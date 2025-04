Egy teljes szektor letérdelt tegnap a kormány előtt, végre nyugtuk lesz a bankoknak?

„Nem hagy békén minket a kormány ezekkel az erőszakosan ránk kényszerített önkéntes vállalásokkal” – fakadt ki tegnap nekünk egy bankár. A tragikomikusan paradox mondat akkor szaladt ki a szájából, amikor kiderült: a kereskedelmi bankok sorra jelentik be, hogy teljesítik a kormány akaratát, és visszavesznek az elmúlt három hónap bankszámlaköltség-emeléseiből. A gazdaságpolitikai irányvonalhoz látványosan lojális pénzintézetek most joggal remélik, hogy a pénzügypolitika irányítói elégedettek velük, és egy időre nyugtuk lesz.

A vámháborúról szóló hírek hosszú sorában minden bizonnyal sokak számára elsikkadt az a nem mindennapi eseménysorozat, ami kedden a magyar bankszektorban történt. Példátlan vállalások egész sorát tették a bankok a lakossági bankszámláik költségét és átláthatóságát illetően, és

ezzel több milliárd forintos, összességében feltehetően már tízmilliárdos nagyságrendű pénzügyi áldozatot vállalt a szektor.:

egyrészt egyesével teljesítették Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elvárását , amely szerint vissza kell venniük a december óta (meglátásunk szerint egyébként teljesen jogkövető módon) végrehajtott bankszámladíj-emeléseikből,

, amely szerint vissza kell venniük a december óta (meglátásunk szerint egyébként teljesen jogkövető módon) végrehajtott bankszámladíj-emeléseikből, másrészt szektorszinten, a Magyar Bankszövetség képviselőin keresztül megállapodást kötöttek a Magyar Nemzeti Bankkal is, amely a bankszámlák egy szűk körét jelentő alapszámlák költségeinek az átmeneti visszafogásán túl egyszerűbb és átláthatóbbá teszi a lakossági bankszámlák széles körét is.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint februárban nagyon jelentősen emelkedtek a bankszámladíjak, éves összehasonlításban a pénzügyi szolgáltatások díjai 13 százalékkal voltak magasabbak, a készpénzfelvétel díja 15%-kal drágult, a folyószámla-vezetés díja 26%-kal drágult, a legkisebb mértékben drágult a bankkártyák éves díja, csak 6%-kal. Ezek egyáltalán nem indokolható tételek - mondta három hete a miniszter.

Hogy pontosan melyek ezek a vállalások, az a fent belinkelt cikkeinkben elolvasható, ennél is érdekesebb talán a bankszektor és a pénzügypolitika irányítói közötti kapcsolat dinamikája, aminek csak egy újabb gyöngyszeme az, ami tegnap történt.

2023 októbere óta a kormány nem egyoldalú kényszert alkalmaz, hanem „csak kér” a bankoktól, akik „önkéntes vállalás” keretében teljesítik az akaratát.

Ekkor vezették be a bankok a lakáshitelek „önkéntes THM-plafonját”, ami 2024 júniusának végéig élt, és először 8,5%-ban, majd 7,3%-ban maximálta a lakáshitelek hiteldíját. Ez lendületet adott a lakáshitel-kamatfelárak drasztikus csökkenésének, aminek a révén a lakáshitelek árazása inkább a kormány szándékát és a bankok közötti éles versenyt, semmint a tőkepiaci környezet realitását tükrözi, így hatását illetően jelentős profitáldozatot követel a szektortól. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy javítja is a bankok üzleti számait, hiszen 6-7% közötti kamatszintek mellett élénkebb a hitelkereslet, mint 8-9% között lenne.

Mindenesetre azóta újabb és újabb „önkéntes vállalásokat” tettek a bankok, az elmúlt fél év legemlékezetesebb eseményei e téren az alábbiak voltak:

Kétféle fő olvasata van mindennek, magában a bankszektorban találkozni lehet mindkettővel:

Becsicskulás : a szigorúbb álláspont szerint a kormány ugyanúgy diktátumokat és ultimátumokat fogalmaz meg, mint korábban (a devizahitelesek „megmentésének” 2010-2015 közötti időszakában volt ez igazán jellemző), de mivel úgyis tudja, hogy a bankok nem tehetnek mást, mint megfelelnek, ezért hatalmában áll „önkéntes vállalásként” eladni a közvélemény felé ezeket – pestiesen szólva nem tesz mást a bankszektor, mint „becsicskul”, mert amúgy nem is tehet mást,

: a szigorúbb álláspont szerint a kormány ugyanúgy diktátumokat és ultimátumokat fogalmaz meg, mint korábban (a devizahitelesek „megmentésének” 2010-2015 közötti időszakában volt ez igazán jellemző), de mivel úgyis tudja, hogy a bankok nem tehetnek mást, mint megfelelnek, ezért hatalmában áll „önkéntes vállalásként” eladni a közvélemény felé ezeket – pestiesen szólva nem tesz mást a bankszektor, mint „becsicskul”, mert amúgy nem is tehet mást, Közös erőfeszítések: a megengedőbb vélemény alapján a kormány elvárásai a legtöbb esetben racionálisak vagy azzá tehetők, részei egy közös gazdaságpolitikai cél elérése érdekében tett erőfeszítéseknek, legyen az a lakhatás megkönnyítése, a kkv-k hitellel való ellátásának a javítása vagy ahogy a bankszámlaköltségek esetében, a lakossági megélhetési költségek és az infláció letörése. (A KSH inflációs kosárban a „máshová nem sorolt pénzügyi szolgáltatások", amely a közmegegyezés szerint a banki díjakat tartalmazza, 3,386%-os súlyt képviselnek jelenleg.) A bankok egyszerűen együttműködnek a jogos és megalapozott gazdaságpolitikai akarattal.

Természetesen mindkét megközelítésnek látjuk az igazságtartalmát. Utóbbi véleményt látszik erősíteni, és a kormány elvárásait a saját szempontjából indokolhatóbbá teszi, hogy a bankszektor a tőkehelyzete, likviditása és jövedelmezősége alapján is képes a tehervállalásra. Minden idők legmagasabb nyereségével zárta 2024-et a magyar bankszektor, hiszen a konszolidált nyereség 2007 milliárd, a nem konszolidált 1632 milliárd forint volt.

Ugyanakkor azok is rendelkeznek jogos érvekkel, akik a bankok pénzügyi áldozatvállalásának a korlátos voltára világítanak rá: bár abszolút értelemben növekedést látunk, tőkearányosan már romlott a szektor belföldi teljesítménye az előző évhez képest mind a nyers, mind az általunk az átmeneti tételekkel korrigált számok alapján. Ráadásul a tavalyi magas eredmény még sok szempontból a monetáris politikai ciklus aktuális szakaszának a következménye, a ciklus más szakaszain a bankok jóval szerényebb megtérülést érnek el, hosszú évekig nem teljesítették a tulajdonosok nemzetközi benchmarkok alapján számított hozamelvárásait sem.

A jövőt illetően az a nagy kérdés, hogyan formálódik tovább a gazdaságpolitika és a bankszektor viszonya. A látszólag konszenzusos megoldásoknak is kétféle fajtája van, ezek közül a tegnapi történések alapján a kormány a keményebb, az MNB a szerényebb módot választotta:

a kormány a nyilvánosságnak is üzenve kedd estig adott haladékot a bankoknak arra, hogy önkéntes vállalásokat tegyenek, belengette ugyanakkor Nagy Márton azt is, hogy a szerdai (vagyis a mai) kormányülésen ezeket értékelni fogja a kormány, és ő maga is döntést fog hozni - a bankok vezetői most azt remélhetik, erre nem kell sort keríteni, hiszen bőkezű vállalásokat tettek,

az MNB viszont az új elnökkel, Varga Mihállyal az élén nem a közönség előtt játszotta le a bankokkal a dolgot, hanem már csak a megállapodás tényét közölték a nyilvánossággal, és lehetőséget adott arra is, hogy a konkrét részleteket a következő hetekben, hónapokban tudják kidolgozni a felek.

A különböző kezdeményezések között abból a szempontból is jelentős különbség van, hogy puszta áralkalmazkodást követelnek a bankoktól, vagy komplexebb fogyasztóvédelmi célokat is hatékonyabban szolgának (ebből a szempontból az MNB-vel kötött megállapodás előremutatóbbnak tűnik). Formailag a bankok természetesen a szelídebb megközelítés pártján állnak, tartalmilag pedig könnyebben elfogadják a fogyasztóvédelmi szempontból is érdemi előrelépést jelentő változtatásokat. De ahogy bankár forrásunk fogalmazott, a leginkább

most már egy kis nyugalmat kívánnak maguknak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images