Csak úgy talicskázza a pénzt a Revolut, már 1,7 millió magyar ügyfelük van

Duplázta profitját, jelentősen növelte bevételeit és profitmarzsát a Revolut, amely most a lendületes globális terjeszkedésére és az új engedélyek megszerzésére koncentrál. A társaság továbbra is elsősorban pénzforgalmi díjbevételekből keresi a kenyerét. Persze a hitelezésben is erősítenek, de még messze nem ez a fő fókusz a cégnél. A tavaly már 45 milliárd dollárra értékelt cég Magyarországon is szédületes sebeséggel bővült: itthon 1,734 millió ügyféllel rendelkeztek 2024 végén.