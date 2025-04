Egyre kisebb saját erővel vesznek ingatlant a magyarok - Berobban a 10 százalékos önerő?

Palkó István 2025. április 11. 15:00

Az újonnan felvett jelzáloghitelek 2-3 százalékánál használják ki a lakossági hitelfelvevők azt, hogy most már 20% alatti önerővel is lakáshoz lehet jutni az MNB lazításának köszönhetően – derült ki a friss jegybanki adatokból. Az első lakásukat szerző 41 év alattiak mellett idén év eleje óta már az energiahatékony lakásba költöző idősebb hitelfelvők számára is adott a lehetőség, hogy a fedezeti ingatlan forgalmi értékének a 90%-áig eladósodjanak. A jegybank kétlépcsős lazításával párhuzamosan azonban a banki értékbecslés mintha relatíve szigorodott volna: nem tartják szorosan a lépést a lakáspiaci drágulással, ami miatt a gyakorlatban magasabb az effektív önerőelvárás. A statisztikák így is azt mutatják, a lakásértékhez képest egyre nagyobb hiteleket vesznek fel a magyarok.