fentebb már említettek mentén. Devizapiaci oldalon azonban nem látnak most különös erősödést, a privátbanki ügyfelek eddig is diverzifikáltak devizálisan is – teszi hozzá.

A Hold privátbankjánál kiemelik, hogy portfóliókezelőkként náluk vannak a döntések, nem az ügyfeleik terhe a helyzet átgondolása, ugyanígy a devizapozíciókat is a portfóliókezelés szakmai elképzelései határozzák meg.

Jó tanácsok a turbulens időszakokra

Ilyen turbulens időszakokban fontos lehet a privátbankárok jó tanácsa is az ügyfelek felé, az Apelso például a pozíciók kiülését és a lehetséges belépési helyzetek kihasználását javasolja, illetve, ami még fontosabb: egy eleve jól kiegyensúlyozott (pl. alacsony korrelációval futó alternatív eszközökkel kiegészített) portfólió használatát.

Buró Szilárd szerint ilyen helyzetekben a legfontosabb a türelem és a megfontolt döntéshozatal.

Nem szabad, hogy a pánikhangulat vagy egy esetlegesen hirtelen megérkező hurrá optimizmus elragadja az embert, mert ezek sok esetben téves döntésekre vezetik a befektetőt.

Az ilyen volatilis mozgásoknál érdemes egy lépést hátra lépni, kivárni a szélsőséges mozgások lecsengését és utána valós makrogazdasági mérlegelés alapján döntést hozni. Ezzel persze lemaradhat a befektető néhány kecsegtető lehetőségről, de a portfólió biztonsága megmaradhat – véli.

Hosszú távon a részvények magasabb hozamot biztosítanak, mind a kötvény és pénzpiaci eszközök, bizonyos részvénykitettséget mindig érdemes tartani a portfóliókban. Ezt egyedi részvénypozíciók felvétele helyett a legcélszerűbb befektetési alapokkal megvalósítani

- válaszolta kérdésünkre Holics Balázs.

A szakember szerint léteznek és egyre népszerűbbek az olyan strukturált termékek (certifikátok), melyek részleges vagy teljes tőkevédelmet biztosítanak, amennyiben megvárjuk a 3-5 éves futamidő lejáratát és közben a mögöttes részvényindexek pozitív teljesítménye esetén a kockázatmentesen elérhetőnél jóval magasabb hozamokat realizálhatunk.

A másik lehetőség szerinte, hogy a részvénypiacra történő belépést egyszeri, nagyösszegű befektetés helyett kisebb összegű, ismétlődő befektetésekkel valósítjuk meg. Például egyszeri 10 milliós befektetés helyett 10 hónapon át havi 1 millióért vásárolunk részvény vagy vegyes alapokat (akár TBSZ számlára!) és így az átlagárhatás révén kivédjük az egyszeri befektetés időzítéséből származó kockázatot.

Az elmúlt 5 évben több példát láttunk a rendkívüli tőkepiaci mozgásokra. A sikeres befektetés egyik titka a türelem és a nyugalom. A pánik, a kapkodás rossz tanácsadó

- vélekedik Schmidt János. A piac végül igazolta az egyes befektetési termékekhez tartozó ajánlott tartási időkhöz való igazodást. Ezért javasolják a gondosan diverzifikált portfóliót, az egyedi ország vagy cég- kockázatok elkerülését, valamint az ajánlott tartási idők betartását.

Megítélésünk szerint el kell felejteni az elmúlt 5 év forgatókönyvét. Teljesen átíródnak a befektetési irányelvek a várható jövőképre vonatkozó optimizmus köddé válása miatt. Erősen konzervatív befektetési stratégiára lesz szükség az elkövetkező évben

- vélik az SPB-nél.

Az OTP Private Bankingnél ilyen helyzetekben azt tanácsolják, hogy higgadtan és megfontoltan kell áttekinteni a portfóliót. A részvénypiacok mára jelentőset korrigáltak, és bár továbbra is sok a kérdőjel és a bizonytalanság, a befektetési időtáv és kockázatvállalás függvényében kell átgondolni a továbbiakat. A kockázatos eszközök - ideértve a részvényeket is - ajánlott befektetési időtávja jellemzően 3-6 év, ebben gondolkodva továbbra is vannak lehetőségek, így lehet és kell tervezni a portfóliók kockázatos oldalának is az építésével. Azonban a nagy volatilitás miatt fontos, hogy jelen legyenek azok az eszközök a portfóliókban, amelyek ilyen turbulens időszakokban is stabilitást adnak (államkötvények, megfelelő stratégiájú abszolút hozamú alapok, arany stb.). Összességében tehát a célok és kockázatvállalás függvényében kell végig gondolni a jelenlegi piac nyújtotta kockázatokat és lehetőségeket az ügyfelekkel.

A pánik a legrosszabb tanácsadó, átgondolatlan döntésekkel nem érdemes belenyúlni a portfóliókba. Főleg akkor, amikor rengeteg az ismeretlen, és szinte lehetetlen megalapozott döntést hozni

- mondta Vince Péter.

Tegyük fel magunknak a kérdést: „jól diverzifikált, kockázattűrésünknek és befektetési időtávunknak megfelelő portfólióval rendelkeztünk március végén?” Ha az elmúlt hét tőzsdei esése miatt már a kiszálláson gondolkodunk, akkor valószínűleg a kezdeti portfólió sem volt megfelelő, tehát „nem” a válasz. Ekkor indokolt a kitettségek felülvizsgálata, adott esetben kockázatcsökkentés, részvény eladás. Ehhez képest egy régiósan és eszközosztályok közt is diverzifikált portfólióval azonban sokkal kevesebb dolgunk lehet, hiszen például az arany, az amerikai kötvénypiac és az európai részvénypiac is pozitív tartományban van idén. Ha nem változott a befektetési időtávunk, kellő likviditással rendelkezünk és nincs túlkoncentrált részvénypiaci kitettségünk, akkor egyelőre a kivárás lehet a helyes döntés, maximum mérsékelt likviditásnöveléssel – teszi hozzá az MBH szakértője.

Mi jöhet még a piacokon?

Az elkövetkező hetekben/hónapokban a magas volatilitás fennmaradására számítunk, rövidtávon még inkább lefelé mutató kockázatokkal. A befektetési stratégiákban változtatást nem tervezünk, különösen azért, mert visszatekintve változtatni mindig pont ezekben az időszakokban a legveszélyesebb – közölték kérdésünkre az Apelso szakértői.

Az Equilor szerint egyelőre a kivárás időszakában vagyunk, a hirtelen érkezett nagy hullámokat át kell vészelni, hogy utána egy nyugodtabb környezetben elemezzük a széljárást. Habár ezt a mostani hangulatban nehéz belelátni, de a sok éves tapasztalat azt mondatja, hogy a piac hozzá tud szokni minden szélsőséges eseményhez vagy személyhez, és egy idő után sokkal kisebb amplitúdóval reagálja majd le azokat a bejelentéseket, amikre most még „megbolondulnak” az árfolyamok.

A befektetési stratégiában ezt akkor érdemes majd lereagálni, amikor legalább fél évre előre lehet látni és nem csak a holnapi, vagy holnaputáni eseményeket akarjuk megjósolni.

A Raiffeisen Private Bankingnél úgy látják, hogy várhatóan nagyon komoly marad egy ideig a volatilitás, a piac számára az lenne a legjobb, ha a következő napokban megnyugtató üzenetek érkeznek a döntéshozók (elsősorban a Trump-adminisztráció, Kína stb.) részéről, ha visszatérne a racionalitás, párbeszéd, kompromisszumkészség a gazdaságpolitikában. Ezek hiányában folytatódhat az esés, az értékeltségi szintek alapján nem nevezhető olcsónak még a részvénypiac. Ezzel együtt, a hosszú távon gondolkodó, alacsony részvénykitettséggel rendelkező befektetők számára pár héten belül jó lehetőségek nyílhatnak meg, de ezt maximum kisebb összegekkel, vagy az említett rendszeres befektetéssel és jól diverzifikált részvény és vegyes alapok segítségével javasolják.

Nagyobb valószínűséggel csak azt lehet kijelenteni, hogy magas maradhat a volatilitás

- vélik az OTP Private Banking szakértői. A kifutás továbbra is többesélyes, ha inkább a megállapodások, a vámok csökkentése kerülne fókuszba, heves visszapattanás jöhetne, a meglehetősen túladott szintekről. Ugyanakkor, ha több ország szintén vámemeléseket helyez kilátásba, tovább romolhat a hangulat, miután ez tovább növelné a recessziós valószínűségeket a világgazdaságban. Összességében a Trump-adminisztráció várható intézkedéseivel kapcsolatban sok volt a bizonytalanság és a feltételezés már az év elején is, alapvetően jól diverzifikált portfólió volt a fő javaslatuk, ez nem változott, a nagy volatilitás kockázatokat és lehetőségeket is rejt, a bizonytalanságok mellett – teszik hozzá.

A megnövekedett bizonytalanságra már korábban reagáltunk az ajánlott portfólióban – mondta el a K&H privátbank vezetője. A defenzívebb szektorok, mint például a gyógyszeripar, vagy a napi fogyasztási cikkeket előállító szegmens arányát már korábban növelték a gazdasági növekedésre érzékenyebb szektorokkal szemben (pl. ipari szektor, tartós fogyasztási cikkeket előállító szegmens). Ezen felül csökkentették a részvénykitettség arányát és növelték a rövid kötvények és pénzpiaci eszközök súlyát a portfóliók mögött, amíg tisztábban nem látszanak a bevezetett vámok valós gazdasági hatásai.

Az MBH-nál kiemelték, hogy irányadó mintaportfólióban már az év elejétől jelentős részvény- és USA alulsúlyt és kötvény felülsúlyt tartottak. A piaci mozgások irányát – legyen szó a részvénypiacokról, aranyról vagy pl. a kötvényhozamokról – nehéz megjósolni, hiszen napról napra érkeznek új információk a vámokról és viszontvámokról.

Jelenleg egy dolog biztos: a volatilitás. Emiatt pedig nem érdemes ész nélkül változtatni, és tartjuk az eddig is defenzív, óvatos allokációkat.

A vámháború elmélyülése egyúttal növeli a stagflációs forgatókönyv valószínűségét, amire közép távon akár az arany, akár az infláció-kapcsolt kötvényosztály jó védelmi megoldást jelenthet – teszi hozzá.

A CIB Private Bankingnél úgy látják, hogy a leglényegesebb az ügyfelekkel való aktív kapcsolattartás a kiemelkedő volatilitású időszakokban, így most is, és az egyéni kockázati toleranciák ismételt átbeszélése a kialakult helyzet okán. Ez után lehet átsúlyozásokat megtenni a portfóliókban egyéni szinteken.

Az SPB-nél nem számítanak gyors helyreállásra a globális gazdasági körülményeket illetően, ennek okán szerintük a tőkepiacok kockázatvállalási hajlandósága is töredéke lesz a korábbinak.

Jelenlegi ügyfél pozícióinkat tartani kívánjuk, relatíve magas likvid készpénzállomány mellett.

